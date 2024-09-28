https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/filiz-tacbastan-kotu-haber-apar-topar-ameliyata-alindi-1088546387.html

Filiz Taçbaş'tan kötü haber: Apar topar ameliyata alındı

Filiz Taçbaş'tan kötü haber: Apar topar ameliyata alındı

Sputnik Türkiye

Ekranların sevilen yüzlerinden Filiz Taçbaş, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ameliyata alındı. 'Arka Sokaklar' dizisindeki Ayla... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T10:54+0300

2024-09-28T10:54+0300

2024-09-28T10:54+0300

ameliyat

yaşam

filiz taçbaş

oyuncu

yerli oyuncu

kadın oyuncu

profesyonel oyuncu

sağlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088546530_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_6c662a1914329b8e72b3312b6040c138.jpg

Bingöl'deki kaza sonrası apar topar ameliyata alınan Filiz Taçbaş'ın ayak bileğine platin ve çivi takıldığı öğrenildi. Başarılı operasyonun ardından oyuncu, sosyal medya hesabından hastane odasından paylaşım yaptı. Taçbaş, paylaşımında "Maceraya olan düşkünlüğüm nedeniyle Bingöl-Kiğı'da yamaçtan inerken ayağım kaydı ve bileğim ters döndü. İki yerinden kırılan ayak bileğime platin ve çivi takıldı." ifadelerini kullandı.Sevenlerinden 'geçmiş olsun' mesajlarıTaçbaş'ın yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü ve takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre dinlenme sürecine gireceği belirtildi.Filiz Taçbaş kariyeriMahallenin Muhtarları, Koçum Benim, Anadolu Kartalları, İşler Güçler, Çukur ve Arka Sokaklar gibi pek çok başarılı projede yer alan Filiz Taçbaş, kariyeri boyunca canlandırdığı rollerle büyük beğeni toplamıştı.Yer aldığı dizilerin yanısıra Taçbaş, birçok filmde de rol almıştır. Filiz Taçbaş'ın yer aldığı filmlerden bazıları şu şekildedir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/survivorda-yarisan-batuhan-karacakayadan-uzen-haber-acil-ameliyata-alindi-1088409342.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filiz taçbaş kimdir, filiz taçbaş kariyeri, filiz taçbaş öldü mü