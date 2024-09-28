https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/namaz-kildiran-imama-plastik-tabure-ile-vurmustu-ruh-ve-sinir-hastaliklari-hastanesine-sevk-edildi-1088562104.html
Namaz kıldıran imama plastik tabure ile vurmuştu: Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi
Namaz kıldıran imama plastik tabure ile vurmuştu: Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, camide namaz kıldıran imama plastik tabureyle saldırmış ve cami cemaati... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T19:12+0300
2024-09-28T19:12+0300
2024-09-28T19:17+0300
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Alaşehir Tokuçzade Camii'nde akşam namazı kıldıran cami imamı N.Y., namaz sırasında arkadan gelen M.K. (35) isimli şahıs tarafından saldırıya uğramıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.K., plastik tabure ile imam N.Y.'nin kafasına vurmaya başladı. İmam N.Y. kendisini darbelere karşı korumaya çalışırken, cami cemaati de vantilatör ve taburelerle saldırgan şahsa vurmuştu. Üzerine gelen cemaati gören M.K. koşarak camiden kaçmıştı. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiİhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtları üzerinden M.K.'ya ulaşarak gözaltına aldı. M.K., emniyetteki sorgusunun ardından Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.Olay sırasında camide olan Mehmet Cesur, saldırgan şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek, "Akşam namazı kılıyorduk, önce öksürdü, sonra ağzından küfür çıktı. Akşam namazının ikinci rekatını kılıyorduk, hocanın arkasından biri tabure ile yavaşça vurdu. Üçüncü rekatta sert vurmaya başlayınca hoca namazı bozdu. Bizde kalkıp müdahale ettik ama kaçtı" dedi.
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manisa, alaşehir, cami, imam, tabure, ruh ve sinir hastalıkları hastanesi
manisa, alaşehir, cami, imam, tabure, ruh ve sinir hastalıkları hastanesi
Namaz kıldıran imama plastik tabure ile vurmuştu: Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi
19:12 28.09.2024 (güncellendi: 19:17 28.09.2024)
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, camide namaz kıldıran imama plastik tabureyle saldırmış ve cami cemaati tarafından vantilatör ve tabure darbeleriyle uzaklaştırılmıştı. 35 yaşındaki M. K. gözaltına alındı.
Alaşehir Tokuçzade Camii'nde akşam namazı kıldıran cami imamı N.Y., namaz sırasında arkadan gelen M.K. (35) isimli şahıs tarafından saldırıya uğramıştı.
Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.K., plastik tabure ile imam N.Y.'nin kafasına vurmaya başladı. İmam N.Y. kendisini darbelere karşı korumaya çalışırken, cami cemaati de vantilatör ve taburelerle saldırgan şahsa vurmuştu. Üzerine gelen cemaati gören M.K. koşarak camiden kaçmıştı.
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtları üzerinden M.K.'ya ulaşarak gözaltına aldı. M.K., emniyetteki sorgusunun ardından Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay sırasında camide olan Mehmet Cesur, saldırgan şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek, "Akşam namazı kılıyorduk, önce öksürdü, sonra ağzından küfür çıktı. Akşam namazının ikinci rekatını kılıyorduk, hocanın arkasından biri tabure ile yavaşça vurdu. Üçüncü rekatta sert vurmaya başlayınca hoca namazı bozdu. Bizde kalkıp müdahale ettik ama kaçtı" dedi.