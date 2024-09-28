https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/israil-beyrut-havalimaninin-kule-frekanslarini-hackleyerek-irana-ait-sivil-ucagi-vurmakla-tehdit-1088549883.html
İsrail, Beyrut Havalimanı'nın kule frekanslarını hackleyerek İran'a ait sivil uçağı vurmakla tehdit etti
İsrail, Beyrut Havalimanı'nın kule frekanslarını hackleyerek İran'a ait sivil uçağı vurmakla tehdit etti
Sputnik Türkiye
İsrail, Lübnan'a inmeye çalışan İran uçağını havalimanı kule frekanslarını hackleyerek tehdit etti. 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T12:54+0300
2024-09-28T12:54+0300
2024-09-28T12:56+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
israil ordusu (idf)
lübnan
beyrut
beyrut limanı
havalimanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1c/1077872423_0:0:299:168_1920x0_80_0_0_fe41b30d10b873628b9ed83264239980.jpg
İsrail'in Lübnan'daki tek havalimanı olan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı kule frekanslarını hacklediği ve İran'a ait sivil uçağı vurmakla tehdit ettiği bildirildi.Lübnan Ulaştırma Bakanlığından üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada İsrail ordusunun, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan Hizbullah'a silah tedarikinin sağlandığı yönündeki iddialarını yalanladı.Lübnan ordusunun, askeri uçakların Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nı kullanabilmesine onay veren tek makam olduğunun altını çizen Lübnanlı yetkili, İsrail ordusunun havalimanının kule frekanslarını hacklediği ve İran'a ait sivil uçağı iniş yapması halinde vurmakla tehdit ettiğini kaydetti.Yetkili, bunun üzerine İran yolcu uçağına Lübnan hava sahasına girmeden geri dönmesi talimatı verdiklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/israil-ordusu-hizbullah-lideri-nasrallah-olduruldu-1088547221.html
israil
lübnan
beyrut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1c/1077872423_0:0:225:168_1920x0_80_0_0_ec65239893ca6abff7d714bc02d6ca1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, beyrut, beyrut limanı, havalimanı
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, beyrut, beyrut limanı, havalimanı
İsrail, Beyrut Havalimanı'nın kule frekanslarını hackleyerek İran'a ait sivil uçağı vurmakla tehdit etti
12:54 28.09.2024 (güncellendi: 12:56 28.09.2024)
İsrail, Lübnan'a inmeye çalışan İran uçağını havalimanı kule frekanslarını hackleyerek tehdit etti.
İsrail'in Lübnan'daki tek havalimanı olan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı kule frekanslarını hacklediği ve İran'a ait sivil uçağı vurmakla tehdit ettiği bildirildi.
Lübnan Ulaştırma Bakanlığından üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada İsrail ordusunun, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan Hizbullah'a silah tedarikinin sağlandığı yönündeki iddialarını yalanladı.
Lübnan ordusunun, askeri uçakların Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nı kullanabilmesine onay veren tek makam olduğunun altını çizen Lübnanlı yetkili, İsrail ordusunun havalimanının kule frekanslarını hacklediği ve İran'a ait sivil uçağı iniş yapması halinde vurmakla tehdit ettiğini kaydetti.
Yetkili, bunun üzerine İran yolcu uçağına Lübnan hava sahasına girmeden geri dönmesi talimatı verdiklerini belirtti.