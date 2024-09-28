https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/tbmm-baskanvekili-karaca-rusya-turkiye-iliskilerinin-gelismesi-iki-ulkeye-de-kazanc-saglar-1088563543.html
TBMM Başkanvekili Karaca: Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi iki ülkeye de kazanç sağlar
TBMM Başkanvekili Karaca: Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi iki ülkeye de kazanç sağlar
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte Rusya'yı ziyaret eden Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca iki ülke ilişkilerinin gelişmesinin karşılıklı kazanç... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T21:04+0300
2024-09-28T21:04+0300
2024-09-28T21:04+0300
türkiye
tbmm
rusya
rusya federal meclisi
duma
st. petersburg
gülizar biçer karaca
nazım hikmet
numan kurtulmuş
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitmişti. Kurtulmuş ile TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun heyette yer aldı.Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’nun daveti üzerine Rusya’ya gidene heyette yer alan TBMM Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ziyarete ilişkin Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.‘İki ülkenin ilişkileri vurgulandı’Ziyaret kapsamında gerçekleşen temasların önemine dikkat çeken Karaca şu ifadeleri kullandı.‘Türkiye için önemli bir süreç’Türkiye Rusya ilişkisinin gelişmesinin iki ülkeye de fırsat sağlayacağını belirten Karaca sözlerini şöyle sürdürdü:‘İş insanları ödeme sorunun çözülmesini istiyor’Ziyaret kapsamında Türk işadamları ile de bir araya geldiklerini vurgulayan Meclis Başkanvekili Karaca şunları belirtti:‘Türk okulu açılması talep edildi’Türk vatandaşlarının taleplerinin de gündeme geldiğini vurgulayan Gülizar Biçer Karaca şöyle konuştu:‘Nazım Hikmet'in mezarını da ziyaret ettim’Ziyaret kapsamında Türk Şair Nazım Hikmet'in mezarını da ziyaret ettiğini belirten Karaca “İzlenim ve deneyimlerimi, ziyaret etmekten onur duyduğum Nazım Hikmet'in mezarında yaşadığım duyguyla, içtenlikle noktalamak isterim. Dünya vatandaşı olabilmeyi başaran Nazım Hikmet'i anıyorum” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/kurtulmus-bricsin-guclenmesi-ve-bir-denge-olusturmasi-dunya-barisinin-korunmasinda-etkili-olacak-1088525845.html
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
tbmm, rusya, rusya federal meclisi, duma, st. petersburg, gülizar biçer karaca, nazım hikmet, numan kurtulmuş, valentina matviyenko, türkiye
tbmm, rusya, rusya federal meclisi, duma, st. petersburg, gülizar biçer karaca, nazım hikmet, numan kurtulmuş, valentina matviyenko, türkiye
TBMM Başkanvekili Karaca: Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi iki ülkeye de kazanç sağlar
Özel
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte Rusya'yı ziyaret eden Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca iki ülke ilişkilerinin gelişmesinin karşılıklı kazanç sağlayacağını vurgulayarak sorunların çözümü konusunda önemli temaslarda bulunduklarını belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitmişti.
Kurtulmuş
ile TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca
, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş
, İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu
, Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur
, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal
ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun
heyette yer aldı.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’nun daveti üzerine Rusya’ya gidene heyette yer alan TBMM Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ziyarete ilişkin Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.
‘İki ülkenin ilişkileri vurgulandı’
Ziyaret kapsamında gerçekleşen temasların önemine dikkat çeken Karaca şu ifadeleri kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti olarak Rusya Federasyonu Federal Meclisi Başkanı'nın davetlisi olarak resmi program kapsamında 4 günlük bir ziyaret gerçekleştirdik. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, Türkiye-Rusya ilişkileri açısından çok doğru bir zamanlamayla gerçekleştirilmiş, doğru adımlarla hayata geçirilen bir program oldu. Federal Meclis, ardından Duma ziyaretleri ve daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nde gençlerle bir buluşma oldu. Programın son günü St.Petersburg Yasama Meclisi Başkanı ve Meclis Üyeleri ile heyetler arası toplantı yapıldı. Moskova programında yüzlerce Rus vatandaşa Türkçe kursu veren Yunus Emre Enstitüsü'nde Rus ressamların resimlerinin yer aldığı sergi açılışı gerçekleştirildi. Sergide Nazım Hikmet için ayrı bir bölüm hazırlanması beni oldukça mutlu etti. Bilindiği üzere Türkiye'den Rusya'ya yatırım yapan birçok iş insanı var. O iş insanlarıyla Büyükelçilik konutunda bir araya geldik, yaşadıkları sorunları dinledik. Ukrayna-Rusya krizi sebebiyle Avrupa'nın, Amerika'nın Rusya'ya uyguladığı çok ağır yaptırımlar var. Bu yaptırımların çözümü noktasında, bu yaptırımlar konusunda Türkiye'nin aracılığını Rusya çok önemsemekte... Türkiye Cumhuriyeti'nin, Rusya Federasyonu için her alanda gerek dünyaya açılması, gerekse Ukrayna-Rusya krizinde önemli bir konumda olması ziyaret boyunca tüm görüşmelerde vurgulandı. Rusya-Ukrayna krizinin çözümü noktasında da Rusya'nın beklentilerinin Türkiye üzerinden gerçekleşmesi fikri not edilmeli... Gerçekten iki ülke arasında da birçok alanda da hem ortaklaşılan hem farklı düşünülen noktalara dikkat çekildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve özellikle de bizlerin felsefesi daima yurtta barış, dünyada barış ilkesidir. O nedenle Ukrayna-Rusya krizinin adil ve barışçıl bir çözüme kavuşması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti önemli ve kritik bir etkiye sahiptir. Ukrayna'yla barış masaları kuruluyor, görüşmeler yapılıyor ancak Rusya dahil edilmiyor. Rusya'nın dahil edilmediği bu görüşmelerin asil ve kalıcı barışı sağlayamayacağı heyetimiz tarafından vurgulandı. Diğer görüşme konuları Filistin, Suriye, sığınmacı politikaları ve sorunları oldu. Bu konularla ilgili iki ülke arasındaki ortaklaşılabilen noktaların neler olduğu da ortaya çıkmış oldu.
‘Türkiye için önemli bir süreç’
Türkiye Rusya ilişkisinin gelişmesinin iki ülkeye de fırsat sağlayacağını belirten Karaca sözlerini şöyle sürdürdü:
Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından çok önemli bir süreç. Bu sürecin doğru bir dış politika anlayışı ile iç politika malzemesi yapılmadan değerlendirilmesiyle de Türkiye'nin birçok alanda önemli kazanımlar elde etmesi mümkün. Dış politikada ülkeler arası ilişkilerin kişisel olmayıp devletlerin karşılıklı çıkarlarının dostluk anlayışı temelli olması, dış politikanın bu çerçevede yürütülmesi bağlamında çok önemli diye düşünüyorum. Ülkeler arasındaki dostluklar elbetteki ülkelerin çıkarlarıyla orantılıdır. Türk-Rus ilişkilerindeki bu yakınlaşmanın her iki devlet açısından da çıkarlarının ortaklaştığı, örtüştüğü ya da her iki devletin de karşılıklı çıkarlarını sağlayabileceği bir süreçtir. Tüm bu sebeplerle, ciddi anlamda Rus hükümeti tarafından hem Federal Meclis, hem Duma, hem St. Petersburg Meclisi tarafından gerçekten çok üst düzey bir karşılamayla ağırlanmak ve çok verimli bir çalışma temposuyla çalışmalarda yer almak heyetimizi memnun etti.
‘İş insanları ödeme sorunun çözülmesini istiyor’
Ziyaret kapsamında Türk işadamları ile de bir araya geldiklerini vurgulayan Meclis Başkanvekili Karaca şunları belirtti:
Orada çözülmesi gereken sorunlar var; Türkiye de bu konuda daha ciddi adımlar atması gereken bir süreci gözlemledim. Çünkü 100 milyar dolarlık bir ticaret planlanıyor ve bu 100 milyar dolarlık ticarete de oradaki Türk iş insanlarının Türkiye ile finans olarak para akışının mümkün olmadığı bir yaptırım uygulanıyor. İş dünyası bundan dolayı ciddi bir kazanç kaybına uğruyor. Bir de bu yaşanan Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle Türkiye'den Rusya'ya ham madde geçişi oldukça uzun bir güzergahtan gerçekleştiği, yaşanan savaş sebebiyle yol güzergahının çok uzun olduğu ve bu nedenle Türkiye'den Rusya'ya Rusya'dan Türkiye'ye gelecek olan mal ve ürünlerde hakikaten özellikle Çin'le rekabetin de çok sıkıntılı olduğunu ifade ettiler. Ödemelerini de bankalar üzerinden yapamıyorlar. Bankalar üzerinde ödeme yapamadıkları için de ciddi kazanç kayıpları ve ödenmesi gereken, almaları gereken ciddi ticari karşılıklar olduğu, bunun mutlaka çözüme kavuşması gerektiği heyetlerarası görüşmelerde Rus heyetine iletildi. Finansal transfer sorununun devam etmesi halinde iş insanlarının yaşayacağı sorunların artacağı, ticari ilişkiler anlamında sorun yaşanacağı ve diğer ülkelerle rekabet edemeyecekleri bir noktaya geleceği için çok da ciddi zarar göreceklerini ifade ettiler. O nedenle bu konuda mutlaka her iki devlet yetkililerinin bir araya gelerek somut çözüm üretmesi gerekiyor. Tabii Türkiye'nin de Birleşmiş Milletler, NATO üyesi olması, Türkiye'nin swift ağına dahil olduğu göz önüne alınarak nasıl çözüm önerileri hayata geçirilebileceği tartışılmalıdır. İş insanlarının oradaki bu ticari faaliyetlerin, finansman konularında iki ülke arasındaki geçişkenliği noktasındaki o krizin mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bunun için iktidara çok büyük külfet ve yükümlülük geliyor.
‘Türk okulu açılması talep edildi’
Türk vatandaşlarının taleplerinin de gündeme geldiğini vurgulayan Gülizar Biçer Karaca şöyle konuştu:
Yine orada özellikle dile getirilen nokta karma evlilikler çok yaygınlaşmış ve doğan çocukların Türkçe eğitim alabilmeleri için orada bir okul açılmasını talep ettiler. Buna ilişkin de gereken görüşmeler yapıldı. İki ülke arasında artık top hukuki zeminde bunu hayata geçirilebilecek mercilerde... Onların da Türkçe eğitim alabilmeleri, Türk kültürünü yaşatabilmeleri ve öğrenebilmeleri için böyle bir eğitime erişme talepleri için girişimler yapmak zorunlu. Özetle heyetler arası görüşmeler, iş dünyasının sorunları, iki ülke ve dünya ölçeğinde yaşanan sorunların gündeme gelmesi, görüşlerin böyle kritik bir süreçte karşılıklı konuşulması önemlidir. Asıl bu görüşmelerin sonuçlarının hayata geçirilmesi, sürecin etkin takibi, iç politika malzemesi yapmadan iktidarı ve muhalefeti ile akılcı bir dış politika anlayışı ile taviz vererek değil ülke çıkarlarının öncelenmesi ile sonuçlarının takip edilmesi gerekmektedir.
‘Nazım Hikmet'in mezarını da ziyaret ettim’
Ziyaret kapsamında Türk Şair Nazım Hikmet'in mezarını da ziyaret ettiğini belirten Karaca “İzlenim ve deneyimlerimi, ziyaret etmekten onur duyduğum Nazım Hikmet'in mezarında yaşadığım duyguyla, içtenlikle noktalamak isterim. Dünya vatandaşı olabilmeyi başaran Nazım Hikmet'i anıyorum” dedi.