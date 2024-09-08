https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/irak-hukumeti-duyurdu-abd-2-yil-icerisinde-cekilecek-1087796818.html

Irak hükümeti duyurdu: ABD, 2 yıl içerisinde çekilecek

Irak hükümeti duyurdu: ABD, 2 yıl içerisinde çekilecek

Sputnik Türkiye

İsrail ve Hamas arasında süren çatışmaların genişlemesiyle ateş çemberine dönen Ortadoğu'daki askeri varlığını sürdürmekte kararlı olduğunu birçok kez gösteren... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T18:20+0300

2024-09-08T18:20+0300

2024-09-08T18:20+0300

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Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Amerikan askerlerinin Irak'tan iki yıl içerisinde çekilmesi için Washington ile anlaştıklarını bildirirken, “İlk çekilme aşaması bu yıl başlayıp 2025'e kadar sürecek. İkinci çekilme aşaması da 2026 yılında sona erecek" ifadelerini kullandı.Al-Arabiya Al-Hadath televizyon kanalına konuşan Abbasi, ABD askerlerinin Irak'tan 2 yıl içerisinde çekileceğini belirterek, “ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin iki aşamada sonlandırılması için anlaşmaya varıldı. İlk çekilme aşaması bu yıl başlayıp 2025'e kadar sürecek. İkinci çekilme aşaması da 2026 yılında sona erecek" diye ekledi.Abbasi, ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, iki yıllık sürenin çekilme için yeterli olmadığına inandığını kaydederek, buna bir yıl daha eklenmesini istediğini, ancak Bağdat'ın süreyi 2 yıldan fazla uzatmayı reddettiğini söyledi.Irak Savunma Bakanı Abbasi, Washington ile söz konusu çekilme anlaşmasının da önümüzdeki günlerde imzalanacağını sözlerine ekledi.Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, daha önce verdiği bir demeçte radikal gruplarla mücadele için ABD liderliğindeki koalisyonun Irak'ta bulunmasına artık gerek kalmadığını belirterek koalisyon güçlerinin ayrılmasının Irak'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatacağından endişe duymadığını dile getirmişti.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin daha sonra Washington ve Bağdat'ın ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun ve ülkedeki askeri varlığının geleceğini görüşmek üzere çalışma grubu toplantıları başlatma konusunda anlaştıklarını söylemiş, ancak Savunma Bakanlığı, komisyonun kurulmasının iki ülke arasında ABD güçlerinin Irak'tan nihai olarak çekilmesine ilişkin müzakerelerin başlaması anlamına gelmediğini vurgulamıştı.Öte yandan Irak’tan çekilecek olan ABD’nin Suriye’deki unsurlarına bu ülke üzerinden takviye yaptığı da biliniyor.ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240109/pentagon-iraktan-askerlerimizi-cekmeyi-planlamiyoruz-1079459689.html

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