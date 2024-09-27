https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/tffden-yeni-teknik-direktor-surprizi-gokhan-gonulu-resmen-acikladi-1088497905.html

TFF'den 'yeni teknik direktör' sürprizi: Gökhan Gönül'ü resmen açıkladı

TFF'den 'yeni teknik direktör' sürprizi: Gökhan Gönül'ü resmen açıkladı

Sputnik Türkiye

Eski milli futbolcu Gökhan Gönül, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Ümit Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak atandı. Gönül... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T09:09+0300

2024-09-27T09:09+0300

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spor

gökhan gönül

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TFF'nin resmi açıklamasına göre, Gökhan Gönül, Ümit Milli Takım'da mart ayından bu yana yardımcı antrenörlük yapıyordu. 66 kez A Milli Takım formasını giymiş olan Gönül, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da yer almıştı. Futbol kariyerine Bursa Yolspor'da başlayan Gönül, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda oynadı ve Süper Lig tarihinde en fazla maç oynayan futbolculardan biri oldu.TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Gönül'ün teknik direktörlük görevine getirilmesinin gerekçelerini dile getirerek, “Gökhan Gönül, futbolculuğunda elde ettiği uluslararası tecrübeyle ve vizyoner bakış açısıyla doğru isimdir. Oyuncu grubumuzu tanıması ve onlarla çalışıyor olması kararımızda etkili oldu,” ifadelerini kullandı.Gökhan Gönül, yeni görevi hakkında şunları söyledi:

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