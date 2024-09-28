https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/cami-enkazi-altinda-kurtulus-savasinda-fransizlarin-attigi-patlamamis-top-mermisi-bulundu--1088551575.html
Cami enkazı altında Kurtuluş Savaşı'nda Fransızların attığı patlamamış top mermisi bulundu
Cami enkazı altında Kurtuluş Savaşı'nda Fransızların attığı patlamamış top mermisi bulundu
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ın düşman işgali sırasında Fransızlar tarafından Abarabaşı Kilisesi'nden atılan ve caminin minaresine isabet edip patlamayan top mermisi... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T14:29+0300
2024-09-28T14:29+0300
2024-09-28T14:29+0300
türkiye
fransa
fransız
kurtuluş savaşı
kahramanmaraş
cami
6 şubat kahramanmaraş depremi
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Kahramanmaraş'taki Şeyh Turan Camii, 3 Şubat 2023 tarihinde restorasyon nedeniyle ibadete kapatılmış, 3 gün sonra meydana gelen 6 Şubat depremlerinde yıkılmıştı. 17'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve yaklaşık çeyrek asır önce restore edilen cami, Kurtuluş Savaşı öncesi Kahramanmaraş'ta yaşanmış savaşın tanıklardan biri durumundaydı. Caminin minaresine saplanan ve patlamadan 104 yıldır duran Fransız top mermisi, cami enkazında yapılan ince çalışmalar sonucu bulundu.Top mermisinin şimdilik inceleme sonucu Kahramanmaraş Müzesi'ne teslim edileceğini ifade eden Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, “Camimiz 17'nci yüzyılda yapıldıktan sonra 4 farklı dönemde restorasyonlar görmüş, 6 Şubat depremleri sonrası tamamen çökmüş durumdaydı. Camimizde Kahramanmaraş'ımızın Fransızların atmış olduğu bir top mermisi minaremizin kuzeybatı kısmında taşlarımıza gömülü bir şekilde duruyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri depremin hemen akabinde buralara gelip Kahramanmaraş ve 11 ilimizde hasar tespit çalışmaları yaparak eserlerimizi bulunduğu alanlarda koruma altına aldı. Çalışmalara başladı ancak her taş ve her ahşabımızı kültürel mirasımız olduğu için istifleyerek ayıklıyoruz. Burada da top mermimizi dün itibarıyla tek tek ayıklarken bulduk ve bunu da muhafaza altına aldık. Topumuzu Kahramanmaraş Müzesi'ne göndereceğiz ve orada sergilenecek. Özgün olarak bu camimiz gerek enkazdan çıkardığımız orijinal taşları ile inşaa ederek şehrimizin kullanımına sunulacak” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/sudanda-ic-savas-tekrardan-hareketlendi-baskent-hartumda-genis-capli-bir-operasyon-baslatildigi-1088551317.html
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fransa, fransız, kurtuluş savaşı, kahramanmaraş, cami, 6 şubat kahramanmaraş depremi
fransa, fransız, kurtuluş savaşı, kahramanmaraş, cami, 6 şubat kahramanmaraş depremi
Cami enkazı altında Kurtuluş Savaşı'nda Fransızların attığı patlamamış top mermisi bulundu
Kahramanmaraş'ın düşman işgali sırasında Fransızlar tarafından Abarabaşı Kilisesi'nden atılan ve caminin minaresine isabet edip patlamayan top mermisi, depremde yıkılan cami enkazında bulundu.
Kahramanmaraş'taki Şeyh Turan Camii, 3 Şubat 2023 tarihinde restorasyon nedeniyle ibadete kapatılmış, 3 gün sonra meydana gelen 6 Şubat depremlerinde yıkılmıştı. 17'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve yaklaşık çeyrek asır önce restore edilen cami, Kurtuluş Savaşı öncesi Kahramanmaraş'ta yaşanmış savaşın tanıklardan biri durumundaydı. Caminin minaresine saplanan ve patlamadan 104 yıldır duran Fransız top mermisi, cami enkazında yapılan ince çalışmalar sonucu bulundu.
Top mermisinin şimdilik inceleme sonucu Kahramanmaraş Müzesi'ne teslim edileceğini ifade eden Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, “Camimiz 17'nci yüzyılda yapıldıktan sonra 4 farklı dönemde restorasyonlar görmüş, 6 Şubat depremleri sonrası tamamen çökmüş durumdaydı. Camimizde Kahramanmaraş'ımızın Fransızların atmış olduğu bir top mermisi minaremizin kuzeybatı kısmında taşlarımıza gömülü bir şekilde duruyordu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri depremin hemen akabinde buralara gelip Kahramanmaraş ve 11 ilimizde hasar tespit çalışmaları yaparak eserlerimizi bulunduğu alanlarda koruma altına aldı. Çalışmalara başladı ancak her taş ve her ahşabımızı kültürel mirasımız olduğu için istifleyerek ayıklıyoruz. Burada da top mermimizi dün itibarıyla tek tek ayıklarken bulduk ve bunu da muhafaza altına aldık. Topumuzu Kahramanmaraş Müzesi'ne göndereceğiz ve orada sergilenecek. Özgün olarak bu camimiz gerek enkazdan çıkardığımız orijinal taşları ile inşaa ederek şehrimizin kullanımına sunulacak” dedi.