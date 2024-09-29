https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/diyarbakir-surlarina-hizbullah-lideri-nasrullahin-posteri-asildi--1088577508.html
Diyarbakır Surları'na Hizbullah lideri Nasrullah'ın posteri asıldı
Diyarbakır Surları'na Hizbullah lideri Nasrullah'ın posteri asıldı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da Lübnan'da İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hasan Nasrallah'ın posteri asıldı. 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T13:54+0300
2024-09-29T13:54+0300
2024-09-29T13:54+0300
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Diyarbakır’da bir grup, İsrail’in 2 gün önce Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın dev posterini, tarihi surlara astı.Posterin üzerinde, ‘Yolun yolumuzdur, ey şehid’ yazısı yazılırken, gruptakilerin elinde ise Hizbullah ve Filistin bayraklarının olduğu görüldü.Hasan Nasrallah kimdir?Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 31 Ağustos 1960'da başkent Beyrut'ta dünyaya geldi.Nasrallah, ülkenin güneyinde yer alan Sur kenti sakini babasının iş bulmak için geldiği Beyrut'un kuzeydoğusundaki Burc Hamud bölgesinde doğdu.Lübnan'da iç savaşın başladığı 1975 yılında 15 yaşında olan Nasrallah, ailesiyle birlikte memleketi Sur kentine bağlı el-Bazuriye köyüne döndü ve orada Şiî Emel Hareketi'ne katıldı.Irak ve İran'daki Şii merkezlerindeki 'havza' diye adlandırılan okullarda dini eğitim alan Nasrallah, daha sonra Lübnan'a dönerek Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musevi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü.İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı. Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.İsrail - Lübnan Savaşı sırasında 14 Temmuz 2006'da Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro, İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Nasrallah, sağ kurtulmayı başardı.Hizbullah'ın 2000 yılında güney Lübnan'ın 22 yıl süren İsrail işgalinden kurtarılmasında ve ardından Temmuz 2006 savaşında İsrail'e karşı oynadığı rol, Nasrallah'a büyük prestij kazandırırken, 2006 Lübnan Savaşı'nın galibi, birçok Ortadoğu ülkesinde Hizbullah olarak görüldü.Nasrallah ayrıca Lübnanlı ve Arap esirler ile İsrail tarafından alıkonulan direnişçilerin cesetlerinin iade edilmesi için takas anlaşması yapılmasında da önemli bir rol oynadı.Konuşmaları ve güçlü kişiliği, Arap ve İslam dünyasında kendisine popülerlik kazandıran faktörler olurken, konuşmaları geniş yankı ve ilgi gördü.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemesi üzerine Nasrallah'ın adı tekrar gündeme geldi.Nasrallah, Filistin direnişini desteklemek için Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı bir cephe açıldığını duyurdu ve bu cephenin Gazze'deki savaş bitene kadar sakinleşmeyeceğini birçok konuşmasında söyledi.Bununla birlikte Nasrallah açılan bu cephenin Filistin’e destek cephesi olduğunu vurgulayarak, İsrail’le topyekün bir savaşa girmek istemediklerini ima etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/almanya-filistini-destekleyeni-vatandas-yapmayacak-sosyal-medyada-slogan-begenene--ozel-yasa-1088575064.html
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diyarbakır, sur, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, filistin, israil-filistin
diyarbakır, sur, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, filistin, israil-filistin
Diyarbakır Surları'na Hizbullah lideri Nasrullah'ın posteri asıldı
Diyarbakır'da Lübnan'da İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hasan Nasrallah'ın posteri asıldı.
Diyarbakır’da bir grup, İsrail’in 2 gün önce Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın dev posterini, tarihi surlara astı.
Posterin üzerinde, ‘Yolun yolumuzdur, ey şehid’ yazısı yazılırken, gruptakilerin elinde ise Hizbullah ve Filistin bayraklarının olduğu görüldü.
Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 31 Ağustos 1960'da başkent Beyrut'ta dünyaya geldi.
Nasrallah, ülkenin güneyinde yer alan Sur kenti sakini babasının iş bulmak için geldiği Beyrut'un kuzeydoğusundaki Burc Hamud bölgesinde doğdu.
Lübnan'da iç savaşın başladığı 1975 yılında 15 yaşında olan Nasrallah, ailesiyle birlikte memleketi Sur kentine bağlı el-Bazuriye köyüne döndü ve orada Şiî Emel Hareketi'ne katıldı.
Irak ve İran'daki Şii merkezlerindeki 'havza' diye adlandırılan okullarda dini eğitim alan Nasrallah, daha sonra Lübnan'a dönerek Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musevi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü.
İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı. Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.
İsrail - Lübnan Savaşı sırasında 14 Temmuz 2006'da Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro, İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Nasrallah, sağ kurtulmayı başardı.
Hizbullah'ın 2000 yılında güney Lübnan'ın 22 yıl süren İsrail işgalinden kurtarılmasında ve ardından Temmuz 2006 savaşında İsrail'e karşı oynadığı rol, Nasrallah'a büyük prestij kazandırırken, 2006 Lübnan Savaşı'nın galibi, birçok Ortadoğu ülkesinde Hizbullah olarak görüldü.
Nasrallah ayrıca Lübnanlı ve Arap esirler ile İsrail tarafından alıkonulan direnişçilerin cesetlerinin iade edilmesi için takas anlaşması yapılmasında da önemli bir rol oynadı.
Konuşmaları ve güçlü kişiliği, Arap ve İslam dünyasında kendisine popülerlik kazandıran faktörler olurken, konuşmaları geniş yankı ve ilgi gördü.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemesi üzerine Nasrallah'ın adı tekrar gündeme geldi.
Nasrallah, Filistin direnişini desteklemek için Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı bir cephe açıldığını duyurdu ve bu cephenin Gazze'deki savaş bitene kadar sakinleşmeyeceğini birçok konuşmasında söyledi.
Bununla birlikte Nasrallah açılan bu cephenin Filistin’e destek cephesi olduğunu vurgulayarak, İsrail’le topyekün bir savaşa girmek istemediklerini ima etti.