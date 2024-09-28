https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/abd-ve-iraktan-ortak-aciklama-abd-askerleri-iraktan-eylul-2025te-cekilecek-1088542861.html
ABD ve Irak'tan ortak açıklama: 'ABD askerleri Irak'tan Eylül 2025'te çekilecek'
ABD ve Irak'tan ortak açıklama: 'ABD askerleri Irak'tan Eylül 2025'te çekilecek'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Irak yönetiminin imza attıkları ortak açıklamayı duyurdu. ABD ve Irak, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Irak'taki... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T00:59+0300
2024-09-28T00:59+0300
2024-09-28T00:59+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Irak yönetiminin imza attıkları ortak resmi açıklamayı kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, ABD askerlerinin Irak'tan 12 ay sonra, yani Eylül 2025'te çekileceğini ve ABD ile Irak arasında yeni bir 'güvenlik ortaklığı' sürecine geçileceği ifade edildi. Ayrıca açıklamada, IŞİD'e karşı Suriye'de devam eden koalisyonun askeri misyonunun ise Eylül 2026'ya kadar süreceği belirtildi.'Irak'tan çekilme anlamına gelmiyor'Konuyla ilgili telekonferans yoluyla basın brifingi düzenleyen üst düzey bir ABD'li yetkili, bu anlaşmanın 'Irak'tan geri çekilme' anlamına gelmediğini, daha ziyade asker sayısının azaltılması, ABD'nin Irak'ta kullandığı bazı üslerden ayrılması ve ülkedeki askeri görevlere göre yeni düzenlemelerin yapılması anlamına geldiğini söyledi.Yetkili, Irak'ta halen 2 bin 500 civarında askeri bulunan ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını ne kadar azaltacağına ilişkin detay vermeyerek, "Şu gerçeğin altını çizmek istiyorum ki bu bir geri çekilme değil. Bu bir geçiş süreci. Bu, bir askeri koalisyon görevinden genişletilmiş ABD-Irak ikili güvenlik ilişkisine geçiş sürecidir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/irak-hukumeti-duyurdu-abd-2-yil-icerisinde-cekilecek-1087796818.html
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irak, abd, koalisyon, işid karşıtı koalisyon
irak, abd, koalisyon, işid karşıtı koalisyon
ABD ve Irak'tan ortak açıklama: 'ABD askerleri Irak'tan Eylül 2025'te çekilecek'
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Irak yönetiminin imza attıkları ortak açıklamayı duyurdu. ABD ve Irak, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Irak'taki görevinin Eylül 2025'te sona ereceğini, bununla birlikte iki ülke arasında yeni bir güvenlik işbirliği sürecinin başlayacağını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Irak yönetiminin imza attıkları ortak resmi açıklamayı kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, ABD askerlerinin Irak'tan 12 ay sonra, yani Eylül 2025'te çekileceğini ve ABD ile Irak arasında yeni bir 'güvenlik ortaklığı' sürecine geçileceği ifade edildi. Ayrıca açıklamada, IŞİD'e karşı Suriye'de devam eden koalisyonun askeri misyonunun ise Eylül 2026'ya kadar süreceği belirtildi.
'Irak'tan çekilme anlamına gelmiyor'
Konuyla ilgili telekonferans yoluyla basın brifingi düzenleyen üst düzey bir ABD'li yetkili, bu anlaşmanın 'Irak'tan geri çekilme' anlamına gelmediğini, daha ziyade asker sayısının azaltılması, ABD'nin Irak'ta kullandığı bazı üslerden ayrılması ve ülkedeki askeri görevlere göre yeni düzenlemelerin yapılması anlamına geldiğini söyledi.
Yetkili, Irak'ta halen 2 bin 500 civarında askeri bulunan ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını ne kadar azaltacağına ilişkin detay vermeyerek, "Şu gerçeğin altını çizmek istiyorum ki bu bir geri çekilme değil. Bu bir geçiş süreci. Bu, bir askeri koalisyon görevinden genişletilmiş ABD-Irak ikili güvenlik ilişkisine geçiş sürecidir" dedi.