https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/diyanet-isleri-baskani-erbas-kurtulus-islamdadir-diyerek-konustu-once-biz-yasayacagiz-rol-model-1088172778.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ‘Kurtuluş İslam'dadır’ diyerek konuştu: ‘Önce biz yaşayacağız, rol model olacağız’

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ‘Kurtuluş İslam'dadır’ diyerek konuştu: ‘Önce biz yaşayacağız, rol model olacağız’

Sputnik Türkiye

Kırklareli'nde hafızlık icazet törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmasında gençlere, çocuklara ve tüm nesle Kur'an ahlakını... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T16:09+0300

2024-09-18T16:09+0300

2024-09-18T16:09+0300

politika

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

hafız

islam

rol

model

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.Programda konuşan Erbaş, merasimlerin en hayırlısının hafızlık merasimi olduğunu söyledi.Hafızları tebrik eden Erbaş, "Kur'an indiği andan itibaren günümüze kadar noktası değişmeden muhafaza edilerek devam etmiştir. Cenabıhak hafızları buna vesile kılmıştır" dedi.'Önce biz yaşayacağız, rol model olacağız'Kur'an-ı Kerim'in okunması ve korunmasında hafızlara önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Erbaş, hafızların son nefeslerine kadar Kur'an'ı kollayacaklarını dile getirdi.Erbaş, Kur'an'ın öğrenilmesi ve gençlere de öğretilmesinin önemine değinerek şunları kaydetti:Erbaş, İslam'ın yeryüzüne peygamberler vasıtasıyla insanların huzurlu ve adil olmaları, iyi geçinmeleri, birbirlerine kin beslememeleri, zulmetmemeleri için gönderilen dinin adı olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/diyanet-isleri-baskani-erbas-genclerimizin-heyecan-ve-hayallerine-rehberlik-etmeye-calisiyoruz-1088027391.html

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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, hafız, islam, rol, model