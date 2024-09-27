https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/disisleri-bakanligi-almanyada-yasal-ikamet-hakki-bulunmayan-vatandaslarin-geri-donuslerine-iliskin-1088539123.html

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşların geri dönüşlerine ilişkin haberleri yalanladı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşların geri dönüşlerine ilişkin haberleri yalanladı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Almanya'da ysal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının tplu halde sınır dışı edilmesine ilişkin haberlerin gerçeği... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T22:33+0300

2024-09-27T22:33+0300

2024-09-27T22:33+0300

türkiye

almanya

ikamet

türkiye

dışişleri bakanlığı

sözcü

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamaya göre, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşların geri dönüşlerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmıyor.Keçeli açıklamasında, Almanya'daki Türk vatandaşlarının toplu halde sınır dışı edilmesine yönelik herhangi bir uygulamaya onay verilmediğini dile getirdi. Alman basınında çıkan haberlere ilişkin Keçeli, "Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir" ifadelerinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/disisleri-bakanligi-sozcusu-keceli-turkevi-hakkindaki-iddialara-yanit-verdi-1088538167.html

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