https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/rusyada-benzin-istasyonunda-meydana-gelen-patlamada-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-12ye-yukseldi-1088547655.html

Rusya'da benzin istasyonunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Rusya'da benzin istasyonunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Sputnik Türkiye

Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyetinin başkenti Mahaçkale’de benzin istasyonunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı son resmi verilere göre... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T11:16+0300

2024-09-28T11:16+0300

2024-09-28T11:25+0300

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Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale’de benzin istasyonunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı son resmi verilere göre 12'ye yükseldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge idaresinden yapılan açıklamaya göre, Mahaçkale’de bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada hastanelerde tedavi altında alınan 4 kişiden birinin durumu ağır olarak değerlendiriliyor. Yaralı 3 kişinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiklerine dikkat çeken yetkili, 4 kişinin ise ayakta tedavi gördüğü bilgisini verdi.Acil durum ekipleri dün akşam saatlerinde patlamanın meydana geldiği benzin istasyonunda enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/rusyada-benzin-istasyonunda-patlama-4-kisi-oldu-1088533784.html

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rusya, dağıstan, mahaçkale, benzin istasyonu, patlama, yangın, ölü, yaralı, ağır yaralı, aleksey kuznetsov