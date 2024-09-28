Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah’ın öldürülmesini kınadı

Türkiye
İsrail ordusu bir Hizbullah komutanının daha öldürüldüğünü duyurdu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
06:39
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünya Ticaret Örgütü mal, hizmetler ve fikri mülkiyet alanındaki hususları da kapsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
FETÖ, Hava Kuvvetleri'nde nasıl örgütlendi?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Soner Olgun, stüdyo konuğumuz oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sık yapılan beslenme hataları..
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yapay zekanın sanat danışmanı olduğu sergi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
BU DÜNYADAN TUNCEL KURTİZ GEÇTİ
En güzel savaş karşıtı şiirleri ondan dinledik
15:15
7 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
15:37
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
15:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Türkiye'yi EYT'liler mi batırdı?
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
19:22
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:31
17 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
19:51
9 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
20:00
18 dk
ÖZEL HABER
Türk-Amerikan ilişkileri: 'İhtiyaç sebebiyle diplomasi yürütülse de Türkiye, ABD'ye güvenmiyor'
20:20
9 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
20:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
20:54
1 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
07:41
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
08:09
1 dk
SESLİ HABER
‘Bankalar bilerek ATM’lerden nakit para vermiyor’ iddiası
08:23
3 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
08:40
3 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
09:04
19 dk
SESLİ HABER
Uzmanı kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri açıkladı
09:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
10:03
9 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
10:34
1 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
10:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
11:10
6 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
11:26
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
11:38
6 dk
ÖZEL HABER
6 yaşındaki çocuğu istismar eden Kadir İstekli ne kadar hapis yatacak?
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
12:09
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türk-Amerikan ilişkileri: 'İhtiyaç sebebiyle diplomasi yürütülse de Türkiye, ABD'ye güvenmiyor'
13:09
9 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
13:31
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
14:10
18 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
14:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/rusya-disisleri-bakanligi-hizbullah-genel-sekreteri-nasrallahin-oldurulmesini-kinadi-1088561642.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah’ın öldürülmesini kınadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah’ın öldürülmesini kınadı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah’ın öldürülmesini şiddetle kınayarak İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı yaptı. 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T18:39+0300
2024-09-28T18:38+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
kınama
israil
lübnan
beyrut
saldırı
hizbullah
hasan nasrallah
iran devrim muhafızları kudüs gücü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101678/24/1016782426_0:143:1200:818_1920x0_80_0_0_9f32b6caed686cca23b9f9d5a0e57cad.jpg
Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın Şii Hizbullah hareketinin Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesini şiddetle kınadığı ve Moskova'nın İsrail'e saldırıları durdurma çağrısında bulunduğu belirtildi.Açıklamada, “İsrail'in işlediği bu siyasi cinayeti şiddetle kınıyoruz. Bu güç eylemi, Lübnan ve tüm Ortadoğu için daha da dramatik sonuçlar doğuracak. İsrail tarafının böyle bir tehlikenin farkında olmaması mümkün değil, ancak yine de Lübnan vatandaşlarını öldürerek kaçınılmaz yeni bir şiddet dalgasına yol açacak bu adımı attı. Dolayısıyla, bundan sonraki tırmanışın tüm sorumluluğu İsrail tarafına ait” ifadelerine yer verildi.Rusya'nın diplomatik bir çözüm için gerekli koşulları yaratılması amacıyla İsrail'e saldırıları derhal durdurma çağrısında bulunduğu vurgulandı.Açıklamada ayrıca, bu ‘son derece tehlikeli’ durumda, uluslararası toplumun sorumlu tüm üyelerinin bölgede büyük ölçekli bir silahlı çatışmayı önlemek için her şeyi yapması gerektiği kaydedildi.Daha önce İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiya bölgesindeki binaların altında bulunan Lübnan Hizbullah hareketinin ana karargahına hedefli hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Saldırıda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah'ın yanı sıra örgütün güney cephesi komutanı Ali Karki ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın da öldürüldüğü açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/iran-lideri-pezeskiyan-nasrallahin-olduruldugu-saldirida-abdyi-sucladi-emrin-new-yorktan-verildigi-1088560589.html
israil
lübnan
beyrut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101678/24/1016782426_0:30:1200:930_1920x0_80_0_0_0ed1574d0854a13e76b7ca83c038e138.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya dışişleri bakanlığı, kınama, israil, lübnan, beyrut, saldırı, hizbullah, hasan nasrallah, iran devrim muhafızları kudüs gücü
rusya dışişleri bakanlığı, kınama, israil, lübnan, beyrut, saldırı, hizbullah, hasan nasrallah, iran devrim muhafızları kudüs gücü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah’ın öldürülmesini kınadı

18:39 28.09.2024
© AFP 2023 / AL-MANARHizbullah Lideri Hasan Nasrallah
Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
© AFP 2023 / AL-MANAR
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah’ın öldürülmesini şiddetle kınayarak İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı yaptı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın Şii Hizbullah hareketinin Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesini şiddetle kınadığı ve Moskova'nın İsrail'e saldırıları durdurma çağrısında bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, “İsrail'in işlediği bu siyasi cinayeti şiddetle kınıyoruz. Bu güç eylemi, Lübnan ve tüm Ortadoğu için daha da dramatik sonuçlar doğuracak. İsrail tarafının böyle bir tehlikenin farkında olmaması mümkün değil, ancak yine de Lübnan vatandaşlarını öldürerek kaçınılmaz yeni bir şiddet dalgasına yol açacak bu adımı attı. Dolayısıyla, bundan sonraki tırmanışın tüm sorumluluğu İsrail tarafına ait” ifadelerine yer verildi.
Rusya'nın diplomatik bir çözüm için gerekli koşulları yaratılması amacıyla İsrail'e saldırıları derhal durdurma çağrısında bulunduğu vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, bu ‘son derece tehlikeli’ durumda, uluslararası toplumun sorumlu tüm üyelerinin bölgede büyük ölçekli bir silahlı çatışmayı önlemek için her şeyi yapması gerektiği kaydedildi.
Daha önce İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiya bölgesindeki binaların altında bulunan Lübnan Hizbullah hareketinin ana karargahına hedefli hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Saldırıda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah'ın yanı sıra örgütün güney cephesi komutanı Ali Karki ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın da öldürüldüğü açıklanmıştı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
DÜNYA
İran lideri Pezeşkiyan, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıda ABD'yi suçladı: 'Emrin New York'tan verildiği unutulmayacak'
17:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала