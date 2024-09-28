Ticaret Bakanı Bolat: Karalılıkla yürüttüğümüz politikaların olumlu sonuçlarını alıyoruz

Kararlılıkla yürüttüğümüz politikaların olumlu sonuçlarını alıyoruz. Nitekim, 2002 yılında 36.1 milyar dolar olan mal ihracatımız 7,1 katına çıkarak 2023 yılında 255.6 milyar dolar olmuş ve böylece dünya ihracatından aldığımız pay binde 5'ten yüzde 1.08 ile rekor seviyeye yükselmiştir. 2002'de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız 2023'de 7.6 katına çıkarak 106 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, böylece küresel hizmet ihracatından aldığımız pay binde 8'den 2023 yılında yüzde 1.35'e çıkmıştır.

2002 yılına kadar ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırımlar 15 milyar dolar iken, 2003-2024 Temmuz ayına kadar gelen yatırımlar 268,1 milyar dolar olmuştur. Benzer şekilde, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli firma sayısı 2003 yılında 5 bin civarında iken şu an 83 bin firmayı aşmış bulunmaktadır. Son 15 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık yüzde 31'ini uluslararası sermayeli şirketler yapmıştır.