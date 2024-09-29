https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/cin-10-binden-fazla-dronun-muhtesem-gosterisiyle-iki-dunya-rekoru-kirdi-1088578978.html

Çin, 10 binden fazla dronun muhteşem gösterisiyle iki dünya rekoru kırdı

Çin, 10 binden fazla dronun muhteşem gösterisiyle iki dünya rekoru kırdı

Sputnik Türkiye

Çin'deki Shenzhen Bay Park'ta 10 bin 197 dronun yer aldığı gösteri, iki Guinness Dünya Rekoru kırdı ve ülkenin Ulusal Günü'nü kutlamak için bir dizi gösteriye... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T15:18+0300

2024-09-29T15:18+0300

2024-09-29T15:18+0300

yaşam

drone

çin halk cumhuriyeti

guangdong

shenzhen

guiness rekorlar kitabı

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Guangdong Eyaleti'nde bulunan Shenzhen Bay Park'te 26 Eylül Perşembe günü yapılan dron gösterisi iki Guinness Dünya Rekoru kırdı. 10 bin 197 dron tek bir bilgisayar yönetimiyle gökyüzünde izleyenlere çeşitli gösteriler sundu. Guinness Dünya Rekorları kurumuna göre gösteri, "Tek bir bilgisayarın kontrolünde aynı anda havada bulunan en fazla dron" ve "Havada görüntü oluşturan en fazla dron" rekorlarını kırdığı bildirildi. Gösteri sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/1088574392.html

çin halk cumhuriyeti

guangdong

shenzhen

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Sputnik Türkiye

drone, çin halk cumhuriyeti, guangdong, shenzhen, guiness rekorlar kitabı