https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/bir-hayvansever-yedinci-kattan-dusen-kedisi-icin-tekerlekli-yurutec-yapti-1088555005.html

Bir hayvansever yedinci kattan düşen kedisi için tekerlekli yürüteç yaptı

Bir hayvansever yedinci kattan düşen kedisi için tekerlekli yürüteç yaptı

Sputnik Türkiye

Pamukkale'de bir hayvansever, yedinci kattan düşen kedisi için yürüteç imal etti. 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T16:41+0300

2024-09-28T16:41+0300

2024-09-28T16:41+0300

türkiye

kedi

yavru kedi

yürüteç

hayvan

hayvan hakları

denizli

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvansever bir esnaf, arka ayaklarını kullanamayan kedi için tekerlekli yürüteç yaptı. Ulus Caddesi'nde bir mobilya mağazasını işleten Şahin Bozdağ (52) ile nişanlısı Ayşe Ekinci'nin bakımını üstlendiği 'Efe' isimli kedileri, iki yıl önce apartmanın 7'inci katından düşerek ağır yaralandı.Omuriliğinde kırıklar nedeniyle iki ameliyat geçiren kedi, hayata tutundu ancak arka iki ayağı felç kaldı.'Tekrar oyunlar oynayabiliyoruz'Şahin Bozdağ, kedinin sürünmeden hareket edebilmesi için sosyal medyadan gördüğü yürütecin benzerini tasarlayarak dükkanındaki atölyede imal etti.Kedilerinin tekerlekli yürüteç sayesinde rahatlıkla hareket edebildiğini ifade eden Bozdağ, onunla tekrar oyunlar oynayabildiklerini ifade etti.

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kedi, yavru kedi, yürüteç, hayvan, hayvan hakları, denizli