https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/disisleri-bakanligi-almanyada-yasal-ikamet-hakki-bulunmayan-vatandaslarin-geri-donuslerine-iliskin-1088539123.html
Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşların geri dönüşlerine ilişkin haberleri yalanladı
Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşların geri dönüşlerine ilişkin haberleri yalanladı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Almanya'da ysal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının tplu halde sınır dışı edilmesine ilişkin haberlerin gerçeği... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T22:33+0300
2024-09-27T22:33+0300
2024-09-27T22:33+0300
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dışişleri bakanlığı
sözcü
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamaya göre, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşların geri dönüşlerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmıyor.Keçeli açıklamasında, Almanya'daki Türk vatandaşlarının toplu halde sınır dışı edilmesine yönelik herhangi bir uygulamaya onay verilmediğini dile getirdi. Alman basınında çıkan haberlere ilişkin Keçeli, "Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir" ifadelerinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/disisleri-bakanligi-sozcusu-keceli-turkevi-hakkindaki-iddialara-yanit-verdi-1088538167.html
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almanya, ikamet, türkiye, dışişleri bakanlığı, sözcü
almanya, ikamet, türkiye, dışişleri bakanlığı, sözcü
Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşların geri dönüşlerine ilişkin haberleri yalanladı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Almanya'da ysal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının tplu halde sınır dışı edilmesine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamaya göre, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşların geri dönüşlerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmıyor.
Keçeli açıklamasında, Almanya'daki Türk vatandaşlarının toplu halde sınır dışı edilmesine yönelik herhangi bir uygulamaya onay verilmediğini dile getirdi. Alman basınında çıkan haberlere ilişkin Keçeli, "Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir" ifadelerinde bulundu.