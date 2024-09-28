https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/milli-egitim-bakani-tekin-teknik-hazirliklar-tamam-demisti-yunan-medyasi-ruhban-okulunun-tekrar-1088546939.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin 'teknik hazırlıklar tamam' demişti: Yunan medyası, Ruhban Okulu'nun tekrar açılacağını yazdı
Milli Eğitim Bakanı Tekin 'teknik hazırlıklar tamam' demişti: Yunan medyası, Ruhban Okulu'nun tekrar açılacağını yazdı
Sputnik Türkiye
Yunan medyası, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması ardından 1971 yılından beri kapalı olan Ruhban Okulu'nun açılacağını iddia etti. 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T11:37+0300
2024-09-28T11:37+0300
2024-09-28T11:37+0300
türkiye
heybeliada ruhban okulu
ruhban okulu
eğitim
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Son dönemde tekrar konuşulmaya başlayan Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu hakkında yakın zamanda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulun açılması için gerekli çalışmaların yapıldığı ve teknik hazırlıkların tamamlandığını belirtmişti. Buna karşın 'açılmaya' yönelik bir talimat gelmediğini de ekleyen Eğitim Bakanı açıklaması ardından, Yunan medyası okula dair yeni iddialarda bulundu. Yunan gazetesinin iddialarına göre Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Eğitim Bakanlığı’na Ruhban Okulu’nun açılması için talimat verdiğini duyurdu. Bartholomeos, önümüzdeki hafta Patrikhane’den bir heyetin Ankara’ya giderek teknik detayları görüşeceğini belirtti. ABD ve AB'nin baskısı bulunuyordu Heybeliada Ruhban Okulu, 1971 yılında Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla denetimi kabul etmediği için kapanmış ve Ortodoks dünyasının en önemli ilahiyat okullarından biri olarak tarihe geçmişti. Okulun açılmasının hukuki dayanakları bilinmese de, birçok kişi bu durumun Tevhid-i Tedrisat Yasası’na aykırı olduğunu ifade etti.ABD ve AB’nin de okulun yeniden açılması için geçmişte baskılar yaptığı biliniyor.'Ekümenik Patriklik’in kabul edilmesinin ilk adımı'Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise kararın ABD baskısı ile alındığını iddia ederek şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/milli-egitim-bakani-tekin-ogretmenlik-mesleginde-mulakat-yapilmasi-gereken-bir-uygulama-1088286891.html
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heybeliada ruhban okulu, ruhban okulu, eğitim
heybeliada ruhban okulu, ruhban okulu, eğitim
Milli Eğitim Bakanı Tekin 'teknik hazırlıklar tamam' demişti: Yunan medyası, Ruhban Okulu'nun tekrar açılacağını yazdı
Yunan medyası, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması ardından 1971 yılından beri kapalı olan Ruhban Okulu'nun açılacağını iddia etti.
Son dönemde tekrar konuşulmaya başlayan Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu hakkında yakın zamanda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulun açılması için gerekli çalışmaların yapıldığı ve teknik hazırlıkların tamamlandığını belirtmişti. Buna karşın 'açılmaya' yönelik bir talimat gelmediğini de ekleyen Eğitim Bakanı açıklaması ardından, Yunan medyası okula dair yeni iddialarda bulundu.
Yunan gazetesinin iddialarına göre Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Eğitim Bakanlığı’na Ruhban Okulu’nun açılması için talimat verdiğini duyurdu. Bartholomeos, önümüzdeki hafta Patrikhane’den bir heyetin Ankara’ya giderek teknik detayları görüşeceğini belirtti.
ABD ve AB'nin baskısı bulunuyordu
Heybeliada Ruhban Okulu, 1971 yılında Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla denetimi kabul etmediği için kapanmış ve Ortodoks dünyasının en önemli ilahiyat okullarından biri olarak tarihe geçmişti. Okulun açılmasının hukuki dayanakları bilinmese de, birçok kişi bu durumun Tevhid-i Tedrisat Yasası’na aykırı olduğunu ifade etti.
ABD ve AB’nin de okulun yeniden açılması için geçmişte baskılar yaptığı biliniyor.
'Ekümenik Patriklik’in kabul edilmesinin ilk adımı'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise kararın ABD baskısı ile alındığını iddia ederek şöyle konuştu:
Fener Rum Patriği Erdoğan’ın Heybeliada Ruhban Okulunun açılması için talimat verdiğini açıkladı. ABD’nin Heybeliada Ruhban Okulunun açılması için baskı yaptığını biliyorduk. Erdoğan’ın bu baskılar teslim olduğu anlaşılıyor. Batı Trakya Türk azınlığa Yunanistan her türlü baskıyı yapmaya devam ederken Heybeliada Ruhban okulunun yüksek okul olarak ancak YÖK’ten bağımsız olarak kurulması Ekümenik Patrikliğin kabul edilmesinin ilk adımıdır. Bundan sonra ki süreçte Rum vakıflarının birleşmesi, dışarıdan fon/kredi bulmaları ve vakıf gayrimenkulleri üzerinde tabii yandaş şirketlerin inşaatları başlayacaktır. İstiklal Harbimizin kazanımlarını kaybediyoruz.