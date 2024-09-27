https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/israil-medyasi-nasrallahin-hedef-alindigini-one-surdu-hizbullahtan-aciklama-geldi--1088537552.html

İsrail medyası Nasrallah'ın hedef alındığını öne sürdü: Hizbullah'tan açıklama geldi

İsrail medyası Nasrallah'ın hedef alındığını öne sürdü: Hizbullah'tan açıklama geldi

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu Beyrut'ta Hizbullah karargahını vurduğunu duyurdu. İsrail medyasında yer alan bilgilere göre Hizbullah lideri Nasrallah'ın hedef alındığını... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T21:25+0300

2024-09-27T21:25+0300

2024-09-27T21:26+0300

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hizbullah

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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcü Birimi, Hizbullah Beyrut'un Dahieh mahallesinde yerleşim alanlarının altında bulunan karargahına bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Beyrut'un güney banliyölerine düzenlenen büyük saldırının ardından 'durum değerlendirmesi' yapmak üzere düzenlediği toplantıyı tamamladı. Halevi söz konusu bu bölgeyi Hizbullah'ın 'komuta merkezi' olarak nitelendirdi.Halevi, ordunun 'hem saldırı hem de savunma için son derece hazırlıklı' olduğunu söyledi.Netanyahu'nun ofisi, Başbakan'ın New York'ta bulunduğu sırada telefonda Hizbullah'ın Beyrut'taki ana karargâhına yönelik bir hava saldırısını onayladığını gösteren bir fotoğraf yayımlamıştı.İsrail medya kuruluşları kaynaklarına dayanarak hava saldırısının hedefinin Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah olduğunu bildirdi. İsrail ordusu henüz bu bilgiyi doğrulamazken saldırının neticesi hakkında da bir yorum yapmadı.'2 ölü, 76 yaralı'İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı.Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarının can kaybına ilişkin bilgi verildi.İsrail'in savaş uçaklarının Dahiye bölgesini peş peşe bombalamasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 15'inin hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise yaralarının hafif olduğu ifade edildi.'Nasrallah'ın sağlık durumu iyi'İran medyasına bilgi veren kaynaklar, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve hareketin Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.İran medyasına konuşan kaynaklar, İsrail'in Lübnan direniş hareketinin üst düzey liderlerinden hiçbirinin öldürmediğini dile getirdi.Kaynaklar ayrıca İsrail'in söz konusu operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığını ifade etti.'Nasrallah'ın vurulan binada olduğuna dair işaretler var'İsrailli bir yetkili, Hasan Nasrallah'ın saldırı sırasında Hizbullah karargahında olduğuna dair belirtiler olduğunu,ancak kendisine zarar verilip verilmediğine dair resmi bir doğrulama olmadığını söyledi.'İsrail saldırısının hedefi Nasrallah idi'ABD'li üst düzey bir yetkili medyaya yaptığı açıklamada İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısının hedefinin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah olduğunu söyledi.Habere göre Nasrallah ve yardımcıları saldırı sırasında Lübnan başkentine ziyarette bulunuyordu.ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile görüştüABD ve İsrail medyasına göre İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırısının hedefinin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah olduğunu belirtilirken, Nasrallah ve yardımcılarının saldırı sırasında Lübnan'ın başkentinde oldukları iddia edildi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'u vuracağı konusunda önceden uyarılmadıkları aktarılırken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in operasyon devam ederken, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile görüştüğü kaydedildi. Beyaz Saray ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibi tarafından saldırı hakkında bilgilendirildiğini ifade etti.'ABD, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıları konusunda önceden bilgilendirilmedi'Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile 'operasyon devam ederken' görüştüğünü söyledi.Singh muhabirlere, "Amerika Birleşik Devletleri bu operasyona dahil olmadı ve bize önceden bir uyarı yapılmadı" diyerek Washington'ın İsrail saldırıları hakkında sağlayabileceği başka bir bilgi olmadığını da sözlerine ekledi.

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israil, lübnan, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hasan nasrallah, tzachi halevi, yoav gallant, lloyd austin