https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/rusya-nukleer-doktrinini-degistirdi-moskovanin-nukleer-cephaneliginin-tum-ayrintilari-1088535747.html

Rusya nükleer doktrinini değiştirdi: Moskova'nın nükleer cephaneliğinin tüm ayrıntıları

Rusya nükleer doktrinini değiştirdi: Moskova'nın nükleer cephaneliğinin tüm ayrıntıları

Sputnik Türkiye

Devlet Başkanı Putin Rusya'nın nükleer doktrininde, NATO'nun hibrid savaş stratejisinin yarattığı riskler de dahil olmak üzere, ortaya çıkan tehditleri dikkate... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T16:06+0300

2024-09-28T16:06+0300

2024-09-28T16:06+0300

dünya

rusya

vladimir putin

topol-m

topol balistik füzesi

tu-160

tu-95ms

avangard füze sistemi

avangard

sarmat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102488/20/1024882049_0:158:3076:1888_1920x0_80_0_0_d370c852e487f44c18552c607ec22038.jpg

Resmi olarak Rusya'nın sahip olduğu nükleer silahların sayısı ve türü bir devlet sırrı olsa da Bulletin of the Atomic Scientists, Stockholm International Peace Research Institute, Federation of American Scientists gibi kaynaklara dayanan tahminler ile medyanın resmi ve Savunma Bakanlığı açıklamalarına dayanarak bir araya getirilen bilgiler, Rusya'nın nükleer potansiyeli hakkında 'kabaca' bir fikir vermektedir.Söz konusu bu kaynaklara göre Rusya'nın çeşitli taşıyıcılarda konuşlandırılmış tahmini nükleer sayısı bin 710 savaş başlığı, depoda muhafaza edilen 2 bin 670 savaş başlığı şeklinde ifade ediliyor. Kullanımdan kaldırılmış yahut parçalanma sürecinde olan bin 200 savaş başlığı da dahil edildiğinde Rusya'nın toplam 5 bin 580 savaş başlığa sahip olduğu dile getiriliyor.Bu sayının, nükleer süper güçlerin 700 konuşlandırılmış füze ve bombardıman uçağı, bin 550 konuşlandırılmış savaş başlığı (MIRV olarak bilinen çoklu savaş başlığı içeren füze yükleri dahil) ve bombardıman uçağı ile 800 konuşlandırılmış ve konuşlandırılmamış fırlatıcı bulundurmasına izin veren ve şu anda askıya alınmış olan 2010 tarihli Yeni START Anlaşması'nın belirlediği sınırlar dahilinde yer aldığı ifade ediliyor.Rusya'nın stratejik cephaneliği kara, denizaltı ve uçak tabanlı olmak üzere 3 bölüme ayrılıyor.Karaya konuşlu nükleer füzelerRS-24 YarsSeyir hareket edebilen ve/veya silo tabanlı bu füzelerin her biri üç savaş başlığı taşımakta olup bu başlıklardan sonuncusu yaklaşık 200 kiloton TNT patlayıcıya sahip. ABD tarafından atılarak Hiroşima'yı yerle bir eden atom bombası yaklaşık 15 kiloton patlayıcıya sahipti. Rusya'nın RS-24 Yars'dan toplam 772 savaş başlığına sahip olduğu düşünülmektedir.Topol-MBir başka kara mobil/silo tabanlı füze olan Topol-M 800 kiloton patlayıcı gücüne sahip tek bir savaş başlığı taşımaktadır. Rusya'nın cephaneliğinde 78 adet düşünülmektedir.R-36M2/RS-20B Voyevoda550-750 kiloton yüke sahip savaş başlıkları taşıyan bir başka yer tabanlı kıtalararası balistik füzedir. Tek bir Voyevoda 10 adede kadar savaş başlığı ile donatılabilmektedir. Bu füzeler kademeli olarak kullanımdan kaldırılsa da kamuya açık tahminlere göre Rusya'nın elinde 46 Voyevoda bulunmaktadır.RS-28 SarmatRS-28 Sarmat, Rusya'nın yeni nesil silo tabanlı, üç aşamalı, sıvı yakıtlı, çoklu bağımsız hedeflenebilir yeniden giriş aracı donanımlı kıtalararası balistik füzesi.Sarmat, 1960'larda geliştirilen R-36 kıtalararası balistik füze ailesinin ve uzay fırlatma araçlarının bir modifikasyonu olan ve ilk kez 1988'de hizmete giren Voyevoda varyantı R-36M2 Voyevoda füzesinin yerini almak üzere tasarlandı.Bu kıtalararası balistik füze, her biri 750 kilotona kadar patlayıcı etkiye sahip 16 savaş başlığı taşıyabilmektedir. Yaklaşık 46 adet Sarmat'ın Rus ordusuna teslim edilmesi bekleniyor. İlk Sarmat 2023 yılında muharebe görevine başladı.AvangardVoevoda ve Sarmat kıtalararası balistik füzelerinden fırlatılabilen bu manevra kabiliyetli, hipersonik füze araçları, ne kadar yoğun veya aşılamaz olursa olsun düşman füze savunmalarını hedeflerine yakınlaştırmak için tasarlanmıştır. Nükleer varyantlarında 800 kiloton ile 2 megaton arasında tahmini bir patlayıcı verime sahiptir.Avangard’ın başlıca özelliğinin, süzülen hipersonik güdümlü kanatlı savaş başlığı olması olduğu ifade ediliyor. Prensipte yörüngeye oturtulması da kesinlikle gerekmiyor, atmosferin yoğun katmanlarında onlarca kilometre irtifada ve hatta bir göktaşı gibi plazma bulutuyla kaplanmış bir şekilde yaklaşık 27-28 Mach (32.200 - 33.410 km/saat) hızla uçma kapasitesine sahiptir.Rusya'nın şu anda 7 adet Avangard sistemine sahip olduğu düşünülmektedir ve nükleer kuvvetlerdeki geliştirmeler devam ettikçe daha fazlasının da üretilmesi beklenmektedir.Deniz tabanlı nükleer füzelerRSM-56 Bulava: Denizaltından fırlatılan bu balistik füze, Rus nükleer üçlüsünün deniz bileşeninin belkemiğini oluşturmaktadır.Her bir füze 6 ila 10 adet 100-150 kiloton savaş başlığı (toplam 576 adet) taşımaktadır. Kuzey Denizi'nin yanı sıra Atlantik ve Pasifik okyanuslarının derinliklerinde gizlenen ve tespit edilmesi zor olan Bulava'larla donanmış denizaltılar, yıkıcı bir karşı saldırı uygulamak ve düşmanın ilk saldırı konusunda düşünmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.R-29RMU2 Sineva / R-29RMU2 Layner R-29RMU2 Sineva 4x500 kt veya 10x100 kiloton patlayıcı yüküne; R-29RMU2 Layner ise 4x500 kiloton veya 12x100 kiloton patlayıcı yüküne sahip iki denizaltından fırlatılan balistik füzelerdir. Tahmini olarak Rusya'nın toplam 320 savaş başlığı bulunduğu ifade ediliyor.Hava tabanlı nükleer füzelerTu-95MSBu hantal, ses altı, turboprop bombardıman uçakları, stratejik füzeleri uzak menzillerden fırlatmakla görevlidir. Silahları Kh-55 ve Kh-102 nükleer seyir füzelerinden oluşmaktadır. Her bombardıman uçağı 6 adede kadar Kh-55 ya da 8 adede kadar Kh-102 taşıyabilir. Rusya'da tahmini olarak 448 savaş başlığı olduğu düşünülüyorTu-160Tu-95'in daha modern ve geliştirilmiş türü olan bu süpersonik değişken stratejik bombardıman uçaklarının her biri 6 adede kadar Kh-55/102 seyir füzesi taşıyabilir. Patlayıcı gücü 200-500 kiloton (Kh-55) veya 250 kt-1 megaton (Kh-102) seviyesindedir. Her bombardıman uçağı altı adede kadar Kh-55 veya sekiz adede kadar Kh-102 taşıyabilir.Rusya'nın bu bombardıman filosuna tahsis ettiği tahmini savaş başlığı sayısının 132 olduğu ifade edilmektedir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/rusyanin-nukleer-doktrinini-degistirme-hamlesinin-arkasinda-ne-var-batili-devletler-arasinda-1088484221.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, topol-m, topol balistik füzesi, tu-160, tu-95ms, avangard füze sistemi, avangard, sarmat, sarmat rs-28, bulava, rs-24 yars stratejik sistemi, voyevoda