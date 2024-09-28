https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/israil-ordusu-hizbullah-lideri-nasrallah-olduruldu-1088547221.html
İsrail ordusu: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü
İsrail ordusu: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu IDF, "Nasrallah artık dünyayı terörize edemeyecek" diyerek Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğünü iddia etti. 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T11:08+0300
2024-09-28T11:08+0300
2024-09-28T12:11+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
hizbullah lideri hasan nasrallah
hasan nasrallah
lübnan
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Nasrallah'ın ölümüyle ilgili belirsizlik sürerken İsrail ordusundan açıklama geldi.İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah liderinin öldürülüp öldürülmediği henüz teyit edilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/abdden-erken-donus-beyruta-saldirinin-ardindan-netanyahu-israile-donuyor-1088538024.html
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İsrail ordusu: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü
11:08 28.09.2024 (güncellendi: 12:11 28.09.2024)
İsrail ordusu IDF, "Nasrallah artık dünyayı terörize edemeyecek" diyerek Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğünü iddia etti.
Nasrallah'ın ölümüyle ilgili belirsizlik sürerken İsrail ordusundan açıklama geldi.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah liderinin öldürülüp öldürülmediği henüz teyit edilmedi.