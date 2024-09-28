https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/ab-uyardi-israil-ve-lubnan-hava-sahasina-1-ay-sureyle-girilmemeli-1088561235.html

Avrupa Birliği uyardı: 'İsrail ve Lübnan hava sahasına 1 ay süreyle girilmemeli'

Avrupa Birliği uyardı: 'İsrail ve Lübnan hava sahasına 1 ay süreyle girilmemeli'

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği, havayolu şirketlerini 31 Ekim'e kadar Lübnan ve İsrail hava sahasına girmemeleri konusunda tavsiyede bulundu. Ortadoğu'daki durumu ve sivil... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T18:30+0300

2024-09-28T18:30+0300

2024-09-28T18:36+0300

dünya

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saldırı

hava saldırısı

havayolu şirketleri

avrupa birliği

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Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği ve EASA'nın, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların son dönemde artmasının ardından Lübnan ve İsrail hava sahalarında tüm uçuş seviyelerinde faaliyetleri durdurulması uyarısı yaptı.Avrupa Birliği, havayolu şirketlerini 31 Ekim'e kadar Lübnan ve İsrail hava sahasına girmemeleri konusunda tavsiyelerini iletti. Açıklamada, "İsrail ve Lübnan üzerindeki hava sahasının güvenliğini etkileyen hava saldırılarının genel olarak yoğunlaştığı ve güvenlik durumunun kötüleştiği gözlemleniyor. Bu bağlamda Avrupa Komisyonu ve EASA, Lübnan ve İsrail hava sahalarında tüm uçuş seviyelerinde faaliyet göstermemeyi öneren Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni (CZIB) yayınlamaya karar verdi. Tavsiye, 31 Ekim 2024'e kadar geçerli olup değerlendirmeye göre değişebilir" ifadelerine yer verildi.İran havayolu şirketi, Beyrut'a uçuşları iptal ettiİran devlet televizyonunda konuşan Iran Air Sözcüsü Hüsam Kurbanali, 'bir sonraki duyuruya kadar, şirketin Beyrut'a olan tüm uçuşları iptal edildiğini' duyurdu.Lübnan, İran'dan gelen kargo uçağını engellediLübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh yaptığı açıklamada, İsrail'de bulunan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanında 'uçağın inmesi halinde güç kullanacağı' yönünden uyarısının ardından İran'dan geldiği bildirilen bir kargo uçağının inişini durdurduklarını açıkladı.Olay, dün gece İsrail ordusunun, İran'ın Hizbullah'a silah transfer etme girişimlerini engelleyeceği yönündeki uyarısının ardından yaşanıldığı bildirildi.

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israil, lübnan, saldırı, hava saldırısı, havayolu şirketleri, avrupa birliği