https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/disisleri-bakanligindan-almanya-ile-yapildigi-soylenen-multeci-anlasmasi-hakkinda-aciklama--1088548086.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya ile yapıldığı iddia edilen mülteci anlaşması hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya ile yapıldığı iddia edilen mülteci anlaşması hakkında açıklama

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Almanya'dan mültecileri geri alacağı iddialarını yalanladı. 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T12:22+0300

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türkiye

dışişleri bakanlığı

olaf scholz

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mülteci

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türkiye

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, geçen günlerde Alman basınında Türkiye ile Almanya arasında anlaşma yapıldığı ve Türkiye'nin haftalık 500 sığınmacıyı geri almayı kabul ettiği iddialarına yönelik açıklama yaptı. Frankfurter Allgemeine Zeitung’un haberine göre, Türkiye ile Almanya arasında bir sığınmacı anlaşması imzalanmış ve ilk aşamada toplam 200 sığınmacı tarifeli uçuşlarla Türkiye’ye gönderilecekti. Haberde, Almanya’nın, aşırı sağın artan baskısı nedeniyle sığınmacılara kapılarını kapattığı, artık yeni sığınmacı kabul etmeyeceği iddia edilmiş ve anlaşma kapsamında, Türkiye’nin haftalık 500 sığınmacıyı geri almayı önerdiği ve bu sürecin hazırlıklarının başladığı iddia edilmişti. Buna karşılık, Almanya’nın vize işlemlerini hızlandırma sözü verdiği öne sürülmüştü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

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dışişleri bakanlığı, olaf scholz, almanya, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, mülteci sorunu, türkiye