https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/disisleri-bakanligindan-almanya-ile-yapildigi-soylenen-multeci-anlasmasi-hakkinda-aciklama--1088548086.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya ile yapıldığı iddia edilen mülteci anlaşması hakkında açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya ile yapıldığı iddia edilen mülteci anlaşması hakkında açıklama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Almanya'dan mültecileri geri alacağı iddialarını yalanladı. 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T12:22+0300
2024-09-28T12:22+0300
2024-09-28T12:27+0300
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, geçen günlerde Alman basınında Türkiye ile Almanya arasında anlaşma yapıldığı ve Türkiye'nin haftalık 500 sığınmacıyı geri almayı kabul ettiği iddialarına yönelik açıklama yaptı. Frankfurter Allgemeine Zeitung’un haberine göre, Türkiye ile Almanya arasında bir sığınmacı anlaşması imzalanmış ve ilk aşamada toplam 200 sığınmacı tarifeli uçuşlarla Türkiye’ye gönderilecekti. Haberde, Almanya’nın, aşırı sağın artan baskısı nedeniyle sığınmacılara kapılarını kapattığı, artık yeni sığınmacı kabul etmeyeceği iddia edilmiş ve anlaşma kapsamında, Türkiye’nin haftalık 500 sığınmacıyı geri almayı önerdiği ve bu sürecin hazırlıklarının başladığı iddia edilmişti. Buna karşılık, Almanya’nın vize işlemlerini hızlandırma sözü verdiği öne sürülmüştü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/milli-egitim-bakani-tekin-teknik-hazirliklar-tamam-demisti-yunan-medyasi-ruhban-okulunun-tekrar-1088546939.html
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dışişleri bakanlığı, olaf scholz, almanya, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, mülteci sorunu, türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya ile yapıldığı iddia edilen mülteci anlaşması hakkında açıklama
12:22 28.09.2024 (güncellendi: 12:27 28.09.2024)
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Almanya'dan mültecileri geri alacağı iddialarını yalanladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, geçen günlerde Alman basınında Türkiye ile Almanya arasında anlaşma yapıldığı ve Türkiye'nin haftalık 500 sığınmacıyı geri almayı kabul ettiği iddialarına yönelik açıklama yaptı.
Frankfurter Allgemeine Zeitung’un haberine göre, Türkiye ile Almanya arasında bir sığınmacı anlaşması imzalanmış ve ilk aşamada toplam 200 sığınmacı tarifeli uçuşlarla Türkiye’ye gönderilecekti. Haberde, Almanya’nın, aşırı sağın artan baskısı nedeniyle sığınmacılara kapılarını kapattığı, artık yeni sığınmacı kabul etmeyeceği iddia edilmiş ve anlaşma kapsamında, Türkiye’nin haftalık 500 sığınmacıyı geri almayı önerdiği ve bu sürecin hazırlıklarının başladığı iddia edilmişti.
Buna karşılık, Almanya’nın vize işlemlerini hızlandırma sözü verdiği öne sürülmüştü.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
Alman basınında yer alan, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir.
Vatandaşlarımızın toplu olarak sınırdışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York’ta yapılan görüşmede bu konu gündeme gelmemiştir.