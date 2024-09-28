TBMM Başkanvekili Karaca: Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi iki ülkeye de kazanç sağlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti olarak Rusya Federasyonu Federal Meclisi Başkanı'nın davetlisi olarak resmi program kapsamında 4 günlük bir ziyaret gerçekleştirdik. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, Türkiye-Rusya ilişkileri açısından çok doğru bir zamanlamayla gerçekleştirilmiş, doğru adımlarla hayata geçirilen bir program oldu. Federal Meclis, ardından Duma ziyaretleri ve daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nde gençlerle bir buluşma oldu. Programın son günü St.Petersburg Yasama Meclisi Başkanı ve Meclis Üyeleri ile heyetler arası toplantı yapıldı. Moskova programında yüzlerce Rus vatandaşa Türkçe kursu veren Yunus Emre Enstitüsü'nde Rus ressamların resimlerinin yer aldığı sergi açılışı gerçekleştirildi. Sergide Nazım Hikmet için ayrı bir bölüm hazırlanması beni oldukça mutlu etti. Bilindiği üzere Türkiye'den Rusya'ya yatırım yapan birçok iş insanı var. O iş insanlarıyla Büyükelçilik konutunda bir araya geldik, yaşadıkları sorunları dinledik. Ukrayna-Rusya krizi sebebiyle Avrupa'nın, Amerika'nın Rusya'ya uyguladığı çok ağır yaptırımlar var. Bu yaptırımların çözümü noktasında, bu yaptırımlar konusunda Türkiye'nin aracılığını Rusya çok önemsemekte... Türkiye Cumhuriyeti'nin, Rusya Federasyonu için her alanda gerek dünyaya açılması, gerekse Ukrayna-Rusya krizinde önemli bir konumda olması ziyaret boyunca tüm görüşmelerde vurgulandı. Rusya-Ukrayna krizinin çözümü noktasında da Rusya'nın beklentilerinin Türkiye üzerinden gerçekleşmesi fikri not edilmeli... Gerçekten iki ülke arasında da birçok alanda da hem ortaklaşılan hem farklı düşünülen noktalara dikkat çekildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve özellikle de bizlerin felsefesi daima yurtta barış, dünyada barış ilkesidir. O nedenle Ukrayna-Rusya krizinin adil ve barışçıl bir çözüme kavuşması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti önemli ve kritik bir etkiye sahiptir. Ukrayna'yla barış masaları kuruluyor, görüşmeler yapılıyor ancak Rusya dahil edilmiyor. Rusya'nın dahil edilmediği bu görüşmelerin asil ve kalıcı barışı sağlayamayacağı heyetimiz tarafından vurgulandı. Diğer görüşme konuları Filistin, Suriye, sığınmacı politikaları ve sorunları oldu. Bu konularla ilgili iki ülke arasındaki ortaklaşılabilen noktaların neler olduğu da ortaya çıkmış oldu.