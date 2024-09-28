https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/abdde-helen-kasirgasi-can-almaya-devam-ediyor-olu-sayisi-44u-gecti-1088552527.html

ABD'de Helen Kasırgası can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 44'ü geçti

ABD'de Helen Kasırgası can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 44'ü geçti

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine vuran Helene Kasırgası, ülkenin kuzeyine doğru ilerlerken daha çok can almaya devam ediyor. Bölgede meydana... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T14:36+0300

2024-09-28T14:36+0300

2024-09-28T14:36+0300

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tropikal kasırga

sel felaketi

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florida

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ABD'nin Florida eyaletini vuran Helene Kasırgası can almaya devam ediyor. Perşembe gecesi başlayan 4. kategori kasırga, kuzeye doğru Georgia ve Carolina eyaletlerine doğru ilerlerken tropikal fırtına seviyesine girdi. Yaklaşık 225 kilometre hızla kıyıya vuran kasırga, şu ana kadar 44'ün üzerinde can aldı. Kasırganın sebep olduğu şiddetli rüzgar ve yağışlardan milyonlarca kişi etkilendi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgasının etkilerinin hafta sonu boyunca devam edebileceği açıklamasını yaptı.Cuma günü yolların ve evlerin sular altında kalmasıyla milyonlarca kişi güvenli yerlere ulaşmak için yardım istedi. Tennessee eyaletinde bir hastanenin çatısında toplanan 50 işçi ve hastalar, tekneler ve helikopterle kurtarıldığı bildirildi.Kasırganın önemli ölçüde zayıfladığını söyleyen yetkililer, sel felaketinin ve olası heyelan risklerinin hafta sonundan sonra bir süre devam edebileceği konusunda halkı uyardı.4. kategori kasırgalar, 209-251 km/saat hızındadır ve kasırganın etkisiyle çatılar ve duvarlar ağır hasar görür, ağaçlar devrilir, yerleşim yerleri uzun süre yaşanmaz hale gelebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/helene-kasirgasinda-bilanco-aciklandi-afette-olu-sayisi-20ye-yukseldi-1088539497.html

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