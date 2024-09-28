https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/rus-disisleri-kuzey-akima-yonelik-saldiriyi-sorusturma-yukumlulukleri-yerine-getirilmiyor-1088545375.html
Rus Dışişleri: Kuzey Akım’a yönelik saldırıyı soruşturma yükümlülükleri yerine getirilmiyor
Rus Dışişleri: Kuzey Akım’a yönelik saldırıyı soruşturma yükümlülükleri yerine getirilmiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırısını soruşturma yükümlülüklerin, Rusya’nın defalarca... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T09:51+0300
2024-09-28T09:51+0300
2024-09-28T10:17+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında Kuzey Akım’a yönelik terör saldırısını soruşturma yükümlülüklerin, Rusya’nın defalarca yaptığı çağrılara rağmen uluslararası anlaşmaların gerektirdiği gibi yerine getirilmediğini belirtti.Zaharova, “Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının havaya uçurulması bariz bir uluslararası terör eylemi olup, bu tür eylemlerin önlenmesi, soruşturulması, sorumluların adalet önüne çıkarılması ve bu hedeflere ulaşmak için diğer devletlerle işbirliği yapılması yükümlülüklerini doğuran bir dizi uluslararası anlaşma kapsamına girmekte. Ne yazık ki, Rusya Federasyonu’nun defalarca çağrılarına rağmen ne yazık ki bu yükümlülüklerin yerine getirilmediğini görüyoruz” diye konuştu.‘Batı, Kuzey Akım’a yönelik terör saldırısını soruşturmakla ilgilenmiyor’Batılı ülkelerin Kuzey Akım doğalgaz bo nihvarış noktasınınrör saldırısını soruşturmakla ilgilenmediğine dikkat çeken Zaharova, Moskova’nın, terör saldırısına ilişkin soruşturma ile ilgili yardım talebiyle Avrupa ülkelerine defalarca hukuki yardım talepleri gönderdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:Sözcü ayrıca Kuzey Akım boru hatlarının nihai varış noktasının bulunduğu Almanya’nın saldırıya ilişkin soruşturmanın tek bir olumlu sonucunu dahi hala dünya kamuoyuna sunmadığının altını çizerek, "Rusya, terör saldırısının tüm faillerinin, organizatörlerinin ve suç ortaklarının tespit edilmesini ve bu kişilerin adalet karşısına çıkarılmasını sağlama niyetindedir. Uluslararası adalet Batı'nın alanı değildir, uluslararası terörizmle mücadele de dahil olmak üzere ve her şeyden önce tüm dünyanın çıkarları doğrultusunda çalışmalıdır ve çalışacak" vurgusunu yaptı.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, saldırı, soruşturma
Rus Dışişleri: Kuzey Akım’a yönelik saldırıyı soruşturma yükümlülükleri yerine getirilmiyor
09:51 28.09.2024 (güncellendi: 10:17 28.09.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırısını soruşturma yükümlülüklerin, Rusya’nın defalarca yaptığı çağrılara rağmen yerine getirilmediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında Kuzey Akım’a yönelik terör saldırısını soruşturma yükümlülüklerin, Rusya’nın defalarca yaptığı çağrılara rağmen uluslararası anlaşmaların gerektirdiği gibi yerine getirilmediğini belirtti.
Zaharova, “Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının havaya uçurulması bariz bir uluslararası terör eylemi olup, bu tür eylemlerin önlenmesi, soruşturulması, sorumluların adalet önüne çıkarılması ve bu hedeflere ulaşmak için diğer devletlerle işbirliği yapılması yükümlülüklerini doğuran bir dizi uluslararası anlaşma kapsamına girmekte. Ne yazık ki, Rusya Federasyonu’nun defalarca çağrılarına rağmen ne yazık ki bu yükümlülüklerin yerine getirilmediğini görüyoruz” diye konuştu.
‘Batı, Kuzey Akım’a yönelik terör saldırısını soruşturmakla ilgilenmiyor’
Batılı ülkelerin Kuzey Akım doğalgaz bo nihvarış noktasınınrör saldırısını soruşturmakla ilgilenmediğine dikkat çeken Zaharova, Moskova’nın, terör saldırısına ilişkin soruşturma ile ilgili yardım talebiyle Avrupa ülkelerine defalarca hukuki yardım talepleri gönderdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu taleplerin tamamı asılsız bahanelerle ya da hiçbir açıklama yapılmadan reddedildi. Bu tür davranışlar kesinlikle bu devletlerin uluslararası yasal yükümlülüklerine aykırıdır.
Sözcü ayrıca Kuzey Akım boru hatlarının nihai varış noktasının bulunduğu Almanya’nın saldırıya ilişkin soruşturmanın tek bir olumlu sonucunu dahi hala dünya kamuoyuna sunmadığının altını çizerek, "Rusya, terör saldırısının tüm faillerinin, organizatörlerinin ve suç ortaklarının tespit edilmesini ve bu kişilerin adalet karşısına çıkarılmasını sağlama niyetindedir. Uluslararası adalet Batı'nın alanı değildir, uluslararası terörizmle mücadele de dahil olmak üzere ve her şeyden önce tüm dünyanın çıkarları doğrultusunda çalışmalıdır ve çalışacak" vurgusunu yaptı.