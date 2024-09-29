https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/beykozda-cakarli-driftli-dugun-konvoyu-otoyolda-tehlike-yaratti-1088580773.html

Beykoz'da çakarlı driftli düğün konvoyu otoyolda tehlike yarattı

Beykoz'da çakarlı driftli düğün konvoyu otoyolda tehlike yarattı

Sputnik Türkiye

Beykoz'da düğün konvoyuyla seyir halindeki gruplar çakarlı araçlarla otoyolu kapatarak drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken konvoyun araç... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T16:04+0300

2024-09-29T16:04+0300

2024-09-29T16:06+0300

yaşam

drift

beykoz

çakar

çakarlı araç

düğün konvoyu

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Olay, İstanbul’un Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi’nde geçen hafta akşam saatlerinde yaşandı. Yeni evlenecek çift için bir araya gelen kişiler, çakarlı araçlarla ve motosikletlerle konvoy oluşturarak otoyolu kapattı. Konvoydaki otomobiller, seyir halindeyken diğer seyir halindeki otomobil sürücülerini tehlikeye atarak drift attı. Konvoydaki bazı motosikletli kişiler ise motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaptı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansırken konvoyun araç geçişine izin vermemesi sosyal medyada tepki topladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/siirt-pervaride-askeri-arac-devrildi-1088579012.html

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drift, beykoz, çakar, çakarlı araç, düğün konvoyu