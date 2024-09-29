Kaya üzerine 200 yıl önce inşa edilen Yüksek Kilise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan ve dik kayalar üzerine taş oymadan inşa edilen Yüksek Kilise yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan ve dik kayalar üzerine taş oymadan inşa edilen Yüksek Kilise yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
1800'lü yıllarda yapılan Yüksek Kilise Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izler taşıyor.
1800'lü yıllarda yapılan Yüksek Kilise Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izler taşıyor.
Yüksek Kilise, bir kaç binalık bir yerleşkeden oluşuyor
Yüksek Kilise, bir kaç binalık bir yerleşkeden oluşuyor
Kilisenin kaya üzerindeki konumu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.
Kilisenin kaya üzerindeki konumu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.
Kilisenin bazı bölümleri kayanın içine yapılan bölmelerden oluşuyor.
Kilisenin bazı bölümleri kayanın içine yapılan bölmelerden oluşuyor.
Günümüzde 'Yüksek Kilise' olarak bilinen 'ANALİPSİS TEPESİ' ve civarında, çok miktarda obsidiyenden işlenmiş taş baltaları ve seramik parçalara rastlanmış.
Günümüzde 'Yüksek Kilise' olarak bilinen 'ANALİPSİS TEPESİ' ve civarında, çok miktarda obsidiyenden işlenmiş taş baltaları ve seramik parçalara rastlanmış.
Kızlar Manastırı olarak da bilinen kilise, dik kayalar üstüne taş oymadır. Güzelyurt ilçe merkezine yaklaşık 3 km mesafededir.
Kızlar Manastırı olarak da bilinen kilise, dik kayalar üstüne taş oymadır. Güzelyurt ilçe merkezine yaklaşık 3 km mesafededir.