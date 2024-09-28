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Rusya nükleer doktrinini değiştirdi: Moskova'nın nükleer cephaneliğinin tüm ayrıntıları
Rusya nükleer doktrinini değiştirdi: Moskova'nın nükleer cephaneliğinin tüm ayrıntıları
Sputnik Türkiye
Devlet Başkanı Putin Rusya'nın nükleer doktrininde, NATO'nun hibrid savaş stratejisinin yarattığı riskler de dahil olmak üzere, ortaya çıkan tehditleri dikkate... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T16:06+0300
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Resmi olarak Rusya'nın sahip olduğu nükleer silahların sayısı ve türü bir devlet sırrı olsa da Bulletin of the Atomic Scientists, Stockholm International Peace Research Institute, Federation of American Scientists gibi kaynaklara dayanan tahminler ile medyanın resmi ve Savunma Bakanlığı açıklamalarına dayanarak bir araya getirilen bilgiler, Rusya'nın nükleer potansiyeli hakkında 'kabaca' bir fikir vermektedir.Söz konusu bu kaynaklara göre Rusya'nın çeşitli taşıyıcılarda konuşlandırılmış tahmini nükleer sayısı bin 710 savaş başlığı, depoda muhafaza edilen 2 bin 670 savaş başlığı şeklinde ifade ediliyor. Kullanımdan kaldırılmış yahut parçalanma sürecinde olan bin 200 savaş başlığı da dahil edildiğinde Rusya'nın toplam 5 bin 580 savaş başlığa sahip olduğu dile getiriliyor.Bu sayının, nükleer süper güçlerin 700 konuşlandırılmış füze ve bombardıman uçağı, bin 550 konuşlandırılmış savaş başlığı (MIRV olarak bilinen çoklu savaş başlığı içeren füze yükleri dahil) ve bombardıman uçağı ile 800 konuşlandırılmış ve konuşlandırılmamış fırlatıcı bulundurmasına izin veren ve şu anda askıya alınmış olan 2010 tarihli Yeni START Anlaşması'nın belirlediği sınırlar dahilinde yer aldığı ifade ediliyor.Rusya'nın stratejik cephaneliği kara, denizaltı ve uçak tabanlı olmak üzere 3 bölüme ayrılıyor.Karaya konuşlu nükleer füzelerRS-24 YarsSeyir hareket edebilen ve/veya silo tabanlı bu füzelerin her biri üç savaş başlığı taşımakta olup bu başlıklardan sonuncusu yaklaşık 200 kiloton TNT patlayıcıya sahip. ABD tarafından atılarak Hiroşima'yı yerle bir eden atom bombası yaklaşık 15 kiloton patlayıcıya sahipti. Rusya'nın RS-24 Yars'dan toplam 772 savaş başlığına sahip olduğu düşünülmektedir.Topol-MBir başka kara mobil/silo tabanlı füze olan Topol-M 800 kiloton patlayıcı gücüne sahip tek bir savaş başlığı taşımaktadır. Rusya'nın cephaneliğinde 78 adet düşünülmektedir.R-36M2/RS-20B Voyevoda550-750 kiloton yüke sahip savaş başlıkları taşıyan bir başka yer tabanlı kıtalararası balistik füzedir. Tek bir Voyevoda 10 adede kadar savaş başlığı ile donatılabilmektedir. Bu füzeler kademeli olarak kullanımdan kaldırılsa da kamuya açık tahminlere göre Rusya'nın elinde 46 Voyevoda bulunmaktadır.RS-28 SarmatRS-28 Sarmat, Rusya'nın yeni nesil silo tabanlı, üç aşamalı, sıvı yakıtlı, çoklu bağımsız hedeflenebilir yeniden giriş aracı donanımlı kıtalararası balistik füzesi.Sarmat, 1960'larda geliştirilen R-36 kıtalararası balistik füze ailesinin ve uzay fırlatma araçlarının bir modifikasyonu olan ve ilk kez 1988'de hizmete giren Voyevoda varyantı R-36M2 Voyevoda füzesinin yerini almak üzere tasarlandı.Bu kıtalararası balistik füze, her biri 750 kilotona kadar patlayıcı etkiye sahip 16 savaş başlığı taşıyabilmektedir. Yaklaşık 46 adet Sarmat'ın Rus ordusuna teslim edilmesi bekleniyor. İlk Sarmat 2023 yılında muharebe görevine başladı.AvangardVoevoda ve Sarmat kıtalararası balistik füzelerinden fırlatılabilen bu manevra kabiliyetli, hipersonik füze araçları, ne kadar yoğun veya aşılamaz olursa olsun düşman füze savunmalarını hedeflerine yakınlaştırmak için tasarlanmıştır. Nükleer varyantlarında 800 kiloton ile 2 megaton arasında tahmini bir patlayıcı verime sahiptir.Avangard’ın başlıca özelliğinin, süzülen hipersonik güdümlü kanatlı savaş başlığı olması olduğu ifade ediliyor. Prensipte yörüngeye oturtulması da kesinlikle gerekmiyor, atmosferin yoğun katmanlarında onlarca kilometre irtifada ve hatta bir göktaşı gibi plazma bulutuyla kaplanmış bir şekilde yaklaşık 27-28 Mach (32.200 - 33.410 km/saat) hızla uçma kapasitesine sahiptir.Rusya'nın şu anda 7 adet Avangard sistemine sahip olduğu düşünülmektedir ve nükleer kuvvetlerdeki geliştirmeler devam ettikçe daha fazlasının da üretilmesi beklenmektedir.Deniz tabanlı nükleer füzelerRSM-56 Bulava: Denizaltından fırlatılan bu balistik füze, Rus nükleer üçlüsünün deniz bileşeninin belkemiğini oluşturmaktadır.Her bir füze 6 ila 10 adet 100-150 kiloton savaş başlığı (toplam 576 adet) taşımaktadır. Kuzey Denizi'nin yanı sıra Atlantik ve Pasifik okyanuslarının derinliklerinde gizlenen ve tespit edilmesi zor olan Bulava'larla donanmış denizaltılar, yıkıcı bir karşı saldırı uygulamak ve düşmanın ilk saldırı konusunda düşünmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.R-29RMU2 Sineva / R-29RMU2 Layner R-29RMU2 Sineva 4x500 kt veya 10x100 kiloton patlayıcı yüküne; R-29RMU2 Layner ise 4x500 kiloton veya 12x100 kiloton patlayıcı yüküne sahip iki denizaltından fırlatılan balistik füzelerdir. Tahmini olarak Rusya'nın toplam 320 savaş başlığı bulunduğu ifade ediliyor.Hava tabanlı nükleer füzelerTu-95MSBu hantal, ses altı, turboprop bombardıman uçakları, stratejik füzeleri uzak menzillerden fırlatmakla görevlidir. Silahları Kh-55 ve Kh-102 nükleer seyir füzelerinden oluşmaktadır. Her bombardıman uçağı 6 adede kadar Kh-55 ya da 8 adede kadar Kh-102 taşıyabilir. Rusya'da tahmini olarak 448 savaş başlığı olduğu düşünülüyorTu-160Tu-95'in daha modern ve geliştirilmiş türü olan bu süpersonik değişken stratejik bombardıman uçaklarının her biri 6 adede kadar Kh-55/102 seyir füzesi taşıyabilir. Patlayıcı gücü 200-500 kiloton (Kh-55) veya 250 kt-1 megaton (Kh-102) seviyesindedir. Her bombardıman uçağı altı adede kadar Kh-55 veya sekiz adede kadar Kh-102 taşıyabilir.Rusya'nın bu bombardıman filosuna tahsis ettiği tahmini savaş başlığı sayısının 132 olduğu ifade edilmektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/rusyanin-nukleer-doktrinini-degistirme-hamlesinin-arkasinda-ne-var-batili-devletler-arasinda-1088484221.html
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rusya, vladimir putin, topol-m, topol balistik füzesi, tu-160, tu-95ms, avangard füze sistemi, avangard, sarmat, sarmat rs-28, bulava, rs-24 yars stratejik sistemi, voyevoda
rusya, vladimir putin, topol-m, topol balistik füzesi, tu-160, tu-95ms, avangard füze sistemi, avangard, sarmat, sarmat rs-28, bulava, rs-24 yars stratejik sistemi, voyevoda

Rusya nükleer doktrinini değiştirdi: Moskova'nın nükleer cephaneliğinin tüm ayrıntıları

16:06 28.09.2024
© Sputnik / Ramil SitdikovRusya'nın müthiş silahları
Rusya'nın müthiş silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Devlet Başkanı Putin Rusya'nın nükleer doktrininde, NATO'nun hibrid savaş stratejisinin yarattığı riskler de dahil olmak üzere, ortaya çıkan tehditleri dikkate alan değişiklikler yapılmasını önermişti. Sputnik, Rusya'nın saldırganlığı caydırıcı kara, deniz ve havadan fırlatılan stratejik nükleer savaş başlıklarından oluşan bilgileri derledi.
Resmi olarak Rusya'nın sahip olduğu nükleer silahların sayısı ve türü bir devlet sırrı olsa da Bulletin of the Atomic Scientists, Stockholm International Peace Research Institute, Federation of American Scientists gibi kaynaklara dayanan tahminler ile medyanın resmi ve Savunma Bakanlığı açıklamalarına dayanarak bir araya getirilen bilgiler, Rusya'nın nükleer potansiyeli hakkında 'kabaca' bir fikir vermektedir.
Söz konusu bu kaynaklara göre Rusya'nın çeşitli taşıyıcılarda konuşlandırılmış tahmini nükleer sayısı bin 710 savaş başlığı, depoda muhafaza edilen 2 bin 670 savaş başlığı şeklinde ifade ediliyor. Kullanımdan kaldırılmış yahut parçalanma sürecinde olan bin 200 savaş başlığı da dahil edildiğinde Rusya'nın toplam 5 bin 580 savaş başlığa sahip olduğu dile getiriliyor.
Bu sayının, nükleer süper güçlerin 700 konuşlandırılmış füze ve bombardıman uçağı, bin 550 konuşlandırılmış savaş başlığı (MIRV olarak bilinen çoklu savaş başlığı içeren füze yükleri dahil) ve bombardıman uçağı ile 800 konuşlandırılmış ve konuşlandırılmamış fırlatıcı bulundurmasına izin veren ve şu anda askıya alınmış olan 2010 tarihli Yeni START Anlaşması'nın belirlediği sınırlar dahilinde yer aldığı ifade ediliyor.
Rusya'nın stratejik cephaneliği kara, denizaltı ve uçak tabanlı olmak üzere 3 bölüme ayrılıyor.

Karaya konuşlu nükleer füzeler

RS-24 Yars

Seyir hareket edebilen ve/veya silo tabanlı bu füzelerin her biri üç savaş başlığı taşımakta olup bu başlıklardan sonuncusu yaklaşık 200 kiloton TNT patlayıcıya sahip. ABD tarafından atılarak Hiroşima'yı yerle bir eden atom bombası yaklaşık 15 kiloton patlayıcıya sahipti.
Rusya'nın RS-24 Yars'dan toplam 772 savaş başlığına sahip olduğu düşünülmektedir.
© Sputnik / Alexander Kriazhev / Multimedya arşivine gidinEl misil balístico intercontinental ruso RS-24 Yars
El misil balístico intercontinental ruso RS-24 Yars - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
El misil balístico intercontinental ruso RS-24 Yars
© Sputnik / Alexander Kriazhev
/
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Topol-M

Bir başka kara mobil/silo tabanlı füze olan Topol-M 800 kiloton patlayıcı gücüne sahip tek bir savaş başlığı taşımaktadır.
Rusya'nın cephaneliğinde 78 adet düşünülmektedir.
© Sputnik / Ramil SitdikovRusya'nın müthiş silahları
Rusya'nın müthiş silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
Rusya'nın müthiş silahları
© Sputnik / Ramil Sitdikov

R-36M2/RS-20B Voyevoda

550-750 kiloton yüke sahip savaş başlıkları taşıyan bir başka yer tabanlı kıtalararası balistik füzedir. Tek bir Voyevoda 10 adede kadar savaş başlığı ile donatılabilmektedir. Bu füzeler kademeli olarak kullanımdan kaldırılsa da kamuya açık tahminlere göre Rusya'nın elinde 46 Voyevoda bulunmaktadır.
© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Multimedya arşivine gidinRS-20 füzesinin fırlatılışı
RS-20 füzesinin fırlatılışı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
RS-20 füzesinin fırlatılışı
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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RS-28 Sarmat

RS-28 Sarmat, Rusya'nın yeni nesil silo tabanlı, üç aşamalı, sıvı yakıtlı, çoklu bağımsız hedeflenebilir yeniden giriş aracı donanımlı kıtalararası balistik füzesi.
Sarmat, 1960'larda geliştirilen R-36 kıtalararası balistik füze ailesinin ve uzay fırlatma araçlarının bir modifikasyonu olan ve ilk kez 1988'de hizmete giren Voyevoda varyantı R-36M2 Voyevoda füzesinin yerini almak üzere tasarlandı.
Bu kıtalararası balistik füze, her biri 750 kilotona kadar patlayıcı etkiye sahip 16 savaş başlığı taşıyabilmektedir.
Yaklaşık 46 adet Sarmat'ın Rus ordusuna teslim edilmesi bekleniyor. İlk Sarmat 2023 yılında muharebe görevine başladı.
© Rusya Savunma BakanlığıRusya Savunma Bakanlığı Sarmat Nükleer Füze
Rusya Savunma Bakanlığı Sarmat Nükleer Füze - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
Rusya Savunma Bakanlığı Sarmat Nükleer Füze
© Rusya Savunma Bakanlığı

Avangard

Voevoda ve Sarmat kıtalararası balistik füzelerinden fırlatılabilen bu manevra kabiliyetli, hipersonik füze araçları, ne kadar yoğun veya aşılamaz olursa olsun düşman füze savunmalarını hedeflerine yakınlaştırmak için tasarlanmıştır. Nükleer varyantlarında 800 kiloton ile 2 megaton arasında tahmini bir patlayıcı verime sahiptir.
Avangard’ın başlıca özelliğinin, süzülen hipersonik güdümlü kanatlı savaş başlığı olması olduğu ifade ediliyor. Prensipte yörüngeye oturtulması da kesinlikle gerekmiyor, atmosferin yoğun katmanlarında onlarca kilometre irtifada ve hatta bir göktaşı gibi plazma bulutuyla kaplanmış bir şekilde yaklaşık 27-28 Mach (32.200 - 33.410 km/saat) hızla uçma kapasitesine sahiptir.
Rusya'nın şu anda 7 adet Avangard sistemine sahip olduğu düşünülmektedir ve nükleer kuvvetlerdeki geliştirmeler devam ettikçe daha fazlasının da üretilmesi beklenmektedir.
© AP Photo / Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa rusoLanzamiento de un misil nuclear ruso Avangard (archivo)
Lanzamiento de un misil nuclear ruso Avangard (archivo) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
Lanzamiento de un misil nuclear ruso Avangard (archivo)
© AP Photo / Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso

Deniz tabanlı nükleer füzeler

RSM-56 Bulava:

Denizaltından fırlatılan bu balistik füze, Rus nükleer üçlüsünün deniz bileşeninin belkemiğini oluşturmaktadır.
Her bir füze 6 ila 10 adet 100-150 kiloton savaş başlığı (toplam 576 adet) taşımaktadır.
Kuzey Denizi'nin yanı sıra Atlantik ve Pasifik okyanuslarının derinliklerinde gizlenen ve tespit edilmesi zor olan Bulava'larla donanmış denizaltılar, yıkıcı bir karşı saldırı uygulamak ve düşmanın ilk saldırı konusunda düşünmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.
© Fotoğraf : SevmashRusya'nın 'en ölümcül' denizaltıları
Rusya'nın 'en ölümcül' denizaltıları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
Rusya'nın 'en ölümcül' denizaltıları
© Fotoğraf : Sevmash

R-29RMU2 Sineva / R-29RMU2 Layner

R-29RMU2 Sineva 4x500 kt veya 10x100 kiloton patlayıcı yüküne; R-29RMU2 Layner ise 4x500 kiloton veya 12x100 kiloton patlayıcı yüküne sahip iki denizaltından fırlatılan balistik füzelerdir.
Tahmini olarak Rusya'nın toplam 320 savaş başlığı bulunduğu ifade ediliyor.
© Fotoğraf : Youtube/ TV ZVEZDARus ordusu ülkenin kuzeyinde Barents Denizi'nde Sineva tipi kıtalararası balistik füze denemesi yaptı.
Rus ordusu ülkenin kuzeyinde Barents Denizi'nde Sineva tipi kıtalararası balistik füze denemesi yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
Rus ordusu ülkenin kuzeyinde Barents Denizi'nde Sineva tipi kıtalararası balistik füze denemesi yaptı.
© Fotoğraf : Youtube/ TV ZVEZDA

Hava tabanlı nükleer füzeler

Tu-95MS

Bu hantal, ses altı, turboprop bombardıman uçakları, stratejik füzeleri uzak menzillerden fırlatmakla görevlidir.
Silahları Kh-55 ve Kh-102 nükleer seyir füzelerinden oluşmaktadır. Her bombardıman uçağı 6 adede kadar Kh-55 ya da 8 adede kadar Kh-102 taşıyabilir.
Rusya'da tahmini olarak 448 savaş başlığı olduğu düşünülüyor
© Sputnik / Vladimir Presnya / Multimedya arşivine gidinA Tupolev Tu-95MS Bear strategic bomber
A Tupolev Tu-95MS Bear strategic bomber - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
A Tupolev Tu-95MS Bear strategic bomber
© Sputnik / Vladimir Presnya
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Tu-160

Tu-95'in daha modern ve geliştirilmiş türü olan bu süpersonik değişken stratejik bombardıman uçaklarının her biri 6 adede kadar Kh-55/102 seyir füzesi taşıyabilir.
Patlayıcı gücü 200-500 kiloton (Kh-55) veya 250 kt-1 megaton (Kh-102) seviyesindedir. Her bombardıman uçağı altı adede kadar Kh-55 veya sekiz adede kadar Kh-102 taşıyabilir.
Rusya'nın bu bombardıman filosuna tahsis ettiği tahmini savaş başlığı sayısının 132 olduğu ifade edilmektedir.
© Sputnik / Антон ДенисовTu-160M süpersonik stratejik bombardıman uçağı
Tu-160M süpersonik stratejik bombardıman uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
Tu-160M süpersonik stratejik bombardıman uçağı
© Sputnik / Антон Денисов
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Ukrayna krizi
Rusya'nın nükleer doktrinini değiştirme hamlesinin arkasında ne var: 'Batılı devletler arasında tereddüt yaratacak'
26 Eylül, 21:39
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