https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/helene-kasirgasinda-bilanco-aciklandi-afette-olu-sayisi-20ye-yukseldi-1088539497.html

Helene Kasırgası’nda bilanço açıklandı: Afette ölü sayısı 20’ye yükseldi

Helene Kasırgası’nda bilanço açıklandı: Afette ölü sayısı 20’ye yükseldi

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida ve Georgia eyaletlerinde meydana gelen Helene Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar sonucunda 4 milyondan fazla ev... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T22:54+0300

2024-09-27T22:54+0300

2024-09-27T22:54+0300

dünya

abd

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doğal afet

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sel

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ABD’de meydana gelen Helene Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi.ABD’yi vuran Helene Kasırgası Florida ve Georgia eyaletlerinde 20 kişinin ölümüne neden oldu. Kasırganın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle şehirler sular altında kalırken, 4 milyondan fazla ev ve işyeri elektriksiz kaldı. Araçların ve evlerin sular altında kalmasına neden olan kasırganın kategori 4 seviyesinde olduğu açıklandı. Georgia eyaletine bağlı Atlanta şehrinde sel riski nedeniyle tahliyeler yapıldı.Ani sel uyarısı yapıldıABD Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletleri için için ani sel uyarıları yayınlanırken, “Bu, özellikle tehlikeli bir durumdur. Şimdi daha yüksek yerlere gidin” denildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) ise, fırtına dalgalarının, rüzgarların ve şiddetli yağışların devam ettiğini belirtti. ABD Sahil Güvenliği 9 kişinin sel akıntısından kurtarıldığını belirtti.'Yalvarıyorum, dışarı çıkmayın'Florida'nın acil durum yönetimi direktörü Kevin Guthrie, “Yalvarıyorum, dışarı çıkmayın. Etkilenen bölgelerde bin 500 arama ve kurtarma personelimiz var. Lütfen yolumuzdan çekilin ki biz de işimizi yapabilelim” açıklamasında bulundu.Helene Kasırgası nedir?Helene Kasırgası, 2018 Atlantik kasırga sezonunda oluşmuş bir tropikal siklon (kasırga) olarak bilinir. 7 Eylül 2018’de Afrika’nın batı kıyısı açıklarında tropikal bir fırtına olarak başlamış ve kısa süre sonra kasırga seviyesine ulaştığı ifade edildi. Helene, Kategori 2 kasırga seviyesine kadar çıkmış, ancak daha sonra kuzeyde daha soğuk sulara ilerledikçe zayıflamış ve tropikal bir fırtına seviyesine gerilemişti. Helene'nin şimdiye kadar büyük bir kara alanına doğrudan zararı olmadığı belirtilirken çoğunlukla okyanus üzerinde etkili oldu. ABD'de yaşanan Helene Kasırgası ise kategori 4 seviyesine ulaştı.Kasırga kategorileri nedir?Kasırgalar, rüzgar hızına göre Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği kullanılarak 5 kategori altında sınıflandırılır. Bu ölçek, kasırganın ne kadar tehlikeli olabileceğini anlamak için kullanılır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/abd-kiyilarini-etkisi-altina-alan-helene-kasirgasi-uzaydan-goruntuledi--1088499900.html

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güney carolina

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