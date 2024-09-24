https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/yarin-yapilmasi-planlaniyordu-istanbul-beyrut-seferleri-iptal-edildi-1088362906.html
Yarın yapılması planlanıyordu: İstanbul-Beyrut seferleri iptal edildi
Yarın yapılması planlanıyordu: İstanbul-Beyrut seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları, yarın yapılması planlanan İstanbul-Beyrut uçuşlarını iptal etti. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T08:40+0300
2024-09-24T08:40+0300
2024-09-24T08:40+0300
dünya
istanbul
beyrut
son dakika
uçak
uçak seferi
uçak seferleri
uçak bileti
thy
thy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1d/1075015409_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cfcf5d89cf76e9aba52ebb7476d74bda.jpg
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının bölgedeki hava trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle iptaller gerçekleşti. THY’nin 'TK828' sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Beyrut uçuşu ile Pegasus Hava Yolları’nın 'PC756' sefer sayılı Sabiha Gökçen-Beyrut uçuşu iptal edilen seferler arasında yer alıyor.Bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle havayolu şirketleri, yolcularına uçuş durumu hakkında bilgilendirme yapmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/lubnanin-guneyinden-kuzeyine-kacis-basladi-binlerce-kisi-goce-basladi-saatlerce-trafik-olustu-1088362007.html
istanbul
beyrut
israil
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1d/1075015409_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4623737d4f48a5deabe7289e693e53be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul, beyrut, son dakika, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, thy, thy, türk hava yolları (thy), pegasus, pegasus havayolları, israil, israil-filistin, lübnan, sefer, sefer, türkiye
istanbul, beyrut, son dakika, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, thy, thy, türk hava yolları (thy), pegasus, pegasus havayolları, israil, israil-filistin, lübnan, sefer, sefer, türkiye
Yarın yapılması planlanıyordu: İstanbul-Beyrut seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları, yarın yapılması planlanan İstanbul-Beyrut uçuşlarını iptal etti.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının bölgedeki hava trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle iptaller gerçekleşti. THY’nin 'TK828' sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Beyrut uçuşu ile Pegasus Hava Yolları’nın 'PC756' sefer sayılı Sabiha Gökçen-Beyrut uçuşu iptal edilen seferler arasında yer alıyor.
Bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle havayolu şirketleri, yolcularına uçuş durumu hakkında bilgilendirme yapmaya devam ediyor.