https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/imamligi-cok-kolay-diye-birakip-saat-tamircisi-olan-usta-58-yildir-2-metrekarelik-alanda-zamanla-1088545809.html

İmamlığı çok ‘kolay’ diye bırakıp saat tamircisi olan usta, 58 yıldır 2 metrekarelik alanda zamanla uğraşıyor

İmamlığı çok ‘kolay’ diye bırakıp saat tamircisi olan usta, 58 yıldır 2 metrekarelik alanda zamanla uğraşıyor

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da 90 yaşındaki saat tamircisi, 58 yıldır 2 metre 7 santimlik alanda zamanı ayarlıyor. 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T10:04+0300

2024-09-28T10:04+0300

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Diyarbakır'da saat tamir eden 90 yaşındaki Halit Ayçiçek, 9 sene medrese eğitiminin ardından 12 sene imamlık yaptı. Başka bir imamın yanında saat tamir etmeyi öğrenen Ayçiçek, kolay diye imamlığı bıraktı, 58 yıldır saat tamir ediyor.Diyarbakırlı Halit Ayçiçek, 1934 doğumlu olduğunu 90 yaşına geldiğini söyledi. 'Hepsi ölmüş'48 sene bu 2 metre karelik dükkanda kaldığını aktaran Ayçiçek, “10 sene de ilerideki dükkanda yaptım, 58 sene. Bütün saatleri tamir ediyorum. Bu iş kolay olduğu için insanın vücudu pek rahatsız olmuyor, onun için bu işi yapmaya başladım. Benim arkadaşlarım hepsi ölmüşler. Evden çıkıp doğruca bu dükkana geliyorum. İş olsun olmasın, burada kalıp akşamda çekip eve giderim. Arkadaşım yok ki kahvede oturup biraz sohbet edeyim. Arkadaşlarımın hepsi ölmüş” dedi.Dükkanın 2 metre 7 santim olduğunu kaydeden Ayçiçek, “Eskiler getirirler, gençler pilli getiriyorlar, ihtiyarlarda kurmalı saatleri getiriyorlar. Burada bir hoca vardı. Kulübesi sokağın başındaydı, saat tamir ediyordu. Kendisi imamdı. Onunla oturup konuşuyorduk o bana öğretti“ ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/rus-disisleri-kuzey-akima-yonelik-saldiriyi-sorusturma-yukumlulukleri-yerine-getirilmiyor-1088545375.html

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