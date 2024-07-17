https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/muge-anli-ile-tatli-sert-programin-unlu-avukati-rahmi-ozkan-acil-olarak-ameliyata-alindi-1085923406.html

Müge Anlı ile Tatlı Sert programın ünlü avukatı Rahmi Özkan acil ameliyata alındı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programın ünlü avukatı Rahmi Özkan acil ameliyata alındı

Sputnik Türkiye

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ünlü avukatı Rahmi Özkan ameliyat oldu. Özkan'ın hastane odasındaki görüntüsü sevenlerini üzdü. Ünlü avukata 'geçmiş... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T07:29+0300

2024-07-17T07:29+0300

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müge anlı

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Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan ünlü avukat Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı. Gazeteci Burhan Akdağ tarafından yapılan açıklamaya göre Rahmi Özkan rahatsızlığı nedeniyle apar topar ameliyat oldu.Hastane odasından son görüntüsü ortaya çıkan Rahmi Özkan'a 'geçmiş olsun', 'Allah şifa versin' yorumları yağdı.Hasta yatağında kendisine hediye gönderen yeğenine seslenen Rahmi Özkan "Kelle merhaba kelle. Gözlerinden öpüyorum. Senin gibi bir yeğenime sahip olduğum için iftihar ediyorum. Allah seni de evlatlarına bağışlasın evlatlarının başından eksik etmesin. Her zamanki gibi gerçek delikanlıca yeğenliğini gösterdin. Gözlerinden öpüyorum. Bu hediyen içinde teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.

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