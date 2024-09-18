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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ‘Kurtuluş İslam'dadır’ diyerek konuştu: ‘Önce biz yaşayacağız, rol model olacağız’
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ‘Kurtuluş İslam'dadır’ diyerek konuştu: ‘Önce biz yaşayacağız, rol model olacağız’
Sputnik Türkiye
Kırklareli'nde hafızlık icazet törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmasında gençlere, çocuklara ve tüm nesle Kur'an ahlakını... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T16:09+0300
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politika
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ali erbaş
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.Programda konuşan Erbaş, merasimlerin en hayırlısının hafızlık merasimi olduğunu söyledi.Hafızları tebrik eden Erbaş, "Kur'an indiği andan itibaren günümüze kadar noktası değişmeden muhafaza edilerek devam etmiştir. Cenabıhak hafızları buna vesile kılmıştır" dedi.'Önce biz yaşayacağız, rol model olacağız'Kur'an-ı Kerim'in okunması ve korunmasında hafızlara önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Erbaş, hafızların son nefeslerine kadar Kur'an'ı kollayacaklarını dile getirdi.Erbaş, Kur'an'ın öğrenilmesi ve gençlere de öğretilmesinin önemine değinerek şunları kaydetti:Erbaş, İslam'ın yeryüzüne peygamberler vasıtasıyla insanların huzurlu ve adil olmaları, iyi geçinmeleri, birbirlerine kin beslememeleri, zulmetmemeleri için gönderilen dinin adı olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/diyanet-isleri-baskani-erbas-genclerimizin-heyecan-ve-hayallerine-rehberlik-etmeye-calisiyoruz-1088027391.html
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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, hafız, islam, rol, model
diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, hafız, islam, rol, model

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ‘Kurtuluş İslam'dadır’ diyerek konuştu: ‘Önce biz yaşayacağız, rol model olacağız’

16:09 18.09.2024
© AADiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AA
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Kırklareli'nde hafızlık icazet törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmasında gençlere, çocuklara ve tüm nesle Kur'an ahlakını anlatmak zorunda olduklarını belirterek onlara rol model ve örnek olacaklarını vurguladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.
Programda konuşan Erbaş, merasimlerin en hayırlısının hafızlık merasimi olduğunu söyledi.
Hafızları tebrik eden Erbaş, "Kur'an indiği andan itibaren günümüze kadar noktası değişmeden muhafaza edilerek devam etmiştir. Cenabıhak hafızları buna vesile kılmıştır" dedi.

'Önce biz yaşayacağız, rol model olacağız'

Kur'an-ı Kerim'in okunması ve korunmasında hafızlara önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Erbaş, hafızların son nefeslerine kadar Kur'an'ı kollayacaklarını dile getirdi.
Erbaş, Kur'an'ın öğrenilmesi ve gençlere de öğretilmesinin önemine değinerek şunları kaydetti:

Gençlerimize, çocuklarımıza, neslimize Kur'an ahlakını anlatmak zorundayız. Önce biz yaşayacağız, rol model olacağız, onlara örnek olacağız. Allah resulü Efendimizin Mevlid-i Nebi'sinin seneidevriyesinde, onun en büyük mucize olarak getirdiği Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler varsa öğrensin, öğrenenler okusun, okuyanlar, gücü yetenler hıfzetsin, hafız olsun.

Netice itibarıyla hedef Kur'ani bir hayattır, Kur'ani bir ahlaktır. Kur'an'a göre hayatımızı tanzim etmektir. Başka çıkar yol yok, başka kurtuluş yok. Kur'an'dan başka kurtuluş yok, Kur'an'dan başka sığınacağımız bir kitap yok. Kurtuluş İslam'dadır.

Erbaş, İslam'ın yeryüzüne peygamberler vasıtasıyla insanların huzurlu ve adil olmaları, iyi geçinmeleri, birbirlerine kin beslememeleri, zulmetmemeleri için gönderilen dinin adı olduğunu ifade etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ​​​​​​​Gençlerimizin heyecan ve hayallerine rehberlik etmeye çalışıyoruz
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