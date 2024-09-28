https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/bakan-yumakli-deprem-bolgelerine-46-milyar-liralik-su-yatirimi-planlandi-1088555133.html

Bakan Yumaklı: Deprem bölgelerine 46 milyar liralık su yatırımı planlandı

Bakan Yumaklı: Deprem bölgelerine 46 milyar liralık su yatırımı planlandı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesindeki 11 il için 46 milyar liralık su yatırımının planlandığını belirterek, bunların 16 milyar liralık... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T15:40+0300

2024-09-28T15:40+0300

2024-09-28T15:43+0300

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Hassa ilçesindeki Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. kısım alanında incelemelerde bulundu. Alanda yaptığı konuşmada, 'deprem bölgesinde bulunan 11 il için 46 milyarlık su yatırımının planlandığını' belirtti.Bakan Yumaklı, bu zamana kadar ülke genelinde on binin üzerinde yapılan su ve sulama tesisleri, barajlar ve taşkın koruma yatırımları yapıldığından bahsettiği konuşmasında, yapılan yatırımların şu anki değerinin 2.5 trilyon lira olduğunu belirtti. Çalışma kapsamında Hatay'da önemli bir değere sahip Asi Nehri'nde 2023 yılında 40 kilometrelik kanal temizliği gerçekleştirilmesinin ardından nehrin ıslahının kısım kısım tamamlanacağı söylendi. Tahtaköprü Barajı'nın yükseltme çalışmalarının bittiğini 9 kademeden oluşan barajın tamamlandığı ve bu sayede 450 bin dönümlük alanın sulamaya açılmasının uygun olduğu duyuruldu.Bakan Yumaklı, en geç iki yıl içerisinde projenin tamamlanacağını bildirdi. Deprem felaketi sonrası çalışmalar başlamıştı6 Şubat 2023 depremi sonrası sulama altyapısı büyük zarar görmüştü. Felaket sonunda Devlet Su İşleri (DSÖ), sulama altyapı onarım ve bakımı için harekete geçmiş, 56 kilometre uzunluğundaki kanaletlerde bakım ve onarım çalışması yürütülerek, 12,4 kilometrelik sulama kanalı imalatları ile 1,2 kilometrelik işletme bakım yolu onarımını tamamlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-tarimsal-hasilada-avrupada-1inci-dunyada-9uncusiradayiz-1088531519.html

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