https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/sudanda-ic-savas-tekrardan-hareketlendi-baskent-hartumda-genis-capli-bir-operasyon-baslatildigi-1088551317.html
Sudan'da iç savaş tekrardan hareketlendi: Başkent Hartum'da geniş çaplı bir operasyon başlatıldığı duyuruldu
Sudan'da iç savaş tekrardan hareketlendi: Başkent Hartum'da geniş çaplı bir operasyon başlatıldığı duyuruldu
Sputnik Türkiye
Sudan Silahlı Kuvvetleri, başkent Hartum’da büyük bir harekat başlattı. 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T14:07+0300
2024-09-28T14:07+0300
2024-09-28T14:07+0300
dünya
sudan
güney sudan
sudan egemenlik konseyi
sudan askeri konseyi
sudan ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/12/1069818977_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_16aefe5a8fac0feb48f8da35cdd97c85.jpg
Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF), iç savaşın patlak vermesinden bir yılı aşkın süre sonra paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (RSF) kaybettiği toprakları geri almak amacıyla başkent Hartum’da geniş çaplı bir operasyon başlattı.Askeri operasyon ABD ve Suudi Arabistan öncülüğünde yürütülen ateşkes çabalarına rağmen gerçekleşti. Ateşkes girişimleri, New York’ta düzenlenen 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunun kulislerinde de ele alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/nasrallahin-oldugu-iddialari-ardindan-iran-dini-lideri-ayetullah-hamaneyden-ilk-aciklama--1088550407.html
sudan
güney sudan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/12/1069818977_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_bcef1fcb5c35bf56909492b82f61c23b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sudan, güney sudan, sudan egemenlik konseyi, sudan askeri konseyi, sudan ordusu
sudan, güney sudan, sudan egemenlik konseyi, sudan askeri konseyi, sudan ordusu
Sudan'da iç savaş tekrardan hareketlendi: Başkent Hartum'da geniş çaplı bir operasyon başlatıldığı duyuruldu
Sudan Silahlı Kuvvetleri, başkent Hartum’da büyük bir harekat başlattı.
Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF), iç savaşın patlak vermesinden bir yılı aşkın süre sonra paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (RSF) kaybettiği toprakları geri almak amacıyla başkent Hartum’da geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Askeri operasyon ABD ve Suudi Arabistan öncülüğünde yürütülen ateşkes çabalarına rağmen gerçekleşti.
Ateşkes girişimleri, New York’ta düzenlenen 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunun kulislerinde de ele alınmıştı.