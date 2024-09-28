https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/tahranda-binlerce-kisi-israili-protesto-etti-seyyid-ali-telavivivur-1088561771.html

Tahran'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti: ‘Seyyid Ali, Tel Aviv'i vur’

Tahran'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti: ‘Seyyid Ali, Tel Aviv'i vur’

Sputnik Türkiye

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını protesto etmek ve Hizbullah'a destek için toplanan binlerce kişi İran lideri Ayetullah Ali... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T18:40+0300

2024-09-28T18:40+0300

2024-09-28T19:33+0300

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Tahran'daki Filistin Meydanı'nda yoğun yağmur altında toplanan binlerce kişi, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da hayatını kaybettiği saldırılarını protesto etti.Gösterilerde Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.Göstericiler, İran lideri Ali Hamaney'e hitaben, 'Seyyid Ali, Tel Aviv'i vur' çağrısında bulundu.ABD, İsrail ve İngiltere'ye ölüm sloganları atıldıHizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ölümünün açıklanmasının ardından Tahran'da gösteriler düzenlendi. Sosyal ağlarda paylaşılan videolarda, 'ABD'ye ölüm!', ‘İsrail'e ölüm!’ ve ‘İngiltere'ye ölüm!’ sloganları atıldığı duyuldu.Ülke genelinde yas ilan edildiİran lideri Ali Hamaney'in yaptığı yazılı açıklamada, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın dünkü hava saldırılarında öldürülmesi nedeniyle ülkede 5 günlük ulusal yas ilan edildiğini belirtti. Açıklamasında, !Nasrallah'ın Lübnan'da kurduğu yapının onun ölümüyle daha da güçleneceğini' vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/tbmm-baskani-kurtulmustan-nasrallah-aciklamasi-isgal-imha-ve-ilhak-politikasinin-vahim-bir-sonucu-1088561090.html

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iran, tahran, hizbullah, hasan nasrallah, hizbullah lideri hasan nasrallah, ayetullah ali hamaney, abd, israil, ingiltere, tel aviv