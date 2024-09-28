https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/rusya-disisleri-bakanligi-hizbullah-genel-sekreteri-nasrallahin-oldurulmesini-kinadi-1088561642.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah’ın öldürülmesini kınadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah’ın öldürülmesini kınadı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah’ın öldürülmesini şiddetle kınayarak İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı yaptı. 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T18:39+0300
2024-09-28T18:39+0300
2024-09-28T18:38+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
kınama
israil
lübnan
beyrut
saldırı
hizbullah
hasan nasrallah
iran devrim muhafızları kudüs gücü
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Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın Şii Hizbullah hareketinin Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesini şiddetle kınadığı ve Moskova'nın İsrail'e saldırıları durdurma çağrısında bulunduğu belirtildi.Açıklamada, “İsrail'in işlediği bu siyasi cinayeti şiddetle kınıyoruz. Bu güç eylemi, Lübnan ve tüm Ortadoğu için daha da dramatik sonuçlar doğuracak. İsrail tarafının böyle bir tehlikenin farkında olmaması mümkün değil, ancak yine de Lübnan vatandaşlarını öldürerek kaçınılmaz yeni bir şiddet dalgasına yol açacak bu adımı attı. Dolayısıyla, bundan sonraki tırmanışın tüm sorumluluğu İsrail tarafına ait” ifadelerine yer verildi.Rusya'nın diplomatik bir çözüm için gerekli koşulları yaratılması amacıyla İsrail'e saldırıları derhal durdurma çağrısında bulunduğu vurgulandı.Açıklamada ayrıca, bu ‘son derece tehlikeli’ durumda, uluslararası toplumun sorumlu tüm üyelerinin bölgede büyük ölçekli bir silahlı çatışmayı önlemek için her şeyi yapması gerektiği kaydedildi.Daha önce İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiya bölgesindeki binaların altında bulunan Lübnan Hizbullah hareketinin ana karargahına hedefli hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Saldırıda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah'ın yanı sıra örgütün güney cephesi komutanı Ali Karki ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın da öldürüldüğü açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/iran-lideri-pezeskiyan-nasrallahin-olduruldugu-saldirida-abdyi-sucladi-emrin-new-yorktan-verildigi-1088560589.html
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rusya dışişleri bakanlığı, kınama, israil, lübnan, beyrut, saldırı, hizbullah, hasan nasrallah, iran devrim muhafızları kudüs gücü
rusya dışişleri bakanlığı, kınama, israil, lübnan, beyrut, saldırı, hizbullah, hasan nasrallah, iran devrim muhafızları kudüs gücü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah’ın öldürülmesini kınadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah’ın öldürülmesini şiddetle kınayarak İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı yaptı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın Şii Hizbullah hareketinin Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesini şiddetle kınadığı ve Moskova'nın İsrail'e saldırıları durdurma çağrısında bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, “İsrail'in işlediği bu siyasi cinayeti şiddetle kınıyoruz. Bu güç eylemi, Lübnan ve tüm Ortadoğu için daha da dramatik sonuçlar doğuracak. İsrail tarafının böyle bir tehlikenin farkında olmaması mümkün değil, ancak yine de Lübnan vatandaşlarını öldürerek kaçınılmaz yeni bir şiddet dalgasına yol açacak bu adımı attı. Dolayısıyla, bundan sonraki tırmanışın tüm sorumluluğu İsrail tarafına ait” ifadelerine yer verildi.
Rusya'nın diplomatik bir çözüm için gerekli koşulları yaratılması amacıyla İsrail'e saldırıları derhal durdurma çağrısında bulunduğu vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, bu ‘son derece tehlikeli’ durumda, uluslararası toplumun sorumlu tüm üyelerinin bölgede büyük ölçekli bir silahlı çatışmayı önlemek için her şeyi yapması gerektiği kaydedildi.
Daha önce İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiya bölgesindeki binaların altında bulunan Lübnan Hizbullah hareketinin ana karargahına hedefli hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Saldırıda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah'ın yanı sıra örgütün güney cephesi komutanı Ali Karki ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın da öldürüldüğü açıklanmıştı.