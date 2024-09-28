https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/istanbulda-avm-yangini-itfaiye-ekiplerinin-mudahalesiyle-sonduruldu-1088544552.html
İstanbul'da AVM yangını: İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
İstanbul'da AVM yangını: İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir alışveriş merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Havalandırma bölümünde çıktığı belirtilen yangın, ekiplerin müdahaleleriye... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T08:37+0300
2024-09-28T08:37+0300
2024-09-28T08:38+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
avm
itfaiye
mecidiyeköy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088544636_62:0:1056:559_1920x0_80_0_0_07712a6425bf3b08b754eeaa5f9d1d11.jpg
İstanbul’da Mecidiköy’de bulunan Trump Alışveriş Merkezi'nde (AVM) yangın meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, havalandırma bölümünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bir AVM çalışanı ise yangına müdahale edip, ekiplere haber verdi.İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu oluşan dumandan etkilen bir kişiye 112 ekipleri müdahale etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/ruhsatsiz-silah-operasyonu-2-bin-310-kisiden-2-bin-511-ruhsatsiz-silah-ele-gecirildi-1088544388.html
türkiye
mecidiyeköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088544636_187:0:932:559_1920x0_80_0_0_69170fd8551e3662a41f3f06bcc761c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yangın, yangın söndürme, avm, itfaiye, mecidiyeköy
yangın, yangın söndürme, avm, itfaiye, mecidiyeköy
İstanbul'da AVM yangını: İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
08:37 28.09.2024 (güncellendi: 08:38 28.09.2024)
İstanbul'da bir alışveriş merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Havalandırma bölümünde çıktığı belirtilen yangın, ekiplerin müdahaleleriye söndürüldü.
İstanbul’da Mecidiköy’de bulunan Trump Alışveriş Merkezi'nde (AVM) yangın meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, havalandırma bölümünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bir AVM çalışanı ise yangına müdahale edip, ekiplere haber verdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu oluşan dumandan etkilen bir kişiye 112 ekipleri müdahale etti.