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ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
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Kaya üzerine 200 yıl önce inşa edilen Yüksek Kilise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
Kaya üzerine 200 yıl önce inşa edilen Yüksek Kilise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
Sputnik Türkiye
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan 200 yıllık Yüksek Kilise, turistlerin ilgi odağı oldu. Kilise 1800'lü yıllarda tek bir kaya üzerine inşa edilmiş. 29.09.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, yüksek kilise, aksaray, tarihi bina
фото, fotoğraf, yüksek kilise, aksaray, tarihi bina

Kaya üzerine 200 yıl önce inşa edilen Yüksek Kilise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

13:33 29.09.2024
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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan 200 yıllık Yüksek Kilise, turistlerin ilgi odağı oldu. Kilise 1800'lü yıllarda tek bir kaya üzerine inşa edilmiş.
© İHA / YASİN CAN-AW297360

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan ve dik kayalar üzerine taş oymadan inşa edilen Yüksek Kilise yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Aksaray&#x27;ın Güzelyurt ilçesinde bulunan ve dik kayalar üzerine taş oymadan inşa edilen Yüksek Kilise yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. - Sputnik Türkiye
1/7
© İHA / YASİN CAN-AW297360

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan ve dik kayalar üzerine taş oymadan inşa edilen Yüksek Kilise yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

© İHA / YASİN CAN-AW297360

1800'lü yıllarda yapılan Yüksek Kilise Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izler taşıyor.

1800&#x27;lü yıllarda yapılan Yüksek Kilise Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izler taşıyor. - Sputnik Türkiye
2/7
© İHA / YASİN CAN-AW297360

1800'lü yıllarda yapılan Yüksek Kilise Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izler taşıyor.

© İHA / YASİN CAN-AW297360

Yüksek Kilise, bir kaç binalık bir yerleşkeden oluşuyor

Yüksek Kilise, bir kaç binalık bir yerleşkeden oluşuyor - Sputnik Türkiye
3/7
© İHA / YASİN CAN-AW297360

Yüksek Kilise, bir kaç binalık bir yerleşkeden oluşuyor

© İHA / YASİN CAN-AW297360

Kilisenin kaya üzerindeki konumu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Kilisenin kaya üzerindeki konumu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. - Sputnik Türkiye
4/7
© İHA / YASİN CAN-AW297360

Kilisenin kaya üzerindeki konumu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

© İHA / YASİN CAN-AW297360

Kilisenin bazı bölümleri kayanın içine yapılan bölmelerden oluşuyor.

Kilisenin bazı bölümleri kayanın içine yapılan bölmelerden oluşuyor. - Sputnik Türkiye
5/7
© İHA / YASİN CAN-AW297360

Kilisenin bazı bölümleri kayanın içine yapılan bölmelerden oluşuyor.

© İHA / YASİN CAN-AW297360

Günümüzde 'Yüksek Kilise' olarak bilinen 'ANALİPSİS TEPESİ' ve civarında, çok miktarda obsidiyenden işlenmiş taş baltaları ve seramik parçalara rastlanmış.

Günümüzde &#x27;Yüksek Kilise&#x27; olarak bilinen &#x27;ANALİPSİS TEPESİ&#x27; ve civarında, çok miktarda obsidiyenden işlenmiş taş baltaları ve seramik parçalara rastlanmış. - Sputnik Türkiye
6/7
© İHA / YASİN CAN-AW297360

Günümüzde 'Yüksek Kilise' olarak bilinen 'ANALİPSİS TEPESİ' ve civarında, çok miktarda obsidiyenden işlenmiş taş baltaları ve seramik parçalara rastlanmış.

© İHA / YASİN CAN-AW297360

Kızlar Manastırı olarak da bilinen kilise, dik kayalar üstüne taş oymadır. Güzelyurt ilçe merkezine yaklaşık 3 km mesafededir.

Kızlar Manastırı olarak da bilinen kilise, dik kayalar üstüne taş oymadır. Güzelyurt ilçe merkezine yaklaşık 3 km mesafededir. - Sputnik Türkiye
7/7
© İHA / YASİN CAN-AW297360

Kızlar Manastırı olarak da bilinen kilise, dik kayalar üstüne taş oymadır. Güzelyurt ilçe merkezine yaklaşık 3 km mesafededir.

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