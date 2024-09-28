https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/filiz-tacbastan-kotu-haber-apar-topar-ameliyata-alindi-1088546387.html
Filiz Taçbaş'tan kötü haber: Apar topar ameliyata alındı
Filiz Taçbaş'tan kötü haber: Apar topar ameliyata alındı
Sputnik Türkiye
Ekranların sevilen yüzlerinden Filiz Taçbaş, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ameliyata alındı. 'Arka Sokaklar' dizisindeki Ayla... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T10:54+0300
2024-09-28T10:54+0300
2024-09-28T10:54+0300
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Bingöl'deki kaza sonrası apar topar ameliyata alınan Filiz Taçbaş'ın ayak bileğine platin ve çivi takıldığı öğrenildi. Başarılı operasyonun ardından oyuncu, sosyal medya hesabından hastane odasından paylaşım yaptı. Taçbaş, paylaşımında "Maceraya olan düşkünlüğüm nedeniyle Bingöl-Kiğı'da yamaçtan inerken ayağım kaydı ve bileğim ters döndü. İki yerinden kırılan ayak bileğime platin ve çivi takıldı." ifadelerini kullandı.Sevenlerinden 'geçmiş olsun' mesajlarıTaçbaş'ın yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü ve takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre dinlenme sürecine gireceği belirtildi.Filiz Taçbaş kariyeriMahallenin Muhtarları, Koçum Benim, Anadolu Kartalları, İşler Güçler, Çukur ve Arka Sokaklar gibi pek çok başarılı projede yer alan Filiz Taçbaş, kariyeri boyunca canlandırdığı rollerle büyük beğeni toplamıştı.Yer aldığı dizilerin yanısıra Taçbaş, birçok filmde de rol almıştır. Filiz Taçbaş'ın yer aldığı filmlerden bazıları şu şekildedir:
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filiz taçbaş kimdir, filiz taçbaş kariyeri, filiz taçbaş öldü mü
filiz taçbaş kimdir, filiz taçbaş kariyeri, filiz taçbaş öldü mü
Filiz Taçbaş'tan kötü haber: Apar topar ameliyata alındı
Ekranların sevilen yüzlerinden Filiz Taçbaş, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ameliyata alındı. 'Arka Sokaklar' dizisindeki Ayla karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, yamaçtan inerken ayağının kayması sonucu düştü ve ayak bileği iki yerinden kırıldı.
Bingöl'deki kaza sonrası apar topar ameliyata alınan Filiz Taçbaş'ın ayak bileğine platin ve çivi takıldığı öğrenildi. Başarılı operasyonun ardından oyuncu, sosyal medya hesabından hastane odasından paylaşım yaptı. Taçbaş, paylaşımında "Maceraya olan düşkünlüğüm nedeniyle Bingöl-Kiğı'da yamaçtan inerken ayağım kaydı ve bileğim ters döndü. İki yerinden kırılan ayak bileğime platin ve çivi takıldı." ifadelerini kullandı.
Sevenlerinden 'geçmiş olsun' mesajları
Taçbaş'ın yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü ve takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre dinlenme sürecine gireceği belirtildi.
Mahallenin Muhtarları, Koçum Benim, Anadolu Kartalları, İşler Güçler, Çukur ve Arka Sokaklar gibi pek çok başarılı projede yer alan Filiz Taçbaş, kariyeri boyunca canlandırdığı rollerle büyük beğeni toplamıştı.
Yer aldığı dizilerin yanısıra Taçbaş, birçok filmde de rol almıştır. Filiz Taçbaş'ın yer aldığı filmlerden bazıları şu şekildedir: