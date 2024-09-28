https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-imam-hatipli-ogrenciye-ulasim-yemek-ucretsiz-iddialarini-1088566069.html

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz' iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz' iddialarını yalanladı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor: İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T22:43+0300

2024-09-28T22:43+0300

2024-09-28T22:43+0300

türkiye

iletişim başkanlığı

dezenformasyonla mücadele merkezi

ücretsiz

yemek

imam hatip

iddia

yalanlama

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan bir broşürle ilgili, "Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor: İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddiasının paylaşıldığı belirtildi.Haberlerde ileri sürülenin aksine, Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'tüm öğrencilerin parasız ulaşım ve parasız yemekten faydalanacağı' yönünde herhangi bir duyuru ya da ilanın yapılmadığı aktarılan açıklamada, "Yayımlanan broşür de Milli Eğitim Bakanlığı, okul veya başka bir kamu kurumu tarafından hazırlanan bir broşür değildir" ifadesine yer verildi.

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iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, ücretsiz, yemek, imam hatip, iddia, yalanlama