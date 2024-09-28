Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nı yatırım yüzyılı yapmaya kararlıyız

2002 yılında 36 milyar dolar ihracatla dünya ticaretinden binde 5 pay alırken bugün 256 milyar dolara ulaşan ihracatımızla payımızı yüzde 1'in üzerine çıkardık. Burada sadece hacim artışından bahsetmiyoruz. İhraç ettiğimiz ürünlerin teknoloji kompozisyonunu da genişlettik. Son 21 yılda yıllık ortalama 5.4'lük büyüme kaydederek satın alma gücü paritesine göre 11. sıraya yükseldik.

Uluslararası doğrudan yatırımlarda bu süreçte bizlere katkı sundu. 2003'ten önceki 30 yılda sadece 15 milyar dolar yatırım alan Türkiye son 20 yılda 268 milyar dolarlık yatırım çekti. 2002 yılında ülkemizde yalnızca 5600 uluslararası sermayeli şirket faaliyet gösteriyordu. 83 binden fazla bugün çok uluslu şirkete ev sahipliği yapıyoruz. Burada karşılıklı bir kazan kazan durumu söz konusu. 15 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık yüzde 31'ini uluslararası sermayeli şirketler yaptı. Türkiye'nin imalat sanayi yatırımlarındaki liderliği de dikkat çekicidir. Yeni dönemde de uluslararası yatırımların tercih ettiği lider ekonomilerden biri olmaya devam edecektir.