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Beykoz'da çakarlı driftli düğün konvoyu otoyolda tehlike yarattı
Beykoz'da çakarlı driftli düğün konvoyu otoyolda tehlike yarattı
Sputnik Türkiye
Beykoz'da düğün konvoyuyla seyir halindeki gruplar çakarlı araçlarla otoyolu kapatarak drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken konvoyun araç... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T16:04+0300
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yaşam
drift
beykoz
çakar
çakarlı araç
düğün konvoyu
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Olay, İstanbul’un Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi’nde geçen hafta akşam saatlerinde yaşandı. Yeni evlenecek çift için bir araya gelen kişiler, çakarlı araçlarla ve motosikletlerle konvoy oluşturarak otoyolu kapattı. Konvoydaki otomobiller, seyir halindeyken diğer seyir halindeki otomobil sürücülerini tehlikeye atarak drift attı. Konvoydaki bazı motosikletli kişiler ise motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaptı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansırken konvoyun araç geçişine izin vermemesi sosyal medyada tepki topladı.
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drift, beykoz, çakar, çakarlı araç, düğün konvoyu
drift, beykoz, çakar, çakarlı araç, düğün konvoyu

Beykoz'da çakarlı driftli düğün konvoyu otoyolda tehlike yarattı

16:04 29.09.2024 (güncellendi: 16:06 29.09.2024)
© İHABeykoz'da çakarlı driftli düğün konvoyu kameraya yansıdı
Beykoz'da çakarlı driftli düğün konvoyu kameraya yansıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
© İHA
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Beykoz'da düğün konvoyuyla seyir halindeki gruplar çakarlı araçlarla otoyolu kapatarak drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken konvoyun araç geçişine izin vermemesi tepki topladı.
Olay, İstanbul’un Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi’nde geçen hafta akşam saatlerinde yaşandı. Yeni evlenecek çift için bir araya gelen kişiler, çakarlı araçlarla ve motosikletlerle konvoy oluşturarak otoyolu kapattı. Konvoydaki otomobiller, seyir halindeyken diğer seyir halindeki otomobil sürücülerini tehlikeye atarak drift attı. Konvoydaki bazı motosikletli kişiler ise motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaptı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansırken konvoyun araç geçişine izin vermemesi sosyal medyada tepki topladı.
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