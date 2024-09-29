https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/cin-10-binden-fazla-dronun-muhtesem-gosterisiyle-iki-dunya-rekoru-kirdi-1088578978.html
Çin, 10 binden fazla dronun muhteşem gösterisiyle iki dünya rekoru kırdı
Çin, 10 binden fazla dronun muhteşem gösterisiyle iki dünya rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
Çin'deki Shenzhen Bay Park'ta 10 bin 197 dronun yer aldığı gösteri, iki Guinness Dünya Rekoru kırdı ve ülkenin Ulusal Günü'nü kutlamak için bir dizi gösteriye... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T15:18+0300
2024-09-29T15:18+0300
2024-09-29T15:18+0300
yaşam
drone
çin halk cumhuriyeti
guangdong
shenzhen
guiness rekorlar kitabı
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Guangdong Eyaleti'nde bulunan Shenzhen Bay Park'te 26 Eylül Perşembe günü yapılan dron gösterisi iki Guinness Dünya Rekoru kırdı. 10 bin 197 dron tek bir bilgisayar yönetimiyle gökyüzünde izleyenlere çeşitli gösteriler sundu. Guinness Dünya Rekorları kurumuna göre gösteri, "Tek bir bilgisayarın kontrolünde aynı anda havada bulunan en fazla dron" ve "Havada görüntü oluşturan en fazla dron" rekorlarını kırdığı bildirildi. Gösteri sosyal medyada ilgiyle karşılandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/1088574392.html
çin halk cumhuriyeti
guangdong
shenzhen
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drone, çin halk cumhuriyeti, guangdong, shenzhen, guiness rekorlar kitabı
drone, çin halk cumhuriyeti, guangdong, shenzhen, guiness rekorlar kitabı
Çin, 10 binden fazla dronun muhteşem gösterisiyle iki dünya rekoru kırdı
Çin'deki Shenzhen Bay Park'ta 10 bin 197 dronun yer aldığı gösteri, iki Guinness Dünya Rekoru kırdı ve ülkenin Ulusal Günü'nü kutlamak için bir dizi gösteriye başladı.
Guangdong Eyaleti'nde bulunan Shenzhen Bay Park'te 26 Eylül Perşembe günü yapılan dron gösterisi iki Guinness Dünya Rekoru kırdı. 10 bin 197 dron tek bir bilgisayar yönetimiyle gökyüzünde izleyenlere çeşitli gösteriler sundu.
Guinness Dünya Rekorları kurumuna göre gösteri, "Tek bir bilgisayarın kontrolünde aynı anda havada bulunan en fazla dron" ve "Havada görüntü oluşturan en fazla dron" rekorlarını kırdığı bildirildi. Gösteri sosyal medyada ilgiyle karşılandı.