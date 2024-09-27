https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/abdden-erken-donus-beyruta-saldirinin-ardindan-netanyahu-israile-donuyor-1088538024.html
ABD'den erken dönüş: Beyrut'a saldırının ardından Netanyahu İsrail'e dönüyor
ABD'den erken dönüş: Beyrut'a saldırının ardından Netanyahu İsrail'e dönüyor
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu cumartesi akşamı diye planlanan ABD'den dönüşünü bu gece olarak değiştirdi. Değişikliğin sebebi Beyrut saldırısını... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T21:28+0300
2024-09-27T21:28+0300
2024-09-27T21:28+0300
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap etmek üzere gittiği New York'ta Beyrut saldırısını onayladığı ve son gelişmeler nedeniyle ziyaretini kısaltarak ülkesine döneceği öğrenildi.İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre,Netanyahu, cumartesi akşamı diye planlanan ABD'den dönüşünü bu gece olarak değiştirdi. Ayrıca Başbakanlık basın ofisi, Beyrut'a hava saldırısını onayladığı anlara dair Netanyahu'nun bir telefon başında fotoğrafını yayımladı.İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun İsrail'e döndükten hemen sonra Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksine giderek 'güvenlik istişaresi' toplantıları yapacağı bildirildi.Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'in 'savunma ve saldırı için tam hazırlıkta olduğunu' ifade etti. İsrail devlet televizyonu KAN ise, 'savunma teşkilatı'nın Hizbullah veya Irak, Yemen'den gelecek 'güçlü bir karşılığa hazırlandığını' ifade etti.Ne olmuştu?İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın ana karargahı olduğunu ileri sürdüğü bir noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.İsrail basını, bombardımanda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın da hedef alındığını ileri sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/beyrutta-cok-sayida-patlama-sesi--1088532023.html
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israil, abd, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, lübnan, beyrut
israil, abd, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, lübnan, beyrut
ABD'den erken dönüş: Beyrut'a saldırının ardından Netanyahu İsrail'e dönüyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu cumartesi akşamı diye planlanan ABD'den dönüşünü bu gece olarak değiştirdi. Değişikliğin sebebi Beyrut saldırısını onaylamasının ardından gelişen olaylar olarak açıklandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap etmek üzere gittiği New York'ta Beyrut saldırısını onayladığı ve son gelişmeler nedeniyle ziyaretini kısaltarak ülkesine döneceği öğrenildi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre,Netanyahu, cumartesi akşamı diye planlanan ABD'den dönüşünü bu gece olarak değiştirdi. Ayrıca Başbakanlık basın ofisi, Beyrut'a hava saldırısını onayladığı anlara dair Netanyahu'nun bir telefon başında fotoğrafını yayımladı.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun İsrail'e döndükten hemen sonra Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksine giderek 'güvenlik istişaresi' toplantıları yapacağı bildirildi.
Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'in 'savunma ve saldırı için tam hazırlıkta olduğunu' ifade etti. İsrail devlet televizyonu KAN ise, 'savunma teşkilatı'nın Hizbullah veya Irak, Yemen'den gelecek 'güçlü bir karşılığa hazırlandığını' ifade etti.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın ana karargahı olduğunu ileri sürdüğü bir noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.
İsrail basını, bombardımanda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın da hedef alındığını ileri sürmüştü.