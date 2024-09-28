Dışişleri Bakanı Fidan: BRICS'i bir potansiyel olarak görüyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
06:39
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünya Ticaret Örgütü mal, hizmetler ve fikri mülkiyet alanındaki hususları da kapsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
FETÖ, Hava Kuvvetleri'nde nasıl örgütlendi?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Soner Olgun, stüdyo konuğumuz oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sık yapılan beslenme hataları..
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yapay zekanın sanat danışmanı olduğu sergi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
BU DÜNYADAN TUNCEL KURTİZ GEÇTİ
En güzel savaş karşıtı şiirleri ondan dinledik
15:15
7 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
15:37
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
15:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Türkiye'yi EYT'liler mi batırdı?
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
19:22
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:31
17 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
19:51
9 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
20:00
18 dk
ÖZEL HABER
Türk-Amerikan ilişkileri: 'İhtiyaç sebebiyle diplomasi yürütülse de Türkiye, ABD'ye güvenmiyor'
20:20
9 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
20:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
20:54
1 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
07:41
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
08:09
1 dk
SESLİ HABER
‘Bankalar bilerek ATM’lerden nakit para vermiyor’ iddiası
08:23
3 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
08:40
3 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
09:04
19 dk
SESLİ HABER
Uzmanı kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri açıkladı
09:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
10:03
9 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
10:34
1 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
10:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
11:10
6 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
11:26
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
11:38
6 dk
ÖZEL HABER
6 yaşındaki çocuğu istismar eden Kadir İstekli ne kadar hapis yatacak?
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
12:09
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türk-Amerikan ilişkileri: 'İhtiyaç sebebiyle diplomasi yürütülse de Türkiye, ABD'ye güvenmiyor'
13:09
9 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
13:31
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
14:10
18 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
14:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/bakan-fidan-nasrallahin-olumunu-degerlendirdi-savasin-bolgeye-yayilmasi-konusunda-netanyahuda-bir-1088565724.html
Dışişleri Bakanı Fidan: BRICS'i bir potansiyel olarak görüyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: BRICS'i bir potansiyel olarak görüyoruz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı. Bakan Fidan konuşmasında Türkiye'nin... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T22:32+0300
2024-09-28T23:32+0300
politika
türkiye
dışişleri bakanlığı
hakan fidan
abd
new york
yeni türkevi binası
hizbullah
hasan nasrallah
israil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088565417_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8e6ba49c95369630a7c129ffe921fdcf.jpg
Konuşmasında, "Biz milli kimliğimizden tarihi yürüyüşümüzden emin olan bir milletiz. Hükümetimiz, devletimiz bu kimlik parametrelerine tamamıyla sahip çıkıyor" diyen Bakan Fidan, Türkiye'nin ittifak arayışlarının bir kimlik arayışıyla ilgili konu olmadığını ifade etti."Doğuculuk, Batıcılık değil. Türkiye'nin çıkarlarına uygun, aynı zamanda dostlarını ve bölgesini de barış içinde tutacak bir arayıştır" cümlesinin altını çizen Fidan, dinamik bir dünyada yaşandığını ifade ederek şu cümleleri kaydetti:Bakan Fidan konuşmasının bu kısmında, BRICS'i bir potansiyel olarak gördüklerini ifade ederek "4 milyara yakın insanın içinde yaşadığı bir platform" cümlesini kaydetti.'Savaşın bölgeye yayılması konusunda Netanyahu'da bir arzu var'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği saldırıda öldürülmesine ilişkin, "Görünen o ki savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var" dedi.Fidan, bir yıl önce söylediklerinin vuku bulduğunu, bunun böyle olmasını istemediklerini belirterek, "Yani İsrail durdurulmazsa Gazze'de, Filistin'de bu savaşı başka yerlere de taşıyacak diye söylemiştik" ifadesini kullandı.İsrail'in Gazze'deki kendince hedeflerine, askeri hedeflerine ulaştıktan sonra şimdi cepheyi Lübnan'a taşıdığını kaydeden Fidan, "Bu birçok aktör için sürpriz olmadı. Gelecek sene bu operasyonu nereye taşıyacak? Hangi hedefleri yok etmek için bu momentumu kullanacak? Onu da hep beraber göreceğiz. Ama görünen o ki şu anda savaşın bölgeye yayılımı konusunda İsrail'de, Netanyahu ve ekibi içinde ciddi bir arzu var, bunu ilerletmeye çalışıyorlar" diye konuştu.Fidan, Amerika ve uluslararası toplumun bu konudaki sessizliğinin de ürkütücü bir duruma geldiğini dile getirerek, İsrail'in, Hizbullah'a yönelik son iki haftada düzenlediği saldırılara istihbarata dayalı olarak uzun zamandır hazırlık yaptığına dikkati çekti."Nasrallah bölgenin önemli figürüydü. Lübnan için önemli bir figürdü. Onun yokluğunun bıraktığı boşluğun zor doldurulacağını ben açıkçası düşünüyorum. Hem Hizbullah için hem İran için Nasrallah'ın ölümü büyük bir kayıp oldu. Kendisiyle savaş başladıktan 10 gün sonra Lübnan'da görüşmüştük. Çok zor şartlar altında, gerçekten zor şartlar altında bir görüşme imkanımız oldu" ifadelerini kullanan Fidan, görüşmeler sonrası Hizbullah'ın var gücüyle bir savaş içine girmeyeceğini öngördüğünü aktardı.Bakan Fidan, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/hasan-nasrallah-olduruldu-hizbullahin-potansiyel-lideri-olarak-gorulen-hasim-safiyuddin-kimdir-1088563897.html
new york
israil
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088565417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e992adf0d6a3a546df8dd94a3e744ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, abd, new york, yeni türkevi binası, hizbullah, hasan nasrallah, israil, lübnan, hizbullah lideri hasan nasrallah, brics
türkiye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, abd, new york, yeni türkevi binası, hizbullah, hasan nasrallah, israil, lübnan, hizbullah lideri hasan nasrallah, brics

Dışişleri Bakanı Fidan: BRICS'i bir potansiyel olarak görüyoruz

22:32 28.09.2024 (güncellendi: 23:32 28.09.2024)
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
© AA / Arda Küçükkaya
Abone ol
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'taki Türkevi'nde TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı. Bakan Fidan konuşmasında Türkiye'nin BRICS üyeliği hususuna da değinerek 4 milyara yakın insanın içinde yaşadığı bir platform olduğunu ve BRICSi bir potansiyel olarak gördüklerini dile getirdi.
Konuşmasında, "Biz milli kimliğimizden tarihi yürüyüşümüzden emin olan bir milletiz. Hükümetimiz, devletimiz bu kimlik parametrelerine tamamıyla sahip çıkıyor" diyen Bakan Fidan, Türkiye'nin ittifak arayışlarının bir kimlik arayışıyla ilgili konu olmadığını ifade etti.
"Doğuculuk, Batıcılık değil. Türkiye'nin çıkarlarına uygun, aynı zamanda dostlarını ve bölgesini de barış içinde tutacak bir arayıştır" cümlesinin altını çizen Fidan, dinamik bir dünyada yaşandığını ifade ederek şu cümleleri kaydetti:
Avrupa Birliği daha önce de ifade ettim tamamıyla Türkiye ile ilgili. Müslümanlarla ilgili konularda kimlik temelli politikalar izliyor. Birçok konuda rasyonel olan aktörler bize geldiğinde başka değerler üzerinden değerlendirmelere gidiyorlar. Bu da hayatın bir gerçeği. Bizim de değerlerimiz var. Bizim de rasyonel çıkarlarımızın olduğu konular var. Bunların hepsini uygun bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile ilerletemediğimiz konuları başka platformlarda aramamız bizim için problem değil.
Bakan Fidan konuşmasının bu kısmında, BRICS'i bir potansiyel olarak gördüklerini ifade ederek "4 milyara yakın insanın içinde yaşadığı bir platform" cümlesini kaydetti.

'Savaşın bölgeye yayılması konusunda Netanyahu'da bir arzu var'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği saldırıda öldürülmesine ilişkin, "Görünen o ki savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var" dedi.
Fidan, bir yıl önce söylediklerinin vuku bulduğunu, bunun böyle olmasını istemediklerini belirterek, "Yani İsrail durdurulmazsa Gazze'de, Filistin'de bu savaşı başka yerlere de taşıyacak diye söylemiştik" ifadesini kullandı.
İsrail'in Gazze'deki kendince hedeflerine, askeri hedeflerine ulaştıktan sonra şimdi cepheyi Lübnan'a taşıdığını kaydeden Fidan, "Bu birçok aktör için sürpriz olmadı. Gelecek sene bu operasyonu nereye taşıyacak? Hangi hedefleri yok etmek için bu momentumu kullanacak? Onu da hep beraber göreceğiz. Ama görünen o ki şu anda savaşın bölgeye yayılımı konusunda İsrail'de, Netanyahu ve ekibi içinde ciddi bir arzu var, bunu ilerletmeye çalışıyorlar" diye konuştu.
Fidan, Amerika ve uluslararası toplumun bu konudaki sessizliğinin de ürkütücü bir duruma geldiğini dile getirerek, İsrail'in, Hizbullah'a yönelik son iki haftada düzenlediği saldırılara istihbarata dayalı olarak uzun zamandır hazırlık yaptığına dikkati çekti.
"Nasrallah bölgenin önemli figürüydü. Lübnan için önemli bir figürdü. Onun yokluğunun bıraktığı boşluğun zor doldurulacağını ben açıkçası düşünüyorum. Hem Hizbullah için hem İran için Nasrallah'ın ölümü büyük bir kayıp oldu. Kendisiyle savaş başladıktan 10 gün sonra Lübnan'da görüşmüştük. Çok zor şartlar altında, gerçekten zor şartlar altında bir görüşme imkanımız oldu" ifadelerini kullanan Fidan, görüşmeler sonrası Hizbullah'ın var gücüyle bir savaş içine girmeyeceğini öngördüğünü aktardı.
Bakan Fidan, şunları kaydetti:

İsrail, Gazze'deki hedeflerine ulaştıktan sonra şimdi Lübnan'a geldi. Lübnan'dan sonra nereye gider? Hangi hedefler üzerinde çalışır? Buna ilişkin birtakım öngörülerimiz var, şimdilik o öngörüler bizde kaldı.

Haşim Safiyuddin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
DÜNYA
Hasan Nasrallah öldürüldü: Hizbullah'ın 'potansiyel lideri' olarak görülen Haşim Safiyuddin kimdir?
20:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала