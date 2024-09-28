Erdoğan: Son 22 yılda ulaştırma alanında yaptığımız yatırımların meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
06:39
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünya Ticaret Örgütü mal, hizmetler ve fikri mülkiyet alanındaki hususları da kapsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
FETÖ, Hava Kuvvetleri'nde nasıl örgütlendi?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Soner Olgun, stüdyo konuğumuz oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sık yapılan beslenme hataları..
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yapay zekanın sanat danışmanı olduğu sergi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
BU DÜNYADAN TUNCEL KURTİZ GEÇTİ
En güzel savaş karşıtı şiirleri ondan dinledik
15:15
7 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
15:37
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
15:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Türkiye'yi EYT'liler mi batırdı?
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
19:22
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:31
17 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
19:51
9 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
20:00
18 dk
ÖZEL HABER
Türk-Amerikan ilişkileri: 'İhtiyaç sebebiyle diplomasi yürütülse de Türkiye, ABD'ye güvenmiyor'
20:20
9 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
20:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
20:54
1 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
07:41
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
08:09
1 dk
SESLİ HABER
‘Bankalar bilerek ATM’lerden nakit para vermiyor’ iddiası
08:23
3 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
08:40
3 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
09:04
19 dk
SESLİ HABER
Uzmanı kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri açıkladı
09:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
10:03
9 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
10:34
1 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
10:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
11:10
6 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
11:26
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
11:38
6 dk
ÖZEL HABER
6 yaşındaki çocuğu istismar eden Kadir İstekli ne kadar hapis yatacak?
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
12:09
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türk-Amerikan ilişkileri: 'İhtiyaç sebebiyle diplomasi yürütülse de Türkiye, ABD'ye güvenmiyor'
13:09
9 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
13:31
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
14:09
18 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
14:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/erdogan-son-22-yilda-ulastirma-alanina-yaptigi-yatirimlarin-meyvelerini-toplayacagimiz-bir-doneme-1088547800.html
Erdoğan: Son 22 yılda ulaştırma alanında yaptığımız yatırımların meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz
Erdoğan: Son 22 yılda ulaştırma alanında yaptığımız yatırımların meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na gönderdiği video mesajda, “Hükümetimizin son 22 yılda ulaştırma alanına yaptığı yatırımların... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T11:29+0300
2024-09-28T11:30+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
rize
yol
yatırım
trabzon
karadeniz
lojistik
enerji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087531227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cea6be03761024195b383edf667b8e5a.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize - Ayder Forumu'na bir video mesaj gönderdi.Erdoğan video mesajda, “Geniş Karadeniz bölgesinin lojistik ve ulaştırma imkanlarının ele alınacağı Uluslararası Karadeniz Rize - Ayder Forumunu hayırlara vesile olmasını diliyorum. Salgın hastalıklar ve bölgemizdeki krizler, lojistik ve ulaştırma altyapısının ekonomik kalkınma açısından önemini bizlere tekrar hatırlatıyor. Karadeniz coğrafyası içinde yer alan tüm ülkelerde ticareti geliştirecek malların ve ulaştırma hizmetlerinin teslimat sürelerini kısaltacak lojistik ağların geliştirilmesine ihtiyaç duymaktayız. Rize'deki yüksek teknolojili endüstriyel gelişim bölgesi olan İyidere Lojistik Merkezinin bu çabalara ciddi katkı yapacağı inancındayız. Karadeniz bölgesinin küresel gemi inşa pazarında kilit bir oyuncu olarak konumlanması da önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Orta Asya ve Hazar bölgesinden Batı ile Doğu'yu Kuzey ile Güney'i birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve enerji yolları Karadeniz bölgesi üzerinden geçiyor. Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik öneminin daha da artacağı görülüyor. Karadeniz bölgesindeki ulaştırma ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi ile inşallah bu ivme daha da hızlanacaktır. Hükümetimizin son 22 yılda ulaştırma alanına yaptığı yatırımların geniş bir alanda meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde Karadeniz bölgesinin hak ettiği yeri alacağından asla şüphe duymuyorum. Kendi alanında seçkin isimlerinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Karadeniz Rize - Ayder Forumunun bizlere bu mücadelemizde yardımcı olacağı kanaatindeyim” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/turkiye-acik-denizlerdeki-biyolojik-cesitliligin-korunmasi-icin-bm-anlasmasina-imza-atti-1088543947.html
türkiye
rize
trabzon
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087531227_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_508aeba4c4e1c91e7e7ef915b66996c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, rize, yol, yatırım, trabzon, karadeniz, lojistik, enerji
recep tayyip erdoğan, rize, yol, yatırım, trabzon, karadeniz, lojistik, enerji

Erdoğan: Son 22 yılda ulaştırma alanında yaptığımız yatırımların meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz

11:29 28.09.2024 (güncellendi: 11:30 28.09.2024)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na gönderdiği video mesajda, “Hükümetimizin son 22 yılda ulaştırma alanına yaptığı yatırımların geniş bir alanda meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde Karadeniz bölgesinin hak ettiği yeri alacağından asla şüphe duymuyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize - Ayder Forumu'na bir video mesaj gönderdi.
Erdoğan video mesajda, “Geniş Karadeniz bölgesinin lojistik ve ulaştırma imkanlarının ele alınacağı Uluslararası Karadeniz Rize - Ayder Forumunu hayırlara vesile olmasını diliyorum. Salgın hastalıklar ve bölgemizdeki krizler, lojistik ve ulaştırma altyapısının ekonomik kalkınma açısından önemini bizlere tekrar hatırlatıyor. Karadeniz coğrafyası içinde yer alan tüm ülkelerde ticareti geliştirecek malların ve ulaştırma hizmetlerinin teslimat sürelerini kısaltacak lojistik ağların geliştirilmesine ihtiyaç duymaktayız. Rize'deki yüksek teknolojili endüstriyel gelişim bölgesi olan İyidere Lojistik Merkezinin bu çabalara ciddi katkı yapacağı inancındayız.
Karadeniz bölgesinin küresel gemi inşa pazarında kilit bir oyuncu olarak konumlanması da önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Orta Asya ve Hazar bölgesinden Batı ile Doğu'yu Kuzey ile Güney'i birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve enerji yolları Karadeniz bölgesi üzerinden geçiyor. Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik öneminin daha da artacağı görülüyor. Karadeniz bölgesindeki ulaştırma ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi ile inşallah bu ivme daha da hızlanacaktır. Hükümetimizin son 22 yılda ulaştırma alanına yaptığı yatırımların geniş bir alanda meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde Karadeniz bölgesinin hak ettiği yeri alacağından asla şüphe duymuyorum. Kendi alanında seçkin isimlerinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Karadeniz Rize - Ayder Forumunun bizlere bu mücadelemizde yardımcı olacağı kanaatindeyim” dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
TÜRKİYE
Türkiye, açık denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunması için BM anlaşmasına imza attı
04:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала