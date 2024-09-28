https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/pentagon-sefi-austin-beyrut-saldirilarinin-ardindan-israile-destegini-acikladi-1088562603.html
‘Pentagon şefi Austin, Beyrut saldırılarının ardından İsrail'e desteğini açıkladı’
‘Pentagon şefi Austin, Beyrut saldırılarının ardından İsrail'e desteğini açıkladı’
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Austin’in Beyrut saldırılarının ardından İsrailli mevkidaşı Galant ile görüşerek ABD’nin desteğini ilettiği belirtildi. 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T19:44+0300
2024-09-28T19:44+0300
2024-09-28T19:43+0300
dünya
abd savunma bakanlığı (pentagon)
lloyd austin
israil
lübnan
beyrut
saldırı
destek
iran
hizbullah
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ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Pentagon şefi Lloyd Austin'in cuma günü ABD'nin desteğini ifade etmek için İsrailli mevkidaşı Yoav Galant ile iki kez görüştüğü kaydedildi.Açıklamada, "Austin, önceki gün Lübnan'daki olaylarla ilgili olarak Gallant ile iki kez görüştü. Bakan, İsrail'in kendisini ve halkını İran destekli terörist gruplara karşı savunma hakkına tam desteğini dile getirdi” ifadelerine yer verildi.Ayrıca Austin’in ‘ABD'nin İran ve ortaklarının çatışmayı yaymak için durumdan yararlanmalarına izin vermeyeceğini’ söylediği belirtilerek, “Bakan, ABD güçlerinin tesislerini korumak için bölgede kalmaya devam edeceğini ve aynı zamanda İsrail'i savunmaya kararlı olduklarını açıkça belirtti” denildi.Daha önce İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiya bölgesindeki binaların altında bulunan Lübnan Hizbullah hareketinin ana karargahına hedefli hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Saldırıda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah'ın yanı sıra örgütün güney cephesi komutanı Ali Karki ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın da öldürüldüğü açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/rusya-disisleri-bakanligi-hizbullah-genel-sekreteri-nasrallahin-oldurulmesini-kinadi-1088561642.html
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abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, israil, lübnan, beyrut, saldırı, destek, iran, hizbullah, hasan nasrallah, iran devrim muhafızları kudüs gücü
abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, israil, lübnan, beyrut, saldırı, destek, iran, hizbullah, hasan nasrallah, iran devrim muhafızları kudüs gücü
‘Pentagon şefi Austin, Beyrut saldırılarının ardından İsrail'e desteğini açıkladı’
ABD Savunma Bakanı Austin’in Beyrut saldırılarının ardından İsrailli mevkidaşı Galant ile görüşerek ABD’nin desteğini ilettiği belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Pentagon şefi Lloyd Austin'in cuma günü ABD'nin desteğini ifade etmek için İsrailli mevkidaşı Yoav Galant ile iki kez görüştüğü kaydedildi.
Açıklamada, "Austin, önceki gün Lübnan'daki olaylarla ilgili olarak Gallant ile iki kez görüştü. Bakan, İsrail'in kendisini ve halkını İran destekli terörist gruplara karşı savunma hakkına tam desteğini dile getirdi” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca Austin’in ‘ABD'nin İran ve ortaklarının çatışmayı yaymak için durumdan yararlanmalarına izin vermeyeceğini’ söylediği belirtilerek, “Bakan, ABD güçlerinin tesislerini korumak için bölgede kalmaya devam edeceğini ve aynı zamanda İsrail'i savunmaya kararlı olduklarını açıkça belirtti” denildi.
Daha önce İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiya bölgesindeki binaların altında bulunan Lübnan Hizbullah hareketinin ana karargahına hedefli hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Saldırıda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah'ın yanı sıra örgütün güney cephesi komutanı Ali Karki ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın da öldürüldüğü açıklanmıştı.