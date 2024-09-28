https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/rus-askerleri-kursk-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-siniri-gecmeye-yonelik-bes-girisimini-engelledi-1088555854.html
Rus askerleri Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun sınırı geçmeye yönelik beş girişimini engelledi
Rus askerleri Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun sınırı geçmeye yönelik beş girişimini engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun sınırı geçmeye yönelik beş girişimini engellediğini, Ukrayna Silahlı... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T15:53+0300
2024-09-28T15:53+0300
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Rus ordusu, Ukrayna güçlerinin sızma girişiminde bulunduğu Kursk Bölgesi’ni temizlemeye devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede son bir günde yaşanan gelişmeleri ve güncel bilgileri paylaştı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günde 370’ten fazla asker ve biri tank 8 zırhlı araç kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, sızma girişiminin başladığı tarihten bu yana Kiev'in 18 bin 130'un üzerinde asker kaybettiği vurgulandı.Rus hava ve topçu-füze kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun Sumi bölgesinin 17 yerleşim biriminin yakınında konuşlanan rezerv birliklerini bozguna uğrattığına dikkat çeken bakanlık, Kuzey (Sever) Askeri Grubu birliklerinin ise Ukrayna ordusunun Novıy Put ve Medvejye istikametlerinde Rusya sınırını geçmeye yönelik beş girişimini engellediğinin altını çizdi.Açıklamada, “Gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kayıpları 370’ten fazla askeri personel, biri tank 8 zırhlı araç, iki ABD yapımı M2 Bradley piyade savaş aracı ve beş zırhlı muharebe aracının yanı sıra iki adet top olarak gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.Toplamda Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla başlattığı saldırının ardından 18 bin 130’dan fazla asker, 132 tank ve binin üzerinde zırhlı muharebe aracı kaybetti.Bakanlık, Kursk Bölgesi’ni Ukraynalı oluşumlardan temizleyemeye yönelik operasyonun devam ettiği bilgisini de verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/kursk-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-siniri-gecme-girisimi-engellendi-1088337103.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, kursk bölgesi, kursk, özel askeri harekat, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu
Rus askerleri Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun sınırı geçmeye yönelik beş girişimini engelledi
15:53 28.09.2024 (güncellendi: 16:16 28.09.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun sınırı geçmeye yönelik beş girişimini engellediğini, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günde 370’ten fazla asker ve biri tank 8 zırhlı araç kaybettiğini duyurdu.
Rus ordusu, Ukrayna güçlerinin sızma girişiminde bulunduğu Kursk Bölgesi’ni temizlemeye devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede son bir günde yaşanan gelişmeleri ve güncel bilgileri paylaştı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günde 370’ten fazla asker ve biri tank 8 zırhlı araç kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, sızma girişiminin başladığı tarihten bu yana Kiev'in 18 bin 130'un üzerinde asker kaybettiği vurgulandı.
Rus hava ve topçu-füze kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun Sumi bölgesinin 17 yerleşim biriminin yakınında konuşlanan rezerv birliklerini bozguna uğrattığına dikkat çeken bakanlık, Kuzey (Sever) Askeri Grubu birliklerinin ise Ukrayna ordusunun Novıy Put ve Medvejye istikametlerinde Rusya sınırını geçmeye yönelik beş girişimini engellediğinin altını çizdi.
Açıklamada, “Gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kayıpları 370’ten fazla askeri personel, biri tank 8 zırhlı araç, iki ABD yapımı M2 Bradley piyade savaş aracı ve beş zırhlı muharebe aracının yanı sıra iki adet top olarak gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.
Toplamda Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla başlattığı saldırının ardından 18 bin 130’dan fazla asker, 132 tank ve binin üzerinde zırhlı muharebe aracı kaybetti.
Bakanlık, Kursk Bölgesi’ni Ukraynalı oluşumlardan temizleyemeye yönelik operasyonun devam ettiği bilgisini de verdi.