https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-imam-hatipli-ogrenciye-ulasim-yemek-ucretsiz-iddialarini-1088566069.html
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz' iddialarını yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz' iddialarını yalanladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor: İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T22:43+0300
2024-09-28T22:43+0300
2024-09-28T22:43+0300
türkiye
iletişim başkanlığı
dezenformasyonla mücadele merkezi
ücretsiz
yemek
imam hatip
iddia
yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan bir broşürle ilgili, "Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor: İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddiasının paylaşıldığı belirtildi.Haberlerde ileri sürülenin aksine, Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'tüm öğrencilerin parasız ulaşım ve parasız yemekten faydalanacağı' yönünde herhangi bir duyuru ya da ilanın yapılmadığı aktarılan açıklamada, "Yayımlanan broşür de Milli Eğitim Bakanlığı, okul veya başka bir kamu kurumu tarafından hazırlanan bir broşür değildir" ifadesine yer verildi.
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iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, ücretsiz, yemek, imam hatip, iddia, yalanlama
iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, ücretsiz, yemek, imam hatip, iddia, yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz' iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor: İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz' iddiasının doğru olmadığını dile getirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan bir broşürle ilgili, "Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor: İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddiasının paylaşıldığı belirtildi.
Haberlerde ileri sürülenin aksine, Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'tüm öğrencilerin parasız ulaşım ve parasız yemekten faydalanacağı' yönünde herhangi bir duyuru ya da ilanın yapılmadığı aktarılan açıklamada, "Yayımlanan broşür de Milli Eğitim Bakanlığı, okul veya başka bir kamu kurumu tarafından hazırlanan bir broşür değildir" ifadesine yer verildi.