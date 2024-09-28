https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/liverpoolda-buyuk-kayip-muhammed-salah-ayriliyor-rekor-sozlesme-coktan-kabul-edildi-1088551035.html

Liverpool'da büyük kayıp: 'Muhammed Salah ayrılıyor, rekor sözleşme çoktan kabul edildi'

Liverpool'da büyük kayıp: 'Muhammed Salah ayrılıyor, rekor sözleşme çoktan kabul edildi'

Sputnik Türkiye

Eski Aston Villa forveti Gabriel Agbonlahor, Muhamed Salah'ın sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını iddia etti. Agbonlahor, Salah'ın rekor bir kontrat... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T14:08+0300

2024-09-28T14:08+0300

2024-09-28T14:08+0300

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Football Insider'ın haberine göre, Muhamed Salah Suudi Arabistan'da rekor bir kontrat karşılığında yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Agbonlahor, "Salah'ın Suudi Arabistan'a gitmesi kesin görünüyor. Zaten devasa bir sözleşme üzerinde anlaşma sağlandı. Liverpool da onun yerini doldurmak için hazırlık yapıyor" ifadelerini kullandı.Liverpool'a büyük kayıpSalah, Liverpool formasıyla Premier Lig'de büyük başarılar elde etti. Ancak Agbonlahor'a göre, Mısırlı yıldızın ayrılığı, kulüp için ciddi bir kayıp olacak. Salah, şu ana kadar Liverpool formasıyla 300'ün üzerinde maça çıkıp, takımın en önemli isimlerinden biri haline gelmişti. Suudi Arabistan'ın yüksek maaş teklifleri, futbol dünyasında yeni transfer hareketlerine kapı aralarken, Salah'ın bu cazip teklifi kabul etmesinin sürpriz olmayacağı belirtiliyor.Suudi Arabistan transfer hamlelerine devam ediyorSuudi Arabistan, son dönemde futbol dünyasında dikkat çekici transferlerle adından söz ettiriyor. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve N’Golo Kante gibi isimleri kadrolarına katan Suudi kulüpler, şimdi de Muhamed Salah'ı hedefliyor. Agbonlahor, Salah’ın bu dev isimler arasına katılmasının kaçınılmaz olduğunu savundu.Liverpool'un Salah sonrası planlarının ne olacağı ise merak konusu. Yıldız oyuncunun ayrılığı sonrası, Jurgen Klopp ve ekibinin nasıl bir transfer stratejisi izleyeceği futbol kamuoyunca yakından takip edilecek.

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