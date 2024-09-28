https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/istanbulda-avm-yangini-itfaiye-ekiplerinin-mudahalesiyle-sonduruldu-1088544552.html

İstanbul'da AVM yangını: İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

İstanbul'da AVM yangını: İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Havalandırma bölümünde çıktığı belirtilen yangın, ekiplerin müdahaleleriye... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T08:37+0300

2024-09-28T08:37+0300

2024-09-28T08:38+0300

türkiye

yangın

yangın söndürme

avm

itfaiye

mecidiyeköy

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İstanbul’da Mecidiköy’de bulunan Trump Alışveriş Merkezi'nde (AVM) yangın meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, havalandırma bölümünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bir AVM çalışanı ise yangına müdahale edip, ekiplere haber verdi.İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu oluşan dumandan etkilen bir kişiye 112 ekipleri müdahale etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/ruhsatsiz-silah-operasyonu-2-bin-310-kisiden-2-bin-511-ruhsatsiz-silah-ele-gecirildi-1088544388.html

türkiye

mecidiyeköy

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yangın, yangın söndürme, avm, itfaiye, mecidiyeköy