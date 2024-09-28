https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/mhp-aile-kurumu-calistayi-sonuc-raporunu-acikladi-evlilik-birligi-ancak-kadin-ile-erkegin-1088559835.html

MHP, Aile Kurumu Çalıştayı Sonuç Raporu'nu açıkladı: 'Evlilik birliği ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir'

MHP, Aile Kurumu Çalıştayı Sonuç Raporu'nu açıkladı: 'Evlilik birliği ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir'

Sputnik Türkiye

MHP, Aile Kurumu Çalıştayı Sonuç Raporu'nu açıkladı. Söz konusu raporu açıklayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, Aile tanımının güncellenmesi gerektiğini... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T17:42+0300

2024-09-28T17:42+0300

2024-09-28T17:42+0300

politika

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

ahmet selim yurdakul

aile

lgbt

rapor

çalıştay

çocuk

kadın

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Anayasa'mızın 41. maddesinin kenar başlığının, 'Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları' şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan 'temelidir ve' ibaresinin '...temelidir. Evlilik birliği, ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir' şeklinde değiştirilmesi daha doğru bir yaklaşımdır. Çünkü sadece bir kadın ve bir erkek evlenebilir" dedi.Yurdakul, MHP Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından bir otelde düzenlenen 'Aile Kurumu Çalıştayı Sonuç Raporu' programına katıldı.Raporun açıklandığı programda konuşan Yurdakul, çocuk sahibi olmayı teşvik edecek mali politikalar geliştirilmesi ve aktif pronatalist politikaların uygulanması gerektiğine vurgu yaptı.Yurdakul, doğum öncesi 2 ay, doğum sonrası ilk 6 ay ücretli izin, ikinci 6 ay esnek ya da uzaktan çalışma modeli ve süt izni ile 2 yıl ücretsiz izin sağlanmasını önerdiklerini belirterek, "Gece hizmet veren çocuk bakım merkezleri kurulmalı. Çocuk bakım merkezlerinin maliyetleri ailelerin ekonomik yapısını bozmayacak şekilde belirlenmeli. Güvenceli esnek ve uzaktan çalışma modelleri teşvik edilmeli. Ortaöğretim eğitiminde iş gücü ihtiyaçlarına uygun meslek kazandırma yapısı etkinleştirilmeli. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgileri okul müfredatlarına dahil edilmeli" diye konuştu.Cinsiyetsizleştirme ve LGBT propagandasına karşı mücadelenin önemine dikkati çeken Yurdakul, şöyle devam etti:'35 yaşına kadar evlenecek kişilerin KYK borcu silinebilir'Yurdakul, 35 yaşına kadar evlenecek kişilerin KYK borcunun silinmesi, uzun vadeli kredilerin sağlanması gibi ekonomik teşviklerin sağlanması konularının önemine değinerek, televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan film ve dizilerin Türk aile yapısına uygunluğu açısından denetim ve kontrolünün şart olduğunu söyledi.Yaşlılar ve bakıma muhtaç bireylerin sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini de sıralayan Yurdakul, "Bakıma muhtaçlık sigortası gündeme alınabilir. Yatağa bağımlı yaşlı bireylere raporlar hastaneye gitmeden verilmeli. Özellikle yaşlarımız için hasta bezi başta olmak üzere malzeme ve teçhizat desteği sağlamalı ve Milli Eğitim müfredatında yaşlılık, yaşlanma ve yaşlılığa saygı konuları işlenmeli ve yaşlılığa zorbalık ve mobbing cezaları gerekirse artırılmalı" ifadelerini kullandı.Yurdakul, yaşlar için ücretsiz geziler ve kültür faaliyetlerinin sağlanması gerektiğini belirterek, 'Yaşlılar Haftası' uygulaması yerine 'Yaşlılara Vefa Haftası' ifadesinin kullanılmasını önerdiklerini belirtti.Fiziksel aktivite ve egzersiz eğitimi konusunda yaşların bilgilendirmesi gerektiğine dikkati çeken Yurdakul, "Günümüzde çok büyük sorun olan ve istismar edilen engellilik raporu alma süreçlerindeki usulsüzlükler önlenmeli ve denetimler artırılmalı" ifadesini kullandı.'Yerli ve milli aşı üretimi desteklenmeli ve artırılmalı'Sağlıkta 'entegre basamak sistemi' uygulamasına geçilmesini öneren Yurdakul, şunları aktardı:Yerli ve milli aşı üretiminin desteklenmesi ve artırılması gerektiğini ifade eden Yurdakul, "Bir diğer önemli konu da aşı karşıtlığıyla mücadele pandemi olmadan gündeme getirilmeli. Aşı üretiminde yenilikçi yöntemlere açık olunmalı" dedi.'Verilen cezaların toplum vicdanını rahatlatacak şekilde yeniden düzenlenmeli'Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, çalıştay kapsamında çocuk istismarına yönelik önerilerinin de yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:Çocuk istismarına ilişkin davaların sonuçlanma süresinin en aza indirmeye çalışılması, gerekirse gerekli desteğin devlet tarafından sağlanması gerektiğini ifade eden Yurdakul, "Verilen cezaların toplum vicdanını rahatlatacak şekilde gerekirse yeniden düzenlenmesi ve verilen cezalarda kesinlikle indirime gidilmemesi, çocuk cinsel istismarı suçu işleyenlerin cezaları tamamlansa bile oluşturulacak bir sistem üzerinden takiplerinin yapılması bir diğer önerimiz" diye konuştu.'Evlilik birliği, ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir'Ailenin korunması ve güçlendirmesi kapsamında çekirdek aileye pozitif ayrımcılık uygulanması gerektiğini aktaran Yurdakul, "Anayasa'mızın 41. maddesinin kenar başlığının, 'Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları' şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan 'temelidir ve' ibaresinin '...temelidir. Evlilik birliği, ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir' şeklinde değiştirilmesi daha doğru bir yaklaşımdır. Çünkü sadece bir kadın ve bir erkek evlenebilir" değerlendirmesinde bulundu.Yurdakul, Anayasa'nın 41. maddesinin dördüncü fırkasına, 'şiddete karşı çocukları' ibaresinin yerine 'şiddete karşı kadınları, yaşlıları ve çocukları' ibaresinin eklenmesi gerektiğini vurgulayarak, yine Anayasa'nın 41. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, devletin aile planlamasına ilişkin nüfus planlaması kanununda, planlı nüfus artışının sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılmasını önerdiklerini söyledi.Boşanma davası sürecinde kadına yönelik şiddeti önlemek ve sağlıklı bir boşanma sürecini yönetebilmek için aile danışmanı atanmasını önerdiklerini belirten Yurdakul, şöyle devam etti:'Türk Dünyası Aile Koordinasyon Merkezi kurulsun'Yurdakul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan gurur duyduklarını belirterek, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda üye ülkelerin katılımıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapacağı ve önereceği, merkezi İstanbul olacak 'Dünya Aile Ajansı'nın kurulmasıyla ilgili teklifin yapılmasını öneriyoruz ve bu Dünya Aile Ajansı'nın merkezi İstanbul olmalı" diye konuştu.Ayrıca, küresel ve bölgesel tehditlere karşı aile kurumunu korumak için tüm dünyada 'Dünya Aile Günü' ilan edilmesi gerektiğini belirten Yurdakul, bu konuda farkındalık ve eğitim programlarının hazırlanmasının önemine değindi.Yurdakul, Türk dünyasını içine alacak şekilde, Türk Dünyası Aile Koordinasyon Merkezi'nin kurulmasını da önerdiklerini belirterek, "Türk tarihine ve değerlerine ışık tutan edebi eserlere yer verilerek genç nesillerin Türk milletinin, milli değerlerinin önemini daha da anlamasının sağlamasını yerine getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları ve himayelerinde gerçekleştirilen Aile Kurumu Çalıştayı'nın sonuç raporu 12 alt başlığı içinde barındıran 3 ciltten oluşuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/avrupa-gurcistanin-icislerine-karismaya-devam-ediyor-ab-yuksel-temsilcisi-borrellden-tiflise-lgbt-1088177378.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ahmet selim yurdakul, aile, lgbt, rapor, çalıştay, çocuk, kadın, yaşlı, evlilik, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)