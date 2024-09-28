https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/milli-egitim-bakani-tekin-teknik-hazirliklar-tamam-demisti-yunan-medyasi-ruhban-okulunun-tekrar-1088546939.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin 'teknik hazırlıklar tamam' demişti: Yunan medyası, Ruhban Okulu'nun tekrar açılacağını yazdı

Milli Eğitim Bakanı Tekin 'teknik hazırlıklar tamam' demişti: Yunan medyası, Ruhban Okulu'nun tekrar açılacağını yazdı

Sputnik Türkiye

Yunan medyası, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması ardından 1971 yılından beri kapalı olan Ruhban Okulu'nun açılacağını iddia etti. 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T11:37+0300

2024-09-28T11:37+0300

2024-09-28T11:37+0300

türkiye

heybeliada ruhban okulu

ruhban okulu

eğitim

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Son dönemde tekrar konuşulmaya başlayan Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu hakkında yakın zamanda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulun açılması için gerekli çalışmaların yapıldığı ve teknik hazırlıkların tamamlandığını belirtmişti. Buna karşın 'açılmaya' yönelik bir talimat gelmediğini de ekleyen Eğitim Bakanı açıklaması ardından, Yunan medyası okula dair yeni iddialarda bulundu. Yunan gazetesinin iddialarına göre Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Eğitim Bakanlığı’na Ruhban Okulu’nun açılması için talimat verdiğini duyurdu. Bartholomeos, önümüzdeki hafta Patrikhane’den bir heyetin Ankara’ya giderek teknik detayları görüşeceğini belirtti. ABD ve AB'nin baskısı bulunuyordu Heybeliada Ruhban Okulu, 1971 yılında Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla denetimi kabul etmediği için kapanmış ve Ortodoks dünyasının en önemli ilahiyat okullarından biri olarak tarihe geçmişti. Okulun açılmasının hukuki dayanakları bilinmese de, birçok kişi bu durumun Tevhid-i Tedrisat Yasası’na aykırı olduğunu ifade etti.ABD ve AB’nin de okulun yeniden açılması için geçmişte baskılar yaptığı biliniyor.'Ekümenik Patriklik’in kabul edilmesinin ilk adımı'Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise kararın ABD baskısı ile alındığını iddia ederek şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/milli-egitim-bakani-tekin-ogretmenlik-mesleginde-mulakat-yapilmasi-gereken-bir-uygulama-1088286891.html

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heybeliada ruhban okulu, ruhban okulu, eğitim