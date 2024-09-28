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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nı yatırım yüzyılı yapmaya kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nı yatırım yüzyılı yapmaya kararlıyız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nda konuştu. 28.09.2024, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
yatırım
yatırım alanı
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:'Son 21 yılda yıllık ortalama 5.4'lük büyüme kaydederek satın alma gücü paritesine göre 11. sıraya yükseldik''Dijital dönüşüm ve enerji verimliliğine yönelik yatırımları hızlandırıyoruz'
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recep tayyip erdoğan, yatırım, yatırım alanı, cumhurbaşkanı, ekonomi, e-ticaret, ticaret, ticaret bakanlığı
recep tayyip erdoğan, yatırım, yatırım alanı, cumhurbaşkanı, ekonomi, e-ticaret, ticaret, ticaret bakanlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nı yatırım yüzyılı yapmaya kararlıyız

15:16 28.09.2024
© AA / Doğukan KeskinkılıçErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yatırım Danışma Konseyi Toplantımız nedeniyle sizleri İstanbul'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Konseyde iletilen teklif ve tavsiye ülkemizin yatırım ortamını iyileştirirken göz önünde bulundurduk. Devrim niteliğinde adımlar attık. Bunlar sayesinde ülkemiz doğrudan yatırımların yöneldiği öncü destinasyonlardan biri haline geldi. Türkiye Yüzyılı'nı yatırım yüzyılı yapmaya kararlıyız.

Sizlerin de bildiği üzere Covid 19 sonrasında küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, jeopolitik gerilimler ticareti ve yatırımları yeniden şekillendiriyor. Türkiye sahip olduğu üretim kabiliyeti, altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve küresel entegrasyonuyla dönüşüm sürecine en hızlı adapte olan ülkelerin başında geliyor. Yılbaşında Süveyş Kanalı'nda yaşanan kriz dünya ticaretinin ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye alternatif ulaşım rotaları sunarak güvenilir partner olduğunu ispatlamıştır.

'Son 21 yılda yıllık ortalama 5.4'lük büyüme kaydederek satın alma gücü paritesine göre 11. sıraya yükseldik'

2002 yılında 36 milyar dolar ihracatla dünya ticaretinden binde 5 pay alırken bugün 256 milyar dolara ulaşan ihracatımızla payımızı yüzde 1'in üzerine çıkardık. Burada sadece hacim artışından bahsetmiyoruz. İhraç ettiğimiz ürünlerin teknoloji kompozisyonunu da genişlettik. Son 21 yılda yıllık ortalama 5.4'lük büyüme kaydederek satın alma gücü paritesine göre 11. sıraya yükseldik.

Uluslararası doğrudan yatırımlarda bu süreçte bizlere katkı sundu. 2003'ten önceki 30 yılda sadece 15 milyar dolar yatırım alan Türkiye son 20 yılda 268 milyar dolarlık yatırım çekti. 2002 yılında ülkemizde yalnızca 5600 uluslararası sermayeli şirket faaliyet gösteriyordu. 83 binden fazla bugün çok uluslu şirkete ev sahipliği yapıyoruz. Burada karşılıklı bir kazan kazan durumu söz konusu. 15 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık yüzde 31'ini uluslararası sermayeli şirketler yaptı. Türkiye'nin imalat sanayi yatırımlarındaki liderliği de dikkat çekicidir. Yeni dönemde de uluslararası yatırımların tercih ettiği lider ekonomilerden biri olmaya devam edecektir.

'Dijital dönüşüm ve enerji verimliliğine yönelik yatırımları hızlandırıyoruz'

12. Kalkınma Planı, OVP ve uluslararası doğrudan yatırım stratejisi gibi belgelerle ekonomideki yol haritamızı belirledik. OVP'nin temel hedeflerinden biri yıllık yüzde 5'in üzerinde ekonomik büyümedir. Dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, enerji verimliliği konularına ağırlık veriyor, yatırımları hızlandırmayı planlıyoruz.
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