https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/arabasinda-kacar-elektronik-sigaralar-yakalanmisti-chpli-milletvekili-ediz-unun-arabasi-61-kez-1088346674.html

Arabasında kaçak elektronik sigaralar yakalanmıştı: CHP'li Milletvekili Ediz Ün'ün arabası 61 kez Bulgaristan'a gitmiş

Arabasında kaçak elektronik sigaralar yakalanmıştı: CHP'li Milletvekili Ediz Ün'ün arabası 61 kez Bulgaristan'a gitmiş

Sputnik Türkiye

Edirne’de polis ekipleri, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’ün çakarlı 34 EKE 86 plakalı aracında 2 milyon lira değerinde binlerce kaçak elektronik sigara ve... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T17:28+0300

2024-09-23T17:28+0300

2024-09-23T17:29+0300

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Edirne Kaçakçılık Şube Müdürlüğünde, 34 EKE 86 plakalı aracın sadece 2024 yılı içerisinde, CHP Milletvekili Ediz Ün adına 61 defa giriş ve çıkış olmak üzere tescil kaydı ve yine 2024 yılına ait 59 AE 054 plaka ve 34 AY 1994 araçlarla Ediz Ün adına giriş ve çıkış tescil kaydının mevcut olduğu öğrenildi. Yine CHP Milletvekili Ediz Ün'nün elemanı ve araçta bulunan Çağatay Rahmi Çetin'in sadece 2024 yılı içerisinde X7232MA plakalı araç ile Türkiye'ye 62 adet giriş - çıkış tescil kaydının mevcut olduğu öğrenildi.Ne olmuştu?20 Eylül günü Edirne otobanında uygulamalar sırasında gişelerden geçmek isteyen 34 EKE 86 plakalı çakarlı lüks aracı polis ekipleri durdurmak istedi fakat araç durmayıp kaçınca polis ekipleri peşine düştü. Sirenleri açık şekilde kaçmaya çalışan araç 600 metre ileride durduruldu.Araçta bulunan F.A. ve Ç.R.Ç., gönüllü olarak 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, bin 275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini güvenlik güçlerine teslim etti.Ekipler, iki şahsın da suç kayıtlarının ortaya çıkmasının üzerine araçta arama yapılmak için şoför Ferhat Anıl’a araçta suç unsuru olup olmadığı soruldu. Ferhat Anıl ise, “Kendime yetecek kadar elektronik var” dedi ve bagajı açtı. Bagajdan yola elektronik sigara ve otomizer ateşleyiciler döküldü. Bunun üzerine polis ekipleri müracaat savcılığını aradı.Müracaat savcısı, 'şahısların bulunanları rızaen teslim edip etmeyeceğinin' sorulmasını, eğer teslim etmeyi kabul ederlerse arama yapılmaksızın video çekimi yapıp, suç unsurlarına el konulması talimatı verdi. Bunun üzerine Ferhat Anıl bagajdakileri teslim etmeyi kabul etti.Suçlu oldukları ortaya çıktıAraçta yapılan incelemede aracın CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’e ait olduğu ortaya çıktı. Sürücü olarak araçta bulunan Çağatay Ramazan Çetin’in kasten yaralama suçundan, yolcu kısmında oturan Fatih Akın’ın ise “Uyuşturucu kullanmak”, “Hırsızlık”, “Mala zarar verme”, “Açıktan hırsızlık”, “Resmi belgede sahtecilik,” “Güveni kötüye kullanma,” “Kooperatif yöneticilerinin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık” ve “2 adet karşılıksız çek keşide etme”, “Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üretmek veya hizmeti sunmak” suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.Polis ekiplerinin bagajdaki elektronik sigara ve optimizer ateşleyicileri kayıt altına aldığı ve her iki şahsı serbest bıraktığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/chpli-milletvekili-ediz-une-ait-aracta-yuzlerce-kacak-elektronik-sigara-aparati-ele-gecirildi-1088297925.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kaçakçılık, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istanbul kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü, bulgaristan, elektronik sigara