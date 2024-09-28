Nasrallah'ın öldüğü iddiaları ardından İran dini lideri Ayetullah Hamaney'den ilk açıklama

"Lübnan'da savunmasız insanların öldürülmesi, Siyonist kuduz köpeğin vahşetini bir kez daha herkese göstermiş, gaspçı rejimin liderlerinin basiretsizliğini ve aptalca politikasını kanıtlamıştır. Siyonist rejimi yöneten terör çetesi, Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü suç savaşından ders almamış, kadın, çocuk ve sivillerin toplu katledilmesinin direniş örgütünün sağlam yapılanmasını etkileyip yıkamayacağını anlayamamıştır.

Şimdi aynı aptal politikayı Lübnan'da da uyguluyorlar. Siyonist suçlular, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına ciddi zarar veremeyecek kadar küçük olduklarını bilmelidirler. Bölgedeki tüm direniş güçleri Hizbullah'ın yanında ve onu destekliyor. Bu bölgenin kaderini direniş güçleri belirleyecek ve bunların başında da gururlu Hizbullah yer alacak.

Lübnan halkı, bir zamanlar Beyrut'a kadar gaspçı rejimin askerini botlarının altına soktuğunu, onların bacaklarını kesenin Hizbullah olduğunu, Lübnan'ı sevindirip gururlandırdığını unutmadı. Gaspçı, zalim ve şeytani rejimin karşısında, kaynaklarıyla Lübnan ve Hizbullah halkının yanında gururla durmak tüm Müslümanların görevidir."