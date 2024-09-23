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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/kursk-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-siniri-gecme-girisimi-engellendi-1088337103.html
Kursk Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun sınırı geçme girişimi engellendi
Kursk Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun sınırı geçme girişimi engellendi
Sputnik Türkiye
Rus ordusu, Ukraynalı güçlerin sızma girişiminde bulunduğu Kursk Bölgesi'ni temizlemeye devam ederken Kiev'in sadece bu bölgede verdiği kayıp 16 bin askerin... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T15:02+0300
2024-09-23T15:04+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
kursk
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'nde Ukraynalı güçlerle yaşanan çatışmalarda son 24 saatte 400'ün üzerinde düşman askerinin öldürüldüğünü ve Kiev'e bağlı güçlerin, sızma girişiminin başladığı tarihten bu yana 16 bin 400’den fazla asker kaybettiğini vurguladı.Kursk Bölgesi'nde son 24 saatte yaşanan gelişmeleri aktaran bakanlık, Ukraynalı silahlı oluşumların iki saldırı ve iki sızma girişiminin püskürtüldüğünün altını çizdi. Ayrıca düşmana ait asker ve teçhizat yığınakları bulunan noktalara topçu saldırılar düzenlenirken Rusya Hava Uzay Kuvvetleri ve füze birlikleri de Kursk Bölgesi’nin yanı sıra, Ukrayna’nın Sumi Bölgesi'ndeki düşman gruplara büyük darbe vurdu.Son 24 saatte 400'den fazla Ukrayna asker, 2'si tank 10 zırhlı araç imha edildi. Ayrıca iki Ukraynalı asker de esir alındı.Sızma girişiminin gerçekleştirildiği 6 Ağustos'tan bu yana Ukrayna ordusunun verdiği kaybın 16 bin 400'ün üzerine çıktığını vurgulayan Bakanlık, geride kalan süreçte 127 tank ve 952 zırhlı savaş aracının imha edildiğini kaydetti.Rusya ordusu, Kursk Bölgesi'nde sınıra yakın noktalarda bulunan Ukraynalı askerleri püskürtmek için operasyonlara devam ediyor.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-bin-795-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1088330822.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, kursk, kursk bölgesi, özel askeri harekat, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, kursk, kursk bölgesi, özel askeri harekat, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu

Kursk Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun sınırı geçme girişimi engellendi

15:02 23.09.2024 (güncellendi: 15:04 23.09.2024)
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıKursk Bölgesi'nde imha edilen Ukrayna askeri teçhizatı
Kursk Bölgesi'nde imha edilen Ukrayna askeri teçhizatı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rus ordusu, Ukraynalı güçlerin sızma girişiminde bulunduğu Kursk Bölgesi'ni temizlemeye devam ederken Kiev'in sadece bu bölgede verdiği kayıp 16 bin askerin üzerine çıktı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'nde Ukraynalı güçlerle yaşanan çatışmalarda son 24 saatte 400'ün üzerinde düşman askerinin öldürüldüğünü ve Kiev'e bağlı güçlerin, sızma girişiminin başladığı tarihten bu yana 16 bin 400’den fazla asker kaybettiğini vurguladı.
Kursk Bölgesi'nde son 24 saatte yaşanan gelişmeleri aktaran bakanlık, Ukraynalı silahlı oluşumların iki saldırı ve iki sızma girişiminin püskürtüldüğünün altını çizdi. Ayrıca düşmana ait asker ve teçhizat yığınakları bulunan noktalara topçu saldırılar düzenlenirken Rusya Hava Uzay Kuvvetleri ve füze birlikleri de Kursk Bölgesi’nin yanı sıra, Ukrayna’nın Sumi Bölgesi'ndeki düşman gruplara büyük darbe vurdu.
Son 24 saatte 400'den fazla Ukrayna asker, 2'si tank 10 zırhlı araç imha edildi. Ayrıca iki Ukraynalı asker de esir alındı.
Sızma girişiminin gerçekleştirildiği 6 Ağustos'tan bu yana Ukrayna ordusunun verdiği kaybın 16 bin 400'ün üzerine çıktığını vurgulayan Bakanlık, geride kalan süreçte 127 tank ve 952 zırhlı savaş aracının imha edildiğini kaydetti.
Rusya ordusu, Kursk Bölgesi'nde sınıra yakın noktalarda bulunan Ukraynalı askerleri püskürtmek için operasyonlara devam ediyor.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
Özel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte bin 795 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
13:06
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