https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/antalyada-bir-apartman-dairesinde-yangin-cikti-mahsur-kalan-cocuklari-komsular-kurtardi-1088563108.html

Antalya'da bir apartman dairesinde yangın çıktı: Mahsur kalan çocukları komşular kurtardı

Antalya'da bir apartman dairesinde yangın çıktı: Mahsur kalan çocukları komşular kurtardı

Sputnik Türkiye

Antalya'da bir apartmanın dairesinde yangın çıktı. İçinde mahsur kalan üç çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T20:07+0300

2024-09-28T20:07+0300

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Antalya'da lüks bir sitede yangın çıktı, dairede mahsur kalan 3 çocuk, market çalışanları ve komşular tarafından kurtarıldı.Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi İsmail Cem Caddesi üzerinde lüks bir sitedeki 5 katlı apartmanın üst katında bulunan dubleks dairede, ev sahibinin 3 çocuğunu bırakıp markete gittiği sırada yangın çıktı.Anne dışarıdayken henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında 17, 13 ve 4 yaşındaki üç çocuğu evde mahsur kaldı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil çağrı Merkezine bildirdi.Alışveriş sırasında yangın haberini alan anne evine hemen gelirken, market çalışanları, mahalle sakinleri ve komşular dairede mahsur kalan çocukları apartman dışına çıkardı.Çocukların kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince dairedeki yangın, yarım saat içinde söndürüldüğü bildirildi.

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