ABD ve Irak'tan ortak açıklama: 'ABD askerleri Irak'tan Eylül 2025'te çekilecek'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
06:39
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünya Ticaret Örgütü mal, hizmetler ve fikri mülkiyet alanındaki hususları da kapsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
FETÖ, Hava Kuvvetleri'nde nasıl örgütlendi?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Soner Olgun, stüdyo konuğumuz oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sık yapılan beslenme hataları..
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yapay zekanın sanat danışmanı olduğu sergi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
BU DÜNYADAN TUNCEL KURTİZ GEÇTİ
En güzel savaş karşıtı şiirleri ondan dinledik
15:15
7 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
15:37
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
15:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Türkiye'yi EYT'liler mi batırdı?
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
19:22
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:31
17 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
19:51
9 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
20:00
18 dk
ÖZEL HABER
Türk-Amerikan ilişkileri: 'İhtiyaç sebebiyle diplomasi yürütülse de Türkiye, ABD'ye güvenmiyor'
20:20
9 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
20:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
20:54
1 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
07:41
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
08:09
1 dk
SESLİ HABER
‘Bankalar bilerek ATM’lerden nakit para vermiyor’ iddiası
08:23
3 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
08:40
3 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
09:04
19 dk
SESLİ HABER
Uzmanı kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri açıkladı
09:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
10:03
9 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
10:34
1 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
10:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
11:09
6 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
11:26
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
11:38
6 dk
ÖZEL HABER
6 yaşındaki çocuğu istismar eden Kadir İstekli ne kadar hapis yatacak?
11:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
12:09
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türk-Amerikan ilişkileri: 'İhtiyaç sebebiyle diplomasi yürütülse de Türkiye, ABD'ye güvenmiyor'
13:09
9 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
13:31
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
14:09
18 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
14:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/abd-ve-iraktan-ortak-aciklama-abd-askerleri-iraktan-eylul-2025te-cekilecek-1088542861.html
ABD ve Irak'tan ortak açıklama: 'ABD askerleri Irak'tan Eylül 2025'te çekilecek'
ABD ve Irak'tan ortak açıklama: 'ABD askerleri Irak'tan Eylül 2025'te çekilecek'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Irak yönetiminin imza attıkları ortak açıklamayı duyurdu. ABD ve Irak, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Irak'taki... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T00:59+0300
2024-09-28T00:59+0300
dünya
irak
abd
koalisyon
işid karşıtı koalisyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/17/1085145426_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_db07d851ddf2ef0b9a5185f82421c137.png
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Irak yönetiminin imza attıkları ortak resmi açıklamayı kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, ABD askerlerinin Irak'tan 12 ay sonra, yani Eylül 2025'te çekileceğini ve ABD ile Irak arasında yeni bir 'güvenlik ortaklığı' sürecine geçileceği ifade edildi. Ayrıca açıklamada, IŞİD'e karşı Suriye'de devam eden koalisyonun askeri misyonunun ise Eylül 2026'ya kadar süreceği belirtildi.'Irak'tan çekilme anlamına gelmiyor'Konuyla ilgili telekonferans yoluyla basın brifingi düzenleyen üst düzey bir ABD'li yetkili, bu anlaşmanın 'Irak'tan geri çekilme' anlamına gelmediğini, daha ziyade asker sayısının azaltılması, ABD'nin Irak'ta kullandığı bazı üslerden ayrılması ve ülkedeki askeri görevlere göre yeni düzenlemelerin yapılması anlamına geldiğini söyledi.Yetkili, Irak'ta halen 2 bin 500 civarında askeri bulunan ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını ne kadar azaltacağına ilişkin detay vermeyerek, "Şu gerçeğin altını çizmek istiyorum ki bu bir geri çekilme değil. Bu bir geçiş süreci. Bu, bir askeri koalisyon görevinden genişletilmiş ABD-Irak ikili güvenlik ilişkisine geçiş sürecidir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/irak-hukumeti-duyurdu-abd-2-yil-icerisinde-cekilecek-1087796818.html
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/17/1085145426_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_44862e418b0ccc90e1a5e3981a65a78a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
irak, abd, koalisyon, işid karşıtı koalisyon
irak, abd, koalisyon, işid karşıtı koalisyon

ABD ve Irak'tan ortak açıklama: 'ABD askerleri Irak'tan Eylül 2025'te çekilecek'

00:59 28.09.2024
© SputnikIrak bayrağı
Irak bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
© Sputnik
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Irak yönetiminin imza attıkları ortak açıklamayı duyurdu. ABD ve Irak, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Irak'taki görevinin Eylül 2025'te sona ereceğini, bununla birlikte iki ülke arasında yeni bir güvenlik işbirliği sürecinin başlayacağını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Irak yönetiminin imza attıkları ortak resmi açıklamayı kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, ABD askerlerinin Irak'tan 12 ay sonra, yani Eylül 2025'te çekileceğini ve ABD ile Irak arasında yeni bir 'güvenlik ortaklığı' sürecine geçileceği ifade edildi. Ayrıca açıklamada, IŞİD'e karşı Suriye'de devam eden koalisyonun askeri misyonunun ise Eylül 2026'ya kadar süreceği belirtildi.

'Irak'tan çekilme anlamına gelmiyor'

Konuyla ilgili telekonferans yoluyla basın brifingi düzenleyen üst düzey bir ABD'li yetkili, bu anlaşmanın 'Irak'tan geri çekilme' anlamına gelmediğini, daha ziyade asker sayısının azaltılması, ABD'nin Irak'ta kullandığı bazı üslerden ayrılması ve ülkedeki askeri görevlere göre yeni düzenlemelerin yapılması anlamına geldiğini söyledi.
Yetkili, Irak'ta halen 2 bin 500 civarında askeri bulunan ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını ne kadar azaltacağına ilişkin detay vermeyerek, "Şu gerçeğin altını çizmek istiyorum ki bu bir geri çekilme değil. Bu bir geçiş süreci. Bu, bir askeri koalisyon görevinden genişletilmiş ABD-Irak ikili güvenlik ilişkisine geçiş sürecidir" dedi.
01 Mayıs 1991'de bir ABD askeri, meslektaşının Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in kurşunlanmış devasa bir grafiti portresinin önünde poz verirken fotoğrafını çekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2024
DÜNYA
Irak hükümeti duyurdu: ABD, 2 yıl içerisinde çekilecek
8 Eylül, 18:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала