https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/tffden-yeni-teknik-direktor-surprizi-gokhan-gonulu-resmen-acikladi-1088497905.html
TFF'den 'yeni teknik direktör' sürprizi: Gökhan Gönül'ü resmen açıkladı
TFF'den 'yeni teknik direktör' sürprizi: Gökhan Gönül'ü resmen açıkladı
Sputnik Türkiye
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Ümit Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak atandı. Gönül... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T09:09+0300
2024-09-27T09:09+0300
2024-09-27T09:09+0300
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gökhan gönül
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
teknik direktör
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futbol
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TFF'nin resmi açıklamasına göre, Gökhan Gönül, Ümit Milli Takım'da mart ayından bu yana yardımcı antrenörlük yapıyordu. 66 kez A Milli Takım formasını giymiş olan Gönül, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da yer almıştı. Futbol kariyerine Bursa Yolspor'da başlayan Gönül, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda oynadı ve Süper Lig tarihinde en fazla maç oynayan futbolculardan biri oldu.TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Gönül'ün teknik direktörlük görevine getirilmesinin gerekçelerini dile getirerek, “Gökhan Gönül, futbolculuğunda elde ettiği uluslararası tecrübeyle ve vizyoner bakış açısıyla doğru isimdir. Oyuncu grubumuzu tanıması ve onlarla çalışıyor olması kararımızda etkili oldu,” ifadelerini kullandı.Gökhan Gönül, yeni görevi hakkında şunları söyledi:
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TFF'den 'yeni teknik direktör' sürprizi: Gökhan Gönül'ü resmen açıkladı
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Ümit Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak atandı. Gönül, futbolculuk kariyerinde edindiği uluslararası deneyimi ve birlikte çalıştığı teknik adamlardan öğrendiklerini genç oyunculara aktarmayı hedefliyor.
TFF'nin resmi açıklamasına göre, Gökhan Gönül, Ümit Milli Takım'da mart ayından bu yana yardımcı antrenörlük yapıyordu. 66 kez A Milli Takım formasını giymiş olan Gönül, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da yer almıştı. Futbol kariyerine Bursa Yolspor'da başlayan Gönül, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda oynadı ve Süper Lig tarihinde en fazla maç oynayan futbolculardan biri oldu.
TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Gönül'ün teknik direktörlük görevine getirilmesinin gerekçelerini dile getirerek, “Gökhan Gönül, futbolculuğunda elde ettiği uluslararası tecrübeyle ve vizyoner bakış açısıyla doğru isimdir. Oyuncu grubumuzu tanıması ve onlarla çalışıyor olması kararımızda etkili oldu,” ifadelerini kullandı.
Gökhan Gönül, yeni görevi hakkında şunları söyledi:
“Ay-yıldızlı formanın söz konusu olduğu her kademe büyük bir sorumluluğu beraberinde getirir. Ümit Milli Takım'daki görevimi büyük bir titizlikle yerine getireceğim. Deneyimlerimi oyunculara aktararak gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyorum.”