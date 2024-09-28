https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/fenerbahcede-beklenmedik-ayrilik-iddiasi-yeni-transferler-rahatsiz-etti-1088550096.html
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık iddiası: 'Mourinho'nun yeni transferleri rahatsız etti'
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık iddiası: 'Mourinho'nun yeni transferleri rahatsız etti'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyetinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetle moral bulurken, milli futbolcu İsmail Yüksek hakkında dikkat çekici bir... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T13:31+0300
2024-09-28T13:31+0300
2024-09-28T13:33+0300
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Galatasaray'a karşı evinde 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, taraftarını hayal kırıklığına uğratırken, İsmail Yüksek'in performansı da eleştirildi. Derbi sonrası, teknik direktör Jose Mourinho tarafından yedek kulübesine çekilen İsmail, Union SG karşısında da forma şansı bulamadı. Bu sezon 9 maçta görev alan milli futbolcu, skora katkı sağlayamadı.Yeni transferler forma rekabetini kızıştırdıTakvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin yeni transferleriyle birlikte orta sahada ciddi bir forma rekabeti başladı. Sofyan Amrabat’ın gelişi ve ocak ayında Cristian Medina'nın da takıma katılacak olması, İsmail Yüksek'in forma şansını daha da azalttı. Bu durumun oyuncuyu rahatsız ettiği ve yönetimin sözleşme uzatma teklifine soğuk baktığı öğrenildi.Ayrılık i̇ddiaları güçleniyorFenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan İsmail Yüksek’in, ocak transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürülüyor. Yüksek, devre arasında yeni bir takıma transfer olmayı değerlendirebilir.Atletico Madrid ve Alman kulüpleri peşindeGeçtiğimiz transfer döneminde, özellikle Atletico Madrid’in İsmail Yüksek’i kadrosuna katmak istediği ancak transferin gerçekleşmediği belirtilmişti. Ayrıca Almanya’dan da birkaç kulübün milli futbolcuyla ilgilendiği iddia ediliyor. EURO 2024'te sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken İsmail Yüksek, Fenerbahçe’nin kendisi için gelen teklifleri geri çevirmesine rağmen ocak ayında yeni bir takıma imza atabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/galatasaraya-osimhen-icin-telefon-randevu-talep-etti-biz-de-elestirmistik-dedi-1088545774.html
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, almanya, atletico madrid, atletico madrid, ismail yüksek, futbol, transfer, jose mourinho, euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, almanya, atletico madrid, atletico madrid, ismail yüksek, futbol, transfer, jose mourinho, euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık iddiası: 'Mourinho'nun yeni transferleri rahatsız etti'
13:31 28.09.2024 (güncellendi: 13:33 28.09.2024)
Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyetinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetle moral bulurken, milli futbolcu İsmail Yüksek hakkında dikkat çekici bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Takım içindeki forma rekabetinin arttığı bu dönemde, 25 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılabileceği konuşuluyor.
Galatasaray'a karşı evinde 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, taraftarını hayal kırıklığına uğratırken, İsmail Yüksek'in performansı da eleştirildi. Derbi sonrası, teknik direktör Jose Mourinho tarafından yedek kulübesine çekilen İsmail, Union SG karşısında da forma şansı bulamadı. Bu sezon 9 maçta görev alan milli futbolcu, skora katkı sağlayamadı.
Yeni transferler forma rekabetini kızıştırdı
Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin yeni transferleriyle birlikte orta sahada ciddi bir forma rekabeti başladı. Sofyan Amrabat’ın gelişi ve ocak ayında Cristian Medina'nın da takıma katılacak olması, İsmail Yüksek'in forma şansını daha da azalttı. Bu durumun oyuncuyu rahatsız ettiği ve yönetimin sözleşme uzatma teklifine soğuk baktığı öğrenildi.
Ayrılık i̇ddiaları güçleniyor
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan İsmail Yüksek’in, ocak transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürülüyor. Yüksek, devre arasında yeni bir takıma transfer olmayı değerlendirebilir.
Atletico Madrid ve Alman kulüpleri peşinde
Geçtiğimiz transfer döneminde, özellikle Atletico Madrid’in İsmail Yüksek’i kadrosuna katmak istediği ancak transferin gerçekleşmediği belirtilmişti. Ayrıca Almanya’dan da birkaç kulübün milli futbolcuyla ilgilendiği iddia ediliyor. EURO 2024'te sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken İsmail Yüksek, Fenerbahçe’nin kendisi için gelen teklifleri geri çevirmesine rağmen ocak ayında yeni bir takıma imza atabilir.