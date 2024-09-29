https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/ayvalik-kiyilarinda-cogu-cocuk-44-kisi-iki-ayri-yasadisi-gocmen-botun-yakalandi--1088578039.html
Ayvalık kıyılarında çoğu çocuk 44 kişi, iki ayrı yasadışı göçmen botun yakalandı
Ayvalık kıyılarında çoğu çocuk 44 kişi, iki ayrı yasadışı göçmen botun yakalandı
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen çoğu çocuk, 44 yasadışı göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T14:19+0300
2024-09-29T14:19+0300
2024-09-29T14:19+0300
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yasadışı göçmenler
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ayvalık
sahil güvenlik
türk sahil güvenlik
sahil güvenlik komutanlığı
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İlk operasyonda, Sahil Güvenlik Radarı bir lastik bot içerisinde bir grup göçmenin Midilli Adası’na doğru hareket halinde olduğunun tespit edilmesinin üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik, derme çatma bir bot içinde 4’ü çocuk, 21 yasadışı göçmeni yakaladı.Sahil Güvenlik ekiplerinin bir başka operasyonunda ise, yine Midilli Adası’na gitmekte olan bir şişme botun olduğu bilgisine ulaşmasıyla hemen harekete geçen ekipler, aralarında çocuklarında bulunduğu 23 yasadışı göçmeni yakaladı. Yasadışı göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapılması sonrasında haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/meteorolojiden-denizlerde-firtina-uyarisi-1088576684.html
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Ayvalık kıyılarında çoğu çocuk 44 kişi, iki ayrı yasadışı göçmen botun yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen çoğu çocuk, 44 yasadışı göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenlerin iki ayrı botta yakalandığını açıkladı.
İlk operasyonda, Sahil Güvenlik Radarı bir lastik bot içerisinde bir grup göçmenin Midilli Adası’na doğru hareket halinde olduğunun tespit edilmesinin üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik, derme çatma bir bot içinde 4’ü çocuk, 21 yasadışı göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik ekiplerinin bir başka operasyonunda ise, yine Midilli Adası’na gitmekte olan bir şişme botun olduğu bilgisine ulaşmasıyla hemen harekete geçen ekipler, aralarında çocuklarında bulunduğu 23 yasadışı göçmeni yakaladı. Yasadışı göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapılması sonrasında haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiği kaydedildi.