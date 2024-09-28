https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/abdde-helen-kasirgasi-can-almaya-devam-ediyor-olu-sayisi-44u-gecti-1088552527.html
ABD'de Helen Kasırgası can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 44'ü geçti
ABD'de Helen Kasırgası can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 44'ü geçti
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine vuran Helene Kasırgası, ülkenin kuzeyine doğru ilerlerken daha çok can almaya devam ediyor. Bölgede meydana... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T14:36+0300
2024-09-28T14:36+0300
2024-09-28T14:36+0300
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tropikal bölgeler
tropikal kasırga
sel felaketi
heyelan
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ABD'nin Florida eyaletini vuran Helene Kasırgası can almaya devam ediyor. Perşembe gecesi başlayan 4. kategori kasırga, kuzeye doğru Georgia ve Carolina eyaletlerine doğru ilerlerken tropikal fırtına seviyesine girdi. Yaklaşık 225 kilometre hızla kıyıya vuran kasırga, şu ana kadar 44'ün üzerinde can aldı. Kasırganın sebep olduğu şiddetli rüzgar ve yağışlardan milyonlarca kişi etkilendi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgasının etkilerinin hafta sonu boyunca devam edebileceği açıklamasını yaptı.Cuma günü yolların ve evlerin sular altında kalmasıyla milyonlarca kişi güvenli yerlere ulaşmak için yardım istedi. Tennessee eyaletinde bir hastanenin çatısında toplanan 50 işçi ve hastalar, tekneler ve helikopterle kurtarıldığı bildirildi.Kasırganın önemli ölçüde zayıfladığını söyleyen yetkililer, sel felaketinin ve olası heyelan risklerinin hafta sonundan sonra bir süre devam edebileceği konusunda halkı uyardı.4. kategori kasırgalar, 209-251 km/saat hızındadır ve kasırganın etkisiyle çatılar ve duvarlar ağır hasar görür, ağaçlar devrilir, yerleşim yerleri uzun süre yaşanmaz hale gelebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/helene-kasirgasinda-bilanco-aciklandi-afette-olu-sayisi-20ye-yukseldi-1088539497.html
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abd, helene kasırgası, kasırga, tropikal bölgeler, tropikal kasırga, sel felaketi, heyelan, florida, georgia, tennessee, abd ulusal kasırga merkezi
abd, helene kasırgası, kasırga, tropikal bölgeler, tropikal kasırga, sel felaketi, heyelan, florida, georgia, tennessee, abd ulusal kasırga merkezi
ABD'de Helen Kasırgası can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 44'ü geçti
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine vuran Helene Kasırgası, ülkenin kuzeyine doğru ilerlerken daha çok can almaya devam ediyor. Bölgede meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda 4 milyondan fazla ev ve işyeri elektriksiz kalırken can kaybının 44'ün üzerinde olduğu bildirildi.
ABD'nin Florida eyaletini vuran Helene Kasırgası can almaya devam ediyor. Perşembe gecesi başlayan 4. kategori kasırga, kuzeye doğru Georgia ve Carolina eyaletlerine doğru ilerlerken tropikal fırtına seviyesine girdi.
Yaklaşık 225 kilometre hızla kıyıya vuran kasırga, şu ana kadar 44'ün üzerinde can aldı. Kasırganın sebep olduğu şiddetli rüzgar ve yağışlardan milyonlarca kişi etkilendi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgasının etkilerinin hafta sonu boyunca devam edebileceği açıklamasını yaptı.
Cuma günü yolların ve evlerin sular altında kalmasıyla milyonlarca kişi güvenli yerlere ulaşmak için yardım istedi. Tennessee eyaletinde bir hastanenin çatısında toplanan 50 işçi ve hastalar, tekneler ve helikopterle kurtarıldığı bildirildi.
Kasırganın önemli ölçüde zayıfladığını söyleyen yetkililer, sel felaketinin ve olası heyelan risklerinin hafta sonundan sonra bir süre devam edebileceği konusunda halkı uyardı.
4. kategori kasırgalar, 209-251 km/saat hızındadır ve kasırganın etkisiyle çatılar ve duvarlar ağır hasar görür, ağaçlar devrilir, yerleşim yerleri uzun süre yaşanmaz hale gelebilir.