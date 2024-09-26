Rusya'nın nükleer doktrinini değiştirme hamlesinin arkasında ne var: 'Batılı devletler arasında tereddüt yaratacak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail ve Hizbullah arasında yeni savaş başladı mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
GSM operatörlerine yapılan zamlar cep yakıyor: 'Rekabet Kurumu'nun devreye girmesi lazım'
12:05
83 dk
HABER MASASI
Genetiği değiştirilmiş organizmaların potansiyel riskleri nelerdir
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Meme kanseri farkındalık ayı başlıyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Arketipler ve imgeler: Kişinin kurumsal perspektifte kendisini keşfetmesi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Erdoğan, İsrail’e yönelik Nürnberg Mahkemeleri kurulmasını ima etmiş olabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
15 yaşındaki çocuğa 12 kurşun
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
19:19
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri açıkladı
19:30
2 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
19:38
3 dk
SESLİ HABER
‘Bankalar bilerek ATM’lerden nakit para vermiyor’ iddiası
19:45
3 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
19:53
4 dk
BOZKIRIN TEZENESİ
Devlet Sanatçısı unvanını neden kabul etmedi?
20:06
13 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
20:26
1 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe, Ergin Ataman tepkisinde haklı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Beyazıt Karataş: Bütün kara propagandalara rağmen S-400'ler görevinin başında
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz Reyhan Karaca
12:06
84 dk
HABER MASASI
Sağlıklı beslenmede sık yaptığımız hatalar nelerdir ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çiplerinde geldiğimiz son nokta
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ortadoğu'da son gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YOL ARKADAŞI
'Ahmak Davası' neden köpürtülüyor?
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
19:19
6 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
19:38
18 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
20:19
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/rusyanin-nukleer-doktrinini-degistirme-hamlesinin-arkasinda-ne-var-batili-devletler-arasinda-1088484221.html
Rusya'nın nükleer doktrinini değiştirme hamlesinin arkasında ne var: 'Batılı devletler arasında tereddüt yaratacak'
Rusya'nın nükleer doktrinini değiştirme hamlesinin arkasında ne var: 'Batılı devletler arasında tereddüt yaratacak'
Sputnik Türkiye
Sputnik'e konuşan uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer caydırıcılık politikasına yön veren temel ilkelerin gözden geçirileceğini duyurmasının, devam... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T21:39+0300
2024-09-26T21:39+0300
rusya
ukrayna krizi
rusya federasyonu
vladimir putin
nükleer
nükleer silah
nükleer doktrin
dmitriy suslov
ukrayna
batı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101794/23/1017942326_6:0:1018:569_1920x0_80_0_0_11bf9d8fdfc3ecf2381f36f04a135d3f.jpg
Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Dmitriy Suslov Sputnik'e verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan Rus nükleer politikasındaki bir dizi güncellemenin, nükleer eşiği düşürmeyi ve Batı için risk dengesini değiştirmeyi amaçladığını dile getirdi.Sputnik'e konuşan Suslov, “Batı şu anda Rusya'ya karşı hibrit bir savaşı tırmandırıyor ve hatta yürütüyor. Bunun sıcak savaşa dönüşmesini de tartışıyor” cümlelerini kaydetti.Suslov açıklamasında Batı'nın bunu yapmasının temel nedeni olarak, 'Rusya'nın asla nükleer silah kullanmayacağına inanması ve Ukrayna'nın yenilgisinin Batı'ya vereceği zararın, gerilimin tırmanmasının vereceği zarardan çok daha yüksek olması' olduğunu vurguladı.Konuşmasında devam eden Suslov, şu cümleleri kaydetti:Suslov ayrıca böyle bir açıklamanın zamanlamasının Biden yönetiminin Batı tarafından tedarik edilen uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarının derinliklerine ateşlemesine izin verme olasılığını tartışmasıyla bağlantılı olduğu da dile getirdi.Suslov konuşmasını, "Bu karar henüz alınmadı. Dolayısıyla Putin'in nükleer doktrin yayınlanmadan önce bu değişikliklerden bahsetmesinin nedeni, bu karar alma sürecini değiştirmek ve Biden yönetimini bu adımı atmamaya ikna etmek" cümlesiyle tamamladı.'Batılı devletler arasında tereddüt yaratacak'İsveç Silahlı Kuvvetleri'nin eski subayı ve eski savunma politikacısı Mikael Valtersson da Sputnik'e verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus nükleer doktrininde değişiklik yapılacağını duyurmasının 'Batı ile Rusya arasındaki çok gergin ilişkileri' yansıttığını dile getirdi.Valtersson, Batılı ülkelerin 'pratikte savaşın bir parçası olduğunu, Ukrayna'daki meselenin Rusya'ya karşı bir vekalet savaşı olarak yürüttüklerini' vurguladı.Rus yetkililerin 'ciddi olduklarını göstermek için bir şeyler yapmaları gerektiğini aksi takdirde Batı'nın Ukrayna'nın yapmasına izin verdiklerini artıracağını' söyleyen Valtersson, Batı'nın Kiev rejiminin Rusya topraklarının derinliklerine Batı tarafından tedarik edilen uzun menzilli füzeler fırlatmasına yeşil ışık yakabileceği yönündeki tartışmalara da 'açık bir gönderme' olduğunu dile getirdiValtersson "Batı'nın artık Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırılara onay verme konusunda çok daha tereddütlü olacağına inanıyorum” cümlesinin altını çizdi.Putin'in Rusya'nın nükleer olmayan ve nükleer bir güç tarafından desteklenen bir devlet tarafından saldırıya uğraması halinde, konvansiyonel silahlar kullanılsa dahi nükleer saldırı düzenleme hakkını saklı tuttuğu yönündeki açıklamasını yorumlayan Valtersson, bu hususun 'açıkça' Ukrayna'nın 'Batı uyduları olmadan Rus hedeflerine saldıramayacağı' gerçeğiyle bağlantılı olduğunu vurguladı.Valtersson açıklamasını, “Bu durum uyduları olan Batılı devletler arasında tereddüt yaratacaktır çünkü onları da potansiyel bir hedef olarak görebilirsiniz” cümlesiyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/kremlin-nukleer-doktrindeki-yapilacak-degisiklikler-batiya-bir-mesaj-niteliginde-1088469241.html
rusya
rusya federasyonu
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101794/23/1017942326_133:0:892:569_1920x0_80_0_0_703a1de68a53bd9411fe5fb993a78235.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya federasyonu, vladimir putin, nükleer, nükleer silah, nükleer doktrin, dmitriy suslov, ukrayna, batı, abd, joe biden
rusya, rusya federasyonu, vladimir putin, nükleer, nükleer silah, nükleer doktrin, dmitriy suslov, ukrayna, batı, abd, joe biden

Rusya'nın nükleer doktrinini değiştirme hamlesinin arkasında ne var: 'Batılı devletler arasında tereddüt yaratacak'

21:39 26.09.2024
© SputnikBulava SLBM balistik füze donanımı
Bulava SLBM balistik füze donanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© Sputnik
Abone ol
Sputnik'e konuşan uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer caydırıcılık politikasına yön veren temel ilkelerin gözden geçirileceğini duyurmasının, devam eden Rusya-NATO vekalet savaşının ortasında Moskova ile Batı arasındaki ilişkilerin gerginleştiğinin bir işareti olduğunu söyledi.
Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Dmitriy Suslov Sputnik'e verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan Rus nükleer politikasındaki bir dizi güncellemenin, nükleer eşiği düşürmeyi ve Batı için risk dengesini değiştirmeyi amaçladığını dile getirdi.
Sputnik'e konuşan Suslov, “Batı şu anda Rusya'ya karşı hibrit bir savaşı tırmandırıyor ve hatta yürütüyor. Bunun sıcak savaşa dönüşmesini de tartışıyor” cümlelerini kaydetti.
Suslov açıklamasında Batı'nın bunu yapmasının temel nedeni olarak, 'Rusya'nın asla nükleer silah kullanmayacağına inanması ve Ukrayna'nın yenilgisinin Batı'ya vereceği zararın, gerilimin tırmanmasının vereceği zarardan çok daha yüksek olması' olduğunu vurguladı.
Konuşmasında devam eden Suslov, şu cümleleri kaydetti:

Şimdi Rusya bu dengeyi değiştiriyor. Batı'yı kendisi için zararın sadece intihar olacağına ve daha fazla tırmanmamanın daha iyi olacağına ikna etmeye çalışıyor. Zira Rusya artan sayıda seçenekte ve nükleer sahibi Batılı ülkelerle işbirliği içinde hareket eden Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanabilir.

Suslov ayrıca böyle bir açıklamanın zamanlamasının Biden yönetiminin Batı tarafından tedarik edilen uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarının derinliklerine ateşlemesine izin verme olasılığını tartışmasıyla bağlantılı olduğu da dile getirdi.
Suslov konuşmasını, "Bu karar henüz alınmadı. Dolayısıyla Putin'in nükleer doktrin yayınlanmadan önce bu değişikliklerden bahsetmesinin nedeni, bu karar alma sürecini değiştirmek ve Biden yönetimini bu adımı atmamaya ikna etmek" cümlesiyle tamamladı.

'Batılı devletler arasında tereddüt yaratacak'

İsveç Silahlı Kuvvetleri'nin eski subayı ve eski savunma politikacısı Mikael Valtersson da Sputnik'e verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus nükleer doktrininde değişiklik yapılacağını duyurmasının 'Batı ile Rusya arasındaki çok gergin ilişkileri' yansıttığını dile getirdi.
Valtersson, Batılı ülkelerin 'pratikte savaşın bir parçası olduğunu, Ukrayna'daki meselenin Rusya'ya karşı bir vekalet savaşı olarak yürüttüklerini' vurguladı.
Rus yetkililerin 'ciddi olduklarını göstermek için bir şeyler yapmaları gerektiğini aksi takdirde Batı'nın Ukrayna'nın yapmasına izin verdiklerini artıracağını' söyleyen Valtersson, Batı'nın Kiev rejiminin Rusya topraklarının derinliklerine Batı tarafından tedarik edilen uzun menzilli füzeler fırlatmasına yeşil ışık yakabileceği yönündeki tartışmalara da 'açık bir gönderme' olduğunu dile getirdi
Valtersson "Batı'nın artık Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırılara onay verme konusunda çok daha tereddütlü olacağına inanıyorum” cümlesinin altını çizdi.
Putin'in Rusya'nın nükleer olmayan ve nükleer bir güç tarafından desteklenen bir devlet tarafından saldırıya uğraması halinde, konvansiyonel silahlar kullanılsa dahi nükleer saldırı düzenleme hakkını saklı tuttuğu yönündeki açıklamasını yorumlayan Valtersson, bu hususun 'açıkça' Ukrayna'nın 'Batı uyduları olmadan Rus hedeflerine saldıramayacağı' gerçeğiyle bağlantılı olduğunu vurguladı.
Valtersson açıklamasını, “Bu durum uyduları olan Batılı devletler arasında tereddüt yaratacaktır çünkü onları da potansiyel bir hedef olarak görebilirsiniz” cümlesiyle tamamladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
DÜNYA
Kremlin: Nükleer doktrindeki yapılacak değişiklikler Batı'ya bir mesaj niteliğinde
13:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала